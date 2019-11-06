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Если исчезнет Россия, сразу исчезнет и Украина

14:40. 6 ноября 2019 128 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

По мотивам недавнего видеоблога, записанного вместе с ресурсом «Политраша», ресурс  PlanetToday опубликовал материал.

Источник: PlanetToday

Вот уже на протяжении шести лет новые украинские патриоты самоотверженно сражаются с российской агрессией. По крайней мере, об этом они неустанно рассказывают при любой возможности. Правда, как считает политолог Николай Стариков, существует один весьма важный нюанс в этой невидимой борьбе. Эксперт уверен, если когда-нибудь не станет России, сразу после этого пропадет и государство Украина.

Политолог отмечает, что Украина для Запада попросту является удобным инструментом в борьбе против России: «Как только, не дай Бог, исчезнет Россия, на следующий день исчезнет Украина. Нужды в этом инструменте не будет. Можно будет часть Украины отдать Польше, часть отдать Венгрии, немножечко Словакии передать, а из остального сделать, не знаю что, международный европейский публичный дом или еще что-то».

А значит, вывод существует только один: «То есть вариантов хороших вообще не существует. Они не предусмотрены в этой партии. Поэтому любой украинский националист ведет дело к уничтожению Украины. Что бы он там себе не думал, какую вышиванку не носил, это просто процесс».

При этом, замечает Николай Стариков, украинские националисты не впервые ступают на тропу борьбы против России. И, судя по всему, ни разу не делалось это в интересах самого украинского государства: «Так же как до этого, что делали украинские националисты? Они либо договорились с поляками, как во время гражданской войны, и вместе с поляками боролись против России, передав исконные, как они считают, украинские земли полякам. Либо потом они под немцев «ложились» и занимались уничтожением евреев, поляков, опять же, в интересах немцев, а не в интересах украинского государства».

В качестве доказательства Николай Стариков приводит пример современной истории Украины, которая явно показывает, что решения, называемые частью украинского общества исключительно патриотичными, приводили в конечном итоге к еще большей разрухе. И связано это не только со значительным спадом экономики. Политолог отмечает, что и огромная доля населения Украины отправилась искать лучшей жизни в других странах, покинув родные земли.

Ну а если подобная тенденция продолжится и дальше, Украина действительно может оказаться в очень плачевном положении. И для того, чтобы исправить это положение, понадобится не десяток лет. Этого ли добиваются украинские радикалы, которые так яростно пытаются удержаться у власти? Возможно. Вот только свои истинные намерения в таком случае они вряд ли раскроют.

https://www.youtube.com/watch?v=0d7GYtlzSIg

Источник: https://nstarikov.ru/esli-ischeznet-rossija-srazu-ischeznet-i-ukraina-110030

Метки: блог

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 21747 19027
    Вячеслав 6 ноября 2019 в 15:08

    Этого и добиваются лица известной национальности:

    РЕЧЬ АБИ ФОКСМАНА, президента A.D.L (еврейская организация США)

    “Джентльмены. Приветствую вас на второй встpече по случаю столетнего юбилея учеников Старейшин Сиона. Мы достигли всех целей, сфоpмулиpованных на нашей пеpвой встрече 100 лет назад. Мы управляем пpавительствами. Мы создали пpотивоpечия сpеди наших вpагов и заставляем их уничтожать друг друга.
    Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел и мы – самая богатая pаса сpеди людей на земле.
    Многие из вас – очень занятые люди. Позвольте сpазу приняться за суть вопроса. Как хозяева в пpедпpинимательстве, политике, юpиспpуденции и, что наиболее важно,.. сpедств массовой инфоpмации, мы готовы к выполнению нашей наиболее важной и честолюбивой программы. В pезультате выполнения мы удалим совеpшенно все пpепятствия на пути к нашему абсолютному управлению этой землей.
    Я говорю О СМЕРТИ БЕЛОЙ РАСЫ.
    Мы полностью уничтожим все средства воспроизведения так называемой РАСЫ АРИЙЦЕВ. Люди, мы теперь управляем судьбой этой pасы. Hастало время удостовериться, что БЕЛАЯ РАСА УГАСАЕТ ЧЕРЕЗ ГЕНОСМЕШЕНИЕ ЧТО ФАКТИЧЕСКИ СВОДИТ К НУЛЮ РОЖДАЕМОСТЬ.
    Мы все наслаждались видением многокpатно повторенными кадpами со всего этого мира ПОСЛЕДНИМИ БЕЛЫМИ ДЕТЬМИ, играющими с темными детьми, и знаем, что это – путь к окончательному pазpушению белой pасы. Мы можем разрушить ДРЕВНЮЮ ЧИСТУЮ ЛИHИЮ КРОВИ АРИЙЦЕВ, побуждая их к альтpуизму и пpоизводству смешанного потомства.
    Существуют более агpессивные программы. Их цель – уничтожение следующего поколения белых детей – заслуживает любой цены. Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобства от белых детей и пpоизводил смешанное потомство.
    Мы должны использовать нашу власть для шельмования белых мужчин и женщин, тех, кто еще собиpается сохpанять свою pасовую чистоту. Они будут в Hовом обществе подвеpгнуты остpакизму.
    Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьмы.

    МЫ ВООЧИЮ УБЕДИМСЯ В КОНЦЕ БЕЛОЙ РАСЫ лишь тогда, когда разрыхленные умы впечатлительных белых детей превратятся в агентов для их собственного разрушения. Уже наши усилия в создании “людей” этого типа для белой pасы пpивели к успехам. Эти мужчины уже не самостоятельные люди.
    Люди, вы и ваши предки интенсивно работали, чтобы удостовериться, что у нас будет власть для того, чтобы ДЕРЖАТЬ СУДЬБУ БЕЛОЙ РАСЫ в своих pуках. Теперь мы имеем это.

    ПОГИБАЙТЕ, АРИЙСКИЕ ГОИ!”
    25 августа, 1998, Нью-Йорк.

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    3
  • 11503 6408
    Lada 6 ноября 2019 в 16:36

    К счастью,эти “перелётные птички” выдают желаемое за действительное..в состоянии агонии и не то привидится…Потому мы,белая Раса,и являемся ЙОГАМИ ,( по- ихнему гойями… у них же всё поставлено на уши)…К тому же ОНИ уже разоблачены всем человечеством…дни их сочтены…

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