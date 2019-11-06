Если исчезнет Россия, сразу исчезнет и Украина

По мотивам недавнего видеоблога, записанного вместе с ресурсом «Политраша», ресурс PlanetToday опубликовал материал.

Источник: PlanetToday

Вот уже на протяжении шести лет новые украинские патриоты самоотверженно сражаются с российской агрессией. По крайней мере, об этом они неустанно рассказывают при любой возможности. Правда, как считает политолог Николай Стариков, существует один весьма важный нюанс в этой невидимой борьбе. Эксперт уверен, если когда-нибудь не станет России, сразу после этого пропадет и государство Украина.

Политолог отмечает, что Украина для Запада попросту является удобным инструментом в борьбе против России: «Как только, не дай Бог, исчезнет Россия, на следующий день исчезнет Украина. Нужды в этом инструменте не будет. Можно будет часть Украины отдать Польше, часть отдать Венгрии, немножечко Словакии передать, а из остального сделать, не знаю что, международный европейский публичный дом или еще что-то».

А значит, вывод существует только один: «То есть вариантов хороших вообще не существует. Они не предусмотрены в этой партии. Поэтому любой украинский националист ведет дело к уничтожению Украины. Что бы он там себе не думал, какую вышиванку не носил, это просто процесс».

При этом, замечает Николай Стариков, украинские националисты не впервые ступают на тропу борьбы против России. И, судя по всему, ни разу не делалось это в интересах самого украинского государства: «Так же как до этого, что делали украинские националисты? Они либо договорились с поляками, как во время гражданской войны, и вместе с поляками боролись против России, передав исконные, как они считают, украинские земли полякам. Либо потом они под немцев «ложились» и занимались уничтожением евреев, поляков, опять же, в интересах немцев, а не в интересах украинского государства».

В качестве доказательства Николай Стариков приводит пример современной истории Украины, которая явно показывает, что решения, называемые частью украинского общества исключительно патриотичными, приводили в конечном итоге к еще большей разрухе. И связано это не только со значительным спадом экономики. Политолог отмечает, что и огромная доля населения Украины отправилась искать лучшей жизни в других странах, покинув родные земли.

Ну а если подобная тенденция продолжится и дальше, Украина действительно может оказаться в очень плачевном положении. И для того, чтобы исправить это положение, понадобится не десяток лет. Этого ли добиваются украинские радикалы, которые так яростно пытаются удержаться у власти? Возможно. Вот только свои истинные намерения в таком случае они вряд ли раскроют.

https://www.youtube.com/watch?v=0d7GYtlzSIg