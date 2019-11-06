Легенда о птице Феникс встречается и у жителей Китая и Японии, и у американских индейцев, и у жителей дельты Нила. Если верить мифам, то это легендарная птица, которая внешне очень напоминала орла ярко-алого или золотого цвета. Само слово «феникс» с древнегреческого трактуется как «пурпурный».

Основа легенды об огненной птице Феникс.

У различных народах данное магическое существо очень часто ассоциировалось с ритуалом поклонения Солнцу, отождествлялась с вечной жизнью, постоянным обновлением. Изображение птицы Феникс встречается во многих странах. Люди считали, что умереть данная птица не может, но она воспламеняется в тот миг, когда из яйца вылупляется птенец. Другая версия гласит, что Феникс сгорает, а потом восстает из пепла. Поэтому на планете может быть всего один представитель этого вида. Питается такое мистическое существо лишь росой. Кроме того, что Феникс зачастую отождествлялся с божественным посланником, он является и символом кротости.

Значение птицы Феникс в древнем Египте.

Если говорить о мифологии египтян, то весьма сложно понять, что послужило началу создания легенды о Фениксе. Существует мнение, что изначально это был астрономический символ, который отождествлялся со спиральным восхождением звезды Сириус. В древние времена это было знаком, что Нил разливается, что в свою очередь предвещало появление скорого урожая.

Египетскую мифическую птицу называли Бенху. Бытует мнение, что с этим мифическим существом связана легенда о серой цапле, которая была самым первым живым существом, появившимся на сотворенной земле. Эта цапля была послана божеством Солнца. В Гелиополисе с особым почтением относились к этому существу. Египтяне в этом городе верили, что век пташки не вечен, а ограничен пятистам годами.

Огненная птица в мифах Древней Греции и Рима.

Самые ранние записи о божественной птице-счастье Феникс есть у Геродота в пятом веке до нашей эры. Он указывает на то, что это мифическое существо из Аравии. Живет мифическое существо 500 лет на одном месте со своими отцом и матерью. Когда же они погибают, то существо летит в Храм Бога Солнца в египетском городе Гелиополисе и в этот месте хоронит своих предков.

Однако Геродот ничего не вспоминает о том, что птах способен самовоспламеняться. В более поздних трудах греческих философов наоборот, упоминается о том, что сущность может сгорать и через время снова «возрождаться» из пепла.

В трудах Манилия есть информация о том, что длительность жизни сущности составляет Великий Платонов год. Это период, за который Солнце, Луна и 5 планет возвращаются в начальное положение.

В Римской империи существовало мнение, что магическая пташка действительно существует и находится на службе у императора. Волшебная сущность являлась символом божественной мощи, бессмертия государства. Однако магическая птица не помогла Римской империи восстать из пепла.

Что означает птица Феникс в иудейской Каббале и христианстве?

В иудейской религии есть небольшой миф, в котором рассказывается о том, что случилось однажды в Эдеме. Он гласит, что Ева дала плод с дерева познания не только Адаму, но и всем живым существа, которые находились в округе. Устояло перед искушением лишь одно существо, которое благодаря этому смогло сохранить свое бессмертие. Далее, эта сущность живет все время, но через каждую тысячу лет сгорает своем гнезде и вновь рождается из пепла.

Есть и другая история, в которой речь идет о магической сущности.

..."Пока Ной на протяжении года находился во время потопа на ковчеге, у него состоялся разговор с одной из птиц. Во время кормления только она не просила еды, не беспокоила Ноя. На вопрос, почему птица ничего не ест, волшебное существо ответило, что не хочет волновать Ноя и добавлять ему забот. Мужчина был весьма тронут и попросил Всевышнего в награду дать Фениксу бесконечную жизнь"...

В христианской религия птица Феникс стал знаком бесконечного бытия, воскрешения, вечности. Некоторые считают, что это символ Христа. В раннем христианстве весьма часто можно встретить изображение Феникса на погребальных плитах. Это важный знак, указывающий на торжество над смертью.

Существует ли Феникс в славянской мифологии?

Если говорить о славянской мифологии, то перед нами предстают даже две птицы Феникса. Это всем известные Жар-птица и Финист Ясный сокол.

Несмотря на то, что первая больше своим внешним видом напоминает павлина, а вторая на самом деле была человеком, который время от времени принимал вид пташки, у них очень много схожих черт.

Например, Жар-птица с наступлением холодов погибает, а с наступлением тепла вновь рождается. Финист засыпает глубоким сном, после чего весной также просыпается.

Феникс из Эфиопии.

Есть еще один мир, в котором говорится, что на самом деле первый раз появилась такая птица на территории Эфиопии, а название ей было дано ассирийцами. На древних изображениях Феникс в данном случае появляется в образе удивительного магического персонажа с клювом петуха, горлом ласточки, рыбьим хвостом, лбом журавля, спиной черепахи и утиной головой.

У магического создания оперение алого, голубого, золотого, белого и черного цветов. Все они олицетворяют разные добродетели: долг, преданность, знание ритуалов, пристойность и человеколюбие. Для ассирийцев Феникс являлся воплощением огня, тепла, богатого урожая, теплоты и доброты. Употребляло в пищу создание семена бамбука.

Как выглядит Феникс в Японии и Китае.

Один из наиболее удивительных вариантов Феникса представлен в китайских мифах. В далекие времена в этой стране была сложена легенда о Волшебной пташке Фэн-хуан.

Ее особенность заключалась в том, что в себе она совмещала как мужское, так и женское начало. На сегодняшний день настоящим Фениксом считается местная порода курицы — Онагадори. Это прекрасная пташка с очень красивым пушистым хвостом, который в длину более одного метра.

В первом тысячелетии нашей эры эти птицы были привезены в Японию. Далее самых настоящих Фениксов ожидали метаморфозы. У современных птиц хвосты увеличились до 10-13 метров. Поэтому можно с точностью сказать, что хотя бы одна птица Феникс на самом деле существует в наше время.

Интересные факты.

Люди ассоциировали данное магическое существо с чем-то известным и таинственным. Алхимики проводили аналогию с философским камнем. Это неудивительно, ведь философский камень тоже «рождается» из огня, который падает с неба.

В геральдике изображение данной птицы есть на медалях английской королевы Елизаветы. При этом изображение сопровождается такими словами: «Единый Феникс всего мира».

В психологии магическая пташка сравнивается с бессмертным духом. Считается, что магическое существо побуждает человека уничтожить свои минусы и заново родиться обновленным.

Как вы видите, птица Феникс — это действительно удивительный персонаж, образ которого можно встретить в культуре различных народов. Возможно, такие огненные птицы, как и кикиморы, домовые и единороги, действительно существовали в далекие времена, а может быть, являются всего лишь отражением человеческого стремления к свету и бессмертию.

Источник: https://grimuar.ru/poltergeist/ptitsa-feniks.html