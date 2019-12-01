Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2019

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому, как вести себя с Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц «нормандского формата».

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил Кравчук в эфире украинского ТВ.

Зеленскому стоит сказать, что украинцы — «великий народ», полагает Кравчук, а участники саммита, по его мнению, должны говорить о том, что «отвечает интересам украинского народа».

«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об интересах страны», — заключил Кравчук.

Напомним, саммит в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря, в нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Зеленский.

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