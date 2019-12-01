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Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2019

10:06. 1 декабря 2019 312 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Кравчук рассказал Зеленскому, как вести себя с Путиным (ВИДЕО)

Кравчук рассказал Зеленскому, как вести себя с Путиным (ВИДЕО) | Русская весна

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому, как вести себя с Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц «нормандского формата».

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил Кравчук в эфире украинского ТВ.

Зеленскому стоит сказать, что украинцы — «великий народ», полагает Кравчук, а участники саммита, по его мнению, должны говорить о том, что «отвечает интересам украинского народа».

«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об интересах страны», — заключил Кравчук.

Напомним, саммит в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Зеленский.

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На видео с 12:03

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Прилепин заявил об очевидности «отторжения» Донбасса от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Украине Донбасс не нужен и Киев его не удержит, заявил писатель Захар Прилепин.

«Там совершенно очевидный тренд на то, что Донбасс отторгается от Украины. Это понимает Зеленский, это понимает Европа, это понимает Россия, это понимает Донбасс. Это все понимают. Просто это сложный технологический процесс, который невозможно разрешить одним жестом… Потому что это сразу вызовет недовольство радикальной части людей в Киеве, и они начнут шатать Зеленского», – заявил Прилепин в интервью РИА «Новости».

При этом, по его словам, «вся политическая и политологическая Украина понимают, что они Донбасс не удержат, что они его не контролируют, что он не нужен им, что они с ним не справятся, что там живут 2-3 миллиона человек, которые никогда не захотят жить на Украине и которые слишком большую цену заплатили, чтобы туда возвращаться».

Европа тоже демонстрирует некую усталость от этой проблемы, считает Прилепин.

«Все весьма сомнительные плюсы, которые можно было получить от противостояния с Россией, ничем не обернулись, вся санкционная история бьет по карману, надо как-то это все завершить и с хорошим лицом выйти из этой игры», – отметил писатель.

Прилепин выразил мнение, что в силу особенностей политики «ничего революционного не произойдет».

«Тем не менее, тренд обозначен: войска будут разводить, будут всех принуждать к миру, и постепенно Донбасс будет переходить в другой неукраинский политический формат», – сказал Прилепин, комментируя предстоящую в Париже встречу в «нормандском формате» на уровне глав государств.

Напомним, в пятницу парламент провозглашенной Донецкой народной республики узаконил претензии на подконтрольную Украине территорию.

Антон Никитин

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«Это капитуляция! Всё, конец!» — истеричная паника на Украине (ВИДЕО)

«Это капитуляция! Всё, конец!» — истеричная паника на Украине (ВИДЕО) | Русская весна

Многие жители Украины не понимают, в чём, собственно, заключается «формула Штайнмайера». Такое мнение в интервью интернет-изданию InterVizor выразил киевский эксперт Алексей Якубин, комментируя протесты радикалов, когда по стране прокатилась волна митингов, а в Киеве состоялось вече против «формулы Штайнмайера».

«При всём уважении, я уверен, что люди просто услышали вот эти панические, истерические крики отдельных политиков: „Это капитуляция! Всё, конец! Небо сейчас упадёт“ и они просто поддались вот этим вещам. Если у них спросить: „Вы читали Минские соглашения?“ или „С какими пунктами Минских соглашений вы не согласны?“ — далеко не все ответят. Я уверен, что и даже те люди, которые были на этом митинге», — отметил политолог.

При этом Якубов считает, что сама «формула Штайнмайера» на данный момент «не стоит выеденного яйца».

«Но вот социально-экономическая политика правительства… Я не знаю, осознаёт ли это Владимир Зеленский, но мне бы хотелось думать, что он как человек, все-таки зависимый от рейтинга, будет реагировать на падение рейтинга вследствие действий своего правительства, которые могут создать основы для активной митинговой активности уже этой зимой», — подчеркнул эксперт.

Для Зеленского куда важнее сейчас определиться: будет ли он готов подчиниться этому небольшому агрессивному меньшинству? Или как Дональд Трамп будет двигать ту повестку дня, с которой победил на выборах президента Украины, считает эксперт.

«Вот эта группа всё равно будет недовольна самим фактом присутствия Зеленского в политике. Поэтому Зеленскому и его Офису стоит, если они серьёзно рассматривают вопрос интеграции Донбасса, думать над сменой приоритетов в политике», — сказал украинский политолог, отметив, что для того, чтобы это произошло, Украина «должна сама измениться».

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На видео с 00:07:17

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Как выглядит оружие «возмездия» Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Как выглядит оружие «возмездия» Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Русский одессит Александр Воскобойников рассказал в своём новом видео об украинском оружии «возмездия».

По его словам, в украинский «колонии» ходят легенды о том, что они уже шестой год «воюют с Россией».

«И шестой год же её побеждают», — добавил журналист.

Все эти годы они «побеждали» Россию, но тут кое-что разведка доложила из Крыма.

«Узнали, что у России, оказывается, есть какая-то ракета. Но, как говорится, друг познаётся в беде, — и помощь пришла сразу», — сказал Воскобойников.

Так, в украинской прессе появилось сообщение о том, что эсминец Военно-морских сил США DDG78 Porter вошёл в Черное море, «чтобы продемонстрировать преданность свободе судоплавания и поддержки союзников в Черноморском регионе».

«Укротуземцы были просто в восторге! Мало того, они провели совместные учения, где показали всю военную мощь своего Военно-морского флота», — подчеркнул журналист, комментируя кадры американо-украинских учений.

Теперь у украинских моряков стало на два корыта больше. Сухогруз «Ocean Freedom» 21 октября доставил из Америки в Одесский порт два патрульных катера «Island» для ВМСУ.

«Туземцы были очень рады, что им якобы „подарили“ два „великолепных“ катера», — заметил журналист.

Принятые «в подарок» катера «Старобельск» и «Славянск» Украина должна модернизировать своими силами. То есть вложить ещё не менее 10 млн долларов.

Причем, как заметил один из украинских экспертов, «они будут в составе украинских морских сил до 2035 года. Вопрос только в том, доживут ли они?

«Потому что они уже на данный момент очень старые», — пояснил Воскобойников.

По его словам, «всё очень логично»: Америка передала два старых ненужных катера своей «колонии». И вместо того, чтобы тратить деньги на утилизацию — на этом ещё и заработала.

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Как выглядит оружие «возмездия» Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Как выглядит оружие «возмездия» Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Как выглядит оружие «возмездия» Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Это Украина: банда с гранатомётами охотилась на бизнесменов в Закарпатье (ФОТО)

Это Украина: банда с гранатомётами охотилась на бизнесменов в Закарпатье (ФОТО) | Русская весна

В ходе спецоперации спецназ и оперативники Службы безопасности Украины пресекли деятельность бандитской группировки, которая много лет вымогала деньги у предпринимателей в Закарпатской области. Уточняется, что при отказе платить рэкетиры открывали на строптивых бизнесменов настоящую охоту: поджигали их автомобили, обстреливали из гранатомётов их торговые точки. По данным следствия, группировку рэкетиров возглавлял житель Мукачево, который был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В СБУ сообщили, что во время обысков в личных машинах членов банды марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandwagen, BMW и Toyota было найдено множество оружия различных типов, боеприпасы к нему и другие доказательства преступной деятельности группировки.

Уточняется, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога, взрыва или иным общественно опасным способом) Уголовного кодекса Украины.

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Это Украина: банда с гранатомётами охотилась на бизнесменов в Закарпатье (ФОТО) | Русская весна
Это Украина: банда с гранатомётами охотилась на бизнесменов в Закарпатье (ФОТО) | Русская весна
Это Украина: банда с гранатомётами охотилась на бизнесменов в Закарпатье (ФОТО) | Русская весна

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Только для Донбасса: Украина намерена в ближайшее время запустить «несущий правду» телеканал

Только для Донбасса: Украина намерена в ближайшее время запустить «несущий правду» телеканал | Русская весна

Телеканал для жителей Донбасса запустят в феврале 2020 года.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. По его словам, вещание телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса, причем новый телеканал будет вещать на украинском и русском языках.

Телеканал создается на базе канала UATV.

«Наша задача — сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача — донести правдивую информацию», — рассказал Бородянский.

На создание такого телеканала в бюджете страны заложено 440 миллионов гривен. По словам министра, концепция нового телеканала предполагается как информационно-развлекательная.

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Геращенко стал другим. Но я жду

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Метки: важное, компиляция

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