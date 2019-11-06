Помните, в детстве, когда дрались – было чёткое правило: лежачего не бить?!! Но это у нас, у русских.



Западные же… люди… действуют по-другому: в каком бы беззащитном состоянии ты ни был, ты для меня словно песок под ногами. Захочу – растопчу, уничтожу. Прямо как у иудеев к гоям:„неевреи – это песок”…



Фотографии ниже достаточно наглядно это положение подтверждают. И дело не в том, что пленные немцы совсем недавно были озверевшими фашистами. Пленные солдаты – это уже беззащитные существа, которым ещё предстоит осознать глубину собственного падения. Прозреть. Это как поверженный, лежащий перед тобой противник.



И, похоже, милосердие к пленным проявляли лишь в России…

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Американские лагеря смерти







Это - „Американские лагеря смерти"!

Немецкая газета, Rhein-Zeitung, так назвала эту уцелевшую от американцев фотографию, размещённую на своей полосе: Лагерь в Sinzig-Remagen, весна 1945.

Смертность в американских лагерях для немецких военнопленных в Рейнланде, согласно сохранившимся показаниям медицинской службы, составила около 30% в 1945 году. Средний уровень смертности среди мирного населения Германии составил в то время 1-2%.

Лагеря POW — Prisoners Of War — военнопленных, расположенные вдоль Рейна — последствия победного вторжения Союзников в Германию. Армия США официально взяла в плен около 5,25 миллиона немецких военнослужащих

„Более половины дней мы не получали вообще никакой пищи. А в остальные дни — скудный рацион «К». Я подглядел, что американцы давали нам одну десятую от того рациона, который получали сами… Я пожаловался начальнику Американского лагеря, что они нарушают Женевскую Конвенцию, на что он ответил: «Забудьте про Конвенцию. Здесь у вас нет никаких прав.»

В течение 1950-х большинство материалов, относящихся к американским лагерям военнопленных, было уничтожено армией США.

Эйзенхауэр сожалел о бесполезной защите немцами рейха в последние месяцы войны из-за бесполезных потерь с немецкой стороны. По меньшей мере в 10 раз больше немцев — по меньшей мере 800 000, очень вероятно, более 900 000, и вполне возможно, более 1 миллиона, умерло в американских и французских лагерях, чем было убито в северо-западной Европе, с момента вступления Америки в войну в 1941 по апрель 1945.