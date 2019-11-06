Украинские банды Макрона
12:31. 6 ноября 2019 181 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Украинские банды Макрона
Президент Франции Макрон рискнул вызвать неудовольствие киевских властей, фактически обозвав украинских мигрантов во Франции бандитами. Дословно это прозвучало так: «Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд».
Разумеется, подобное отношение к украинским нелегальным мигрантам (которые составляют существенную часть украинского миграционного потока в Россию и Евросоюз) не является чем-то новым – соседнюю с Украиной Польшу постоянно сотрясают скандалы, связанные с украинскими легальными и нелегальными мигрантами, которые подпитываются польскими националистами и противниками бандеризации современной Украины.
Украина в публичном пространстве всячески рекламирует возможность безвизовой поездки в Европу на отдых или на работу, но несмотря на все «достижения» евромайдана, проблема нелегальных мигрантов и заробитчан в Европе не исчезает. Наоборот, по мере роста правых настроений в Европе, особенно в Восточной, эта проблема все чаще озвучивается европейскими политиками и СМИ. Европейские правые чужды риторике о том, что украинец из страны победившей «революции гидности» должен непременно ехать на заработки в Польшу, Италию или Португалию. Но точно так же, как и с арабами, а также жителями Африки, запретительные меры и кампания давления на мигрантов не решают проблему, а лишь усугубляют ее. Вполне понятно, что для того, чтобы снизить поток мигрантов в Европу из нестабильных стран, надо прекратить поддерживать свержение неугодных США режимов, что неизменно порождает зоны нестабильности. Так было с Ливией, Сирией, Йеменом, Тунисом, Египтом, Украиной. И Европа так или иначе (включая Францию) выступала соучастником событий, которые привели к активизации антропотока из затронутых цветными революциями стран на территорию Евросоюза.
Разумеется, у этого процесса были экономические выгоды для ЕС, так как приток дешевой рабочей силы позволял удешевлять производство и оказывать давление на зубастые профсоюзы, которые были заинтересованы в том, чтобы сохранить элементы «общества всеобщего благосостояния» для европейских работников в виде высокой заработной платы и социального пакета. Политика агрессивного мультикультурализма в теории должна была обеспечить переваривание потока людей из разрушенных цветными агрессиями государств и обеспечить экономический рост Евросоюза. Но на практике Европа не справилась с перевариванием вызванного в том числе и ей самой антропотока, что выразилось в крахе общеевропейской политики мультикультурализма и роста правого популизма в целом ряде стран, что вынуждало даже неолиберальных политиков евроатлантического толка всячески заигрывать с вопросами борьбы с нелегальной миграцией. Макрона тоже не минула чаша сия, отсюда и данный пассаж в адрес Украины, который был бы скорее уместен для кого-то вроде Марин Ле Пен.
Обиды украинцев волнуют европейских политиков в самую последнюю очередь – скорее наоборот, истеричная реакция Украины на критику украинских нелегальных мигрантов играет в плюс тем политикам, которые озвучивают эту ранее не особо популярную у неолиберального истеблишмента точку зрения.
Разумеется, если говорить о решении проблемы, то если бы на Украине не то, чтобы развивалось, но хотя бы сохранилось то производство, которое там было до евромайдана, поток дешевой рабочей силы в Россию и Евросоюз не был бы столь велик. Но системная деиндустриализация не оставляет людям особого выбора. Причем уничтожение производства на Украине проговаривается даже на идейном уровне, когда нынешние «фюреры» на Украине рассуждают о том, что высокотехнологическое производство собственно и не нужно, а достаточно сельского хозяйства и поставок рабочей силы за рубеж, с попутным увеличением сферы услуг. О какой-либо реиндустриализации речь не идет и близко. То, что еще осталось, это как правило остатки огромного советского наследства, которое досталось Украине в 1991 году. По мере его исчерпания, возможностей найти нормальную работу в сфере производства становится все меньше, поэтому наблюдается системный отток рабочей силы за рубеж. Как в легальном, так и в нелегальном виде.
Будет ли Европа помогать Украине восстанавливать производство и экономику, чтобы украинские нелегальные мигранты были заинтересованы в том, чтобы остаться и работать на Украине? Конечно нет. Зачем Европе конкурент в сфере производства промышленной продукции. Совершенно незачем. Это Россия занималась тем, что поддерживала штаны украинской промышленности за счет кооперации с российскими промышленными и оборонными предприятиями. В 2014 году всему этому настал конец, а из-под украинской промышленности выбили последний системный костыль. Ввиду этого число «банд нелегальных украинцев» в Евросоюзе возросло и будет возрастать далее, так как поводов уехать из Украины куда-нибудь за последние годы стало много больше, чем было при злочинной Панде.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/ukraina/ukrainskie-bandy-makrona/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5403471.html
Украинцам, уехавшим из Украины – Украина не нужна. Украинцам, которые не приезжают в Украину – тоже не нужна. Оставшимся – тоже не нужна, иначе давно бы навели там свой порядок.