Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2019
- 09:29 Кравчук рассказал Зеленскому, как вести себя с Путиным (ВИДЕО).
- 08:20 Прилепин заявил об очевидности «отторжения» Донбасса от Украины.
- 08:00 «Это капитуляция! Всё, конец!» — истеричная паника на Украине (ВИДЕО).
- 06:30 Как выглядит оружие «возмездия» Украины (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:27 Это Украина: банда с гранатомётами охотилась на бизнесменов в Закарпатье (ФОТО).
- 02:00 Только для Донбасса: Украина намерена в ближайшее время запустить «несущий правду» телеканал.
- 00:34 Геращенко стал другим. Но я жду.
Кравчук рассказал Зеленскому, как вести себя с Путиным (ВИДЕО)
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому, как вести себя с Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц «нормандского формата».
«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил Кравчук в эфире украинского ТВ.
Зеленскому стоит сказать, что украинцы — «великий народ», полагает Кравчук, а участники саммита, по его мнению, должны говорить о том, что «отвечает интересам украинского народа».
«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об интересах страны», — заключил Кравчук.
Напомним, саммит в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Зеленский.
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На видео с 12:03
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Прилепин заявил об очевидности «отторжения» Донбасса от Украины
Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Украине Донбасс не нужен и Киев его не удержит, заявил писатель Захар Прилепин.
При этом, по его словам, «вся политическая и политологическая Украина понимают, что они Донбасс не удержат, что они его не контролируют, что он не нужен им, что они с ним не справятся, что там живут 2-3 миллиона человек, которые никогда не захотят жить на Украине и которые слишком большую цену заплатили, чтобы туда возвращаться».
Европа тоже демонстрирует некую усталость от этой проблемы, считает Прилепин.
Прилепин выразил мнение, что в силу особенностей политики «ничего революционного не произойдет».
Напомним, в пятницу парламент провозглашенной Донецкой народной республики узаконил претензии на подконтрольную Украине территорию.
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«Это капитуляция! Всё, конец!» — истеричная паника на Украине (ВИДЕО)
Многие жители Украины не понимают, в чём, собственно, заключается «формула Штайнмайера». Такое мнение в интервью интернет-изданию InterVizor выразил киевский эксперт Алексей Якубин, комментируя протесты радикалов, когда по стране прокатилась волна митингов, а в Киеве состоялось вече против «формулы Штайнмайера».
«При всём уважении, я уверен, что люди просто услышали вот эти панические, истерические крики отдельных политиков: „Это капитуляция! Всё, конец! Небо сейчас упадёт“ и они просто поддались вот этим вещам. Если у них спросить: „Вы читали Минские соглашения?“ или „С какими пунктами Минских соглашений вы не согласны?“ — далеко не все ответят. Я уверен, что и даже те люди, которые были на этом митинге», — отметил политолог.
При этом Якубов считает, что сама «формула Штайнмайера» на данный момент «не стоит выеденного яйца».
«Но вот социально-экономическая политика правительства… Я не знаю, осознаёт ли это Владимир Зеленский, но мне бы хотелось думать, что он как человек, все-таки зависимый от рейтинга, будет реагировать на падение рейтинга вследствие действий своего правительства, которые могут создать основы для активной митинговой активности уже этой зимой», — подчеркнул эксперт.
Для Зеленского куда важнее сейчас определиться: будет ли он готов подчиниться этому небольшому агрессивному меньшинству? Или как Дональд Трамп будет двигать ту повестку дня, с которой победил на выборах президента Украины, считает эксперт.
«Вот эта группа всё равно будет недовольна самим фактом присутствия Зеленского в политике. Поэтому Зеленскому и его Офису стоит, если они серьёзно рассматривают вопрос интеграции Донбасса, думать над сменой приоритетов в политике», — сказал украинский политолог, отметив, что для того, чтобы это произошло, Украина «должна сама измениться».
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На видео с 00:07:17
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Как выглядит оружие «возмездия» Украины (ФОТО, ВИДЕО)
Русский одессит Александр Воскобойников рассказал в своём новом видео об украинском оружии «возмездия».
По его словам, в украинский «колонии» ходят легенды о том, что они уже шестой год «воюют с Россией».
«И шестой год же её побеждают», — добавил журналист.
Все эти годы они «побеждали» Россию, но тут кое-что разведка доложила из Крыма.
«Узнали, что у России, оказывается, есть какая-то ракета. Но, как говорится, друг познаётся в беде, — и помощь пришла сразу», — сказал Воскобойников.
Так, в украинской прессе появилось сообщение о том, что эсминец Военно-морских сил США DDG78 Porter вошёл в Черное море, «чтобы продемонстрировать преданность свободе судоплавания и поддержки союзников в Черноморском регионе».
«Укротуземцы были просто в восторге! Мало того, они провели совместные учения, где показали всю военную мощь своего Военно-морского флота», — подчеркнул журналист, комментируя кадры американо-украинских учений.
Теперь у украинских моряков стало на два корыта больше. Сухогруз «Ocean Freedom» 21 октября доставил из Америки в Одесский порт два патрульных катера «Island» для ВМСУ.
«Туземцы были очень рады, что им якобы „подарили“ два „великолепных“ катера», — заметил журналист.
Принятые «в подарок» катера «Старобельск» и «Славянск» Украина должна модернизировать своими силами. То есть вложить ещё не менее 10 млн долларов.
Причем, как заметил один из украинских экспертов, «они будут в составе украинских морских сил до 2035 года. Вопрос только в том, доживут ли они?
«Потому что они уже на данный момент очень старые», — пояснил Воскобойников.
По его словам, «всё очень логично»: Америка передала два старых ненужных катера своей «колонии». И вместо того, чтобы тратить деньги на утилизацию — на этом ещё и заработала.
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Это Украина: банда с гранатомётами охотилась на бизнесменов в Закарпатье (ФОТО)
В ходе спецоперации спецназ и оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность бандитской группировки, которая много лет вымогала деньги у предпринимателей в Закарпатской области. Уточняется, что при отказе платить рэкетиры открывали на строптивых бизнесменов настоящую охоту: поджигали их автомобили, обстреливали из гранатомётов их торговые точки. По данным следствия, группировку рэкетиров возглавлял житель Мукачево, который был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В СБУ сообщили, что во время обысков в личных машинах членов банды марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandwagen, BMW и Toyota было найдено множество оружия различных типов, боеприпасы к нему и другие доказательства преступной деятельности группировки.
Уточняется, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога, взрыва или иным общественно опасным способом) Уголовного кодекса Украины.
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Только для Донбасса: Украина намерена в ближайшее время запустить «несущий правду» телеканал
Телеканал для жителей Донбасса запустят в феврале 2020 года.
Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. По его словам, вещание телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса, причем новый телеканал будет вещать на украинском и русском языках.
Телеканал создается на базе канала UATV.
«Наша задача — сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача — донести правдивую информацию», — рассказал Бородянский.
На создание такого телеканала в бюджете страны заложено 440 миллионов гривен. По словам министра, концепция нового телеканала предполагается как информационно-развлекательная.
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Геращенко стал другим. Но я жду
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