Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 апреля 2018

Россия передает системы ПВО С-300 не Сирии, а Ирану, тем самым провоцируя израильтян и иранцев на прямое столкновение, пишет украинское издание «Обозреватель» в статье «В армии США предрекли катастрофу из-за смертельного оружия России».

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США Гарри Табах прокомментировал ситуацию киевским журналистам. Американский военный выразил недоумение передачей России зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Сирии, по его мнению — единственные самолеты, против которых может быть применено это вооружение — израильские.

«Эти С-300 не работают против томагавков, против ракет, которые запускаются с подводных лодок или с кораблей, это ПВО против самолётов. Коалиция там полетала один раз 2 часа, и она не залетала на территорию Сирии. Но там часто находятся израильтяне», — говорит Табах, добавляя, что в Сирии нечего сбивать кроме израильских истребителей.

При этом офицер вооружённых сил США не понимает дружескую политику Израиля по отношению к России.

«Сначала они агрессивно говорят, что мы не дадим, мы уничтожим, потом сказали, что уничтожим, если это будет передано сирийцам, а Либерман (министр обороны Израиля, — Ред.) вообще сказал, что если будет использовано против ихней авиации.

Что-то это не звучит от израильтян, которых я знал, которые ничего не говорили, а просто бомбили. А тут говорят и не очень агрессивно, как будто не хотят расстраивать Россию», — пояснил Гарри Табах.

Табах высказал свое мнение относительно того, зачем же Россия передает Сирии ЗРК С-300.

«По-взрослому мы понимаем, что эти ракеты будут переданы не Сирии, а Ирану, потому что Сирии, как таковой, уже не существует, там существует Иран, там базы россияне помогают строить Ирану, которых бомбят израильтяне», — считает американский военный.

По мнению офицера Пентагона, Россия толкает Израиль и Иран на прямое столкновение

«С моей точки зрения, огромная опасность, что Израиль войдет в прямой конфликт с Ираном. Россия толкает Израиль и Иран на прямое столкновение поставляя современное оружие Сирии, то есть Ирану.

У меня очень такое плохое предчувствие, что у Израиля и Ирана будет прямое столкновение, и это будет благодаря России», — говорит он.

Табах объясняет, что Москва создает очередную катастрофу с целью заставить мировое сообщество сесть за стол переговоров и иметь свой рычаг влияния.

«Только тут намного серьезнее, тут сцепятся такие силы, тут нарушится мировой баланс, потому что мусульманский мир не сможет принять сторону Израиля, если даже захочет, потому примет сторону очень опасного Ирана. А у Израиля огромная военная мощь. Это столкновение будет очень опасное», — подытожил американский военнослужащий.

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