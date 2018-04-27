Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 апреля 2018
- 05:30 Сирия: В армии США предрекли катастрофу из-за смертельного оружия России.
- 04:30 Курдская авантюра Макрона: зачем Франция увеличивает войска в Сирии.
- 02:22 Сирия: Раб боевиков рассказал РВ об ужасах плена, голоде и подземельях Восточной Гуты (ФОТО).
- Вчера 21:24 Сирия: Боевики сдали армии казахские танки и признались, что получили их от США (ВИДЕО).
- Вчера 19:34 Брифинг свидетелей инсценировки “химической атаки” в Думе.
Сирия: В армии США предрекли катастрофу из-за смертельного оружия России
Россия передает системы ПВО С-300 не Сирии, а Ирану, тем самым провоцируя израильтян и иранцев на прямое столкновение, пишет украинское издание «Обозреватель» в статье «В армии США предрекли катастрофу из-за смертельного оружия России».
Капитан 1-го ранга военно-морских сил США Гарри Табах прокомментировал ситуацию киевским журналистам. Американский военный выразил недоумение передачей России зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Сирии, по его мнению — единственные самолеты, против которых может быть применено это вооружение — израильские.
«Эти С-300 не работают против томагавков, против ракет, которые запускаются с подводных лодок или с кораблей, это ПВО против самолётов. Коалиция там полетала один раз 2 часа, и она не залетала на территорию Сирии. Но там часто находятся израильтяне», — говорит Табах, добавляя, что в Сирии нечего сбивать кроме израильских истребителей.
При этом офицер вооружённых сил США не понимает дружескую политику Израиля по отношению к России.
«Сначала они агрессивно говорят, что мы не дадим, мы уничтожим, потом сказали, что уничтожим, если это будет передано сирийцам, а Либерман (министр обороны Израиля, — Ред.) вообще сказал, что если будет использовано против ихней авиации.
Что-то это не звучит от израильтян, которых я знал, которые ничего не говорили, а просто бомбили. А тут говорят и не очень агрессивно, как будто не хотят расстраивать Россию», — пояснил Гарри Табах.
Табах высказал свое мнение относительно того, зачем же Россия передает Сирии ЗРК С-300.
«По-взрослому мы понимаем, что эти ракеты будут переданы не Сирии, а Ирану, потому что Сирии, как таковой, уже не существует, там существует Иран, там базы россияне помогают строить Ирану, которых бомбят израильтяне», — считает американский военный.
По мнению офицера Пентагона, Россия толкает Израиль и Иран на прямое столкновение
«С моей точки зрения, огромная опасность, что Израиль войдет в прямой конфликт с Ираном. Россия толкает Израиль и Иран на прямое столкновение поставляя современное оружие Сирии, то есть Ирану.
У меня очень такое плохое предчувствие, что у Израиля и Ирана будет прямое столкновение, и это будет благодаря России», — говорит он.
Табах объясняет, что Москва создает очередную катастрофу с целью заставить мировое сообщество сесть за стол переговоров и иметь свой рычаг влияния.
«Только тут намного серьезнее, тут сцепятся такие силы, тут нарушится мировой баланс, потому что мусульманский мир не сможет принять сторону Израиля, если даже захочет, потому примет сторону очень опасного Ирана. А у Израиля огромная военная мощь. Это столкновение будет очень опасное», — подытожил американский военнослужащий.
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Курдская авантюра Макрона: зачем Франция увеличивает войска в Сирии
Чем быстрее Сирия освобождается от ига международного терроризма, тем больше из тени выходит спонсоров и заказчиков сирийского конфликта. Наконец, пришел черёд Франции, которая все эти годы только и занималась тем, что «подкидывала дрова» в костер войны в САР.
Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил о расширении военного присутствия в Сирии.
Разумеется, демонстрация военных мускулов произойдет под предлогом бесконечной войны с ИГИЛ* и как бы в рамках американской международной коалиции.
Ведь самих американцев, если верить Трампу, в Сирии скоро не будет.
По итогам переговоров с Макроном президент США Дональд Трамп подтвердил своё решение вывести из Сирии войска, о чём он заявлял ещё в начале апреля.
Переубедить Трампа не смог даже Макрон, которому подфартило попасть в Белый дом по случаю юбилея дипломатических отношений между двумя странами.
Накануне визита в Америку француз специально дал интервью американскому каналу Fox News. Он призвал Трампа не выводить контингент из САР после завершения борьбы с ИГИЛ, чтобы обеспечить создание «новой Сирии».
Однако Трамп предпочёл передоверить страну России, Турции и Ирану.
И вот, после фиаско своей сирийской инициативы Макрон перешёл в атаку — решил отправить в Сирию войска. Правда, Макрон слукавил. На самом деле, французские военные уже находятся в бывшей колонии и активно работают там против сирийского режима.
Элитные подразделения спецназа были отправлены ещё в начале апреля на север Сирии для защиты курдов от наступления турецких войск. Собственно, ради сохранения курдских завоеваний на севере Сирии Макрон и затеял свою военную кампанию.
Сирийский Курдистан родился в страшных муках борьбы с ИГИЛ, в ходе которой курдская автономия выросла из нескольких кантонов до масштаба почти трех провинций вокруг Евфрата.
Разумеется, отдавать такой трофей под «единую и неделимую» на Западе никто не собирается. Проект независимого Курдистана изначально замысливался США, Францией и Великобританией для того, чтобы разделить Сирию на части.
Если курды сохранят свои территориальные приобретения и получат независимость, то главная задача сирийской войны будет выполнена.
Однако курдскому проекту мешает Россия, перезапустившая мирное урегулирование по сценарию единой страны. В конце 2016 года российской дипломатии впервые за годы конфликта удалось усадить за одним столом воюющие стороны.
Поэтому вдогонку своему воинственному месседжу Эммануэль Макрон не преминул упрекнуть Москву за межсирийские переговоры в Астане. Макрон заявил, что его не устраивает Астанинский формат по урегулированию сирийского конфликта в составе России, Ирана и Турции.
По его словам, это «неправильный способ», который приведет к разделу Сирии, так как он якобы не обеспечивает диалог со всеми группами сирийского конфликта.
Макрон «тянет одеяло на себя» и хочет вернуть центр решения судьбы Сирии в Женеву. Для этого французский МИД придумал даже специальный «мост» для соединения переговорных треков в Астане и Женеве.
Для этого Франция создала специальную «малую инициативную группу» в составе США, Иордании и Саудовской Аравии. Официально она призвана объединить всех союзников в регионе и открыть линию связи с Россией и Турцией, однако на деле речь идет о вытеснении России из сирийского урегулирования.
Косвенно это подтвердил сегодня специальный посланник генсекретаря ООН Стаффан де Мистура, который заявил, что Астанинский формат себя исчерпал.
Такое пристальное внимание французской дипломатии к Сирии не случайно. Как известно, переговоры за столом решаются на поле боя.
Эммануэль Макрон явно рассчитывает капитализировать военное присутствие в Сирии на переговорах, выторговав преференции в виде «независимого Курдистана».
Правда, курдский проект противоречит целям российской политики по стабилизации Сирии от распада и фрагментации, и Макрон это прекрасно знает.
Тем не менее, неопытный президент Франции решил стать спикером в очередной антироссийской авантюре Запада, за которой маячат уши Великобритании.
Что из этого выйдет, покажет время. Однако уже можно констатировать, что чем ближе победа в Сирии, тем больше рассеивается миф о гражданской войне, и на поверку выходят истинные заказчики сирийской бойни.
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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*Запрещенная в России террористическая организация
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Сирия: Раб боевиков рассказал РВ об ужасах плена, голоде и подземельях Восточной Гуты (ФОТО)
История одного пленника боевиков из Восточной Гуты.
Похищенный исламистами сириец рассказал «Русской Весне» о преступлениях исламистов, захвативших пригороды Дамаска.
«Меня зовут Юсиф Сельман Бадран, я житель населенного пункта Насиаф (район Масиаф, провинция Хама, — прим. РВ).
В октябре 2016 года я поехал на личном автомобиле в город Дамаск за своей дочерью, которая находилась там в больнице на лечении. В районе Барза города Дамаск меня остановили вооружённые люди. Я подумал, что это военные, но затем понял, что это боевики. Меня выкинули из машины, избили, я получил перелом плеча и с того момента у меня не работает левая рука.
После чего меня утащили в бывшую школу, где в тот момент содержали пленников, я прожил там три месяца. В дальнейшем меня перевезли в тюрьму № 60 между н. п. Арбин и Хараста в Восточной Гуте, где я прожил 16 месяцев, пока правительственные войска не освободили меня.
В тюрьме содержалось 40 пленников, мы копали и оборудовали подземные туннели для боевиков, которые производили там оружие. Нас часто избивали, чтобы мы жили в страхе за свою жизнь. Кормили просто ужасно, бывало, морили голодом».
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На фото «Русской Весны»: 1, 2 — подземные ходы в Восточной Гуте; 3, 4, 5 — бывший пленник дома, н. п. Насиаф, провинция Хама.
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Сирия: Боевики сдали армии казахские танки и признались, что получили их от США (ВИДЕО)
В начале года появились данные о том, что США закупают для террористов советскую бронетехнику в Казахстане и других странах СНГ и Восточной Европы.
В начале апреля поступали сообщения о переброске танков Т-72 и Т-55 и боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 в Афганистан для формирующегося там костяка группировки ИГИЛ*.
Теперь же стало известно о том, что в период с сентября 2017 по март 2018 года эта техника поступала и в Сирию. Примирившаяся на днях группировка «Джейш Аль-Ислам» передала правительственным войскам Сирийской Арабской Республики свыше 30 единиц бронетехники.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
На вопрос о том, откуда она оказалась в их руках, представители группировки пояснили, что танки, так же как боеприпасы и оружие НАТО, были переданы им представителями армии США для противостояния Сирийской Арабской Армии.
Страна-поставщик танков Т-72 была установлена благодаря тому, что перекрашивались они уже в Сирии самими боевиками, и потому боевики видели их исходный внешний вид.
Как рассказали члены НВФ, на защитной крышке башенного фонаря, расположенного рядом с орудием, была нанесена краской эмблема Вооруженных сил Республики Казахстан — красная пятилучевая звезда на голубом фоне.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Брифинг свидетелей инсценировки “химической атаки” в Думе
Трансляция брифинга свидетелей инсценировки "химической атаки" в Думе.
Мероприятие проводится в Гааге.
Вангую реакцию рукопожатной общественности.
1. Свидетелей пытали и заставили выучить показания.
2. Все следы "химической атаки" уничтожены, но мы то с вами знаем…
3. Даже если "хим.атаки не было", то Асад все равно виноват, потому что он тиран и его не признает международное сообщество.
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