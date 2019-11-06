Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире

Американские лагеря смерти

09:16. 6 ноября 2019 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Помните, в детстве, когда дрались – было чёткое правило: лежачего не бить?!! Но это у нас, у русских.

Западные же… люди… действуют по-другому: в каком бы беззащитном состоянии ты ни был, ты для меня словно песок под ногами. Захочу – растопчу, уничтожу. Прямо как у иудеев к гоям:„неевреи – это песок”…

Фотографии ниже достаточно наглядно это положение подтверждают. И дело не в том, что пленные немцы совсем недавно были озверевшими фашистами. Пленные солдаты – это уже беззащитные существа, которым ещё предстоит осознать глубину собственного падения. Прозреть. Это как поверженный, лежащий перед тобой противник.

И, похоже, милосердие к пленным проявляли лишь в России…
*

Американские лагеря смерти

Американские лагеря смерти



Это  -  „Американские лагеря смерти"!
Немецкая газета, Rhein-Zeitung, так назвала эту уцелевшую от американцев фотографию, размещённую на своей полосе: Лагерь в Sinzig-Remagen, весна 1945.

Американские лагеря смерти

Смертность в американских лагерях для немецких военнопленных в Рейнланде, согласно сохранившимся показаниям медицинской службы, составила около 30% в 1945 году. Средний уровень смертности среди мирного населения Германии составил в то время 1-2%.

Американские лагеря смерти

Лагеря POW — Prisoners Of War — военнопленных, расположенные вдоль Рейна — последствия победного вторжения Союзников в Германию. Армия США официально взяла в плен около 5,25 миллиона немецких военнослужащих

„Более половины дней мы не получали вообще никакой пищи. А в остальные дни — скудный рацион «К». Я подглядел, что американцы давали нам одну десятую от того рациона, который получали сами… Я пожаловался начальнику Американского лагеря, что они нарушают Женевскую Конвенцию, на что он ответил: «Забудьте про Конвенцию. Здесь у вас нет никаких прав.»

В течение 1950-х большинство материалов, относящихся к американским лагерям военнопленных, было уничтожено армией США.

Эйзенхауэр сожалел о бесполезной защите немцами рейха в последние месяцы войны из-за бесполезных потерь с немецкой стороны. По меньшей мере в 10 раз больше немцев — по меньшей мере 800 000, очень вероятно, более 900 000, и вполне возможно, более 1 миллиона, умерло в американских и французских лагерях, чем было убито в северо-западной Европе, с момента вступления Америки в войну в 1941 по апрель 1945.

http://oko-planet.su/history/historydiscussions/143302-amerikanskie-lagerya-smerti.html

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4733745.html

Метки: американцы, демократы, нравственность, права человека, фашизм, человек

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Демократические лагеря смерти
Это - „Американские лагеря смерти"!Немецкая газета, Rhein-Zeitung, ...получали сами… Я пожаловался начальнику Американского лагеря, что они нарушают Женевскую ...х большинство материалов, относящихся к американским лагерям военнопленных, было уничтожено армией ...
ЛАГЕРЯ СМЕРТИ ЭЙЗЕНХАУЭРА
...необходимость посещения лагерей. С этого момента заключённые американских лагерей официально ...за поражения Германии; американские же лагеря смерти были созданы из-за...s Story В "лагерях смерти Эйзенхауэра": История американского охранника (отрывок) http...
Лагеря смерти, о которых скромно помалкивают «историки» и «правозащитники»
... этого их начали отпускать домой.Американские лагеря для итальянцев, немцев, корейцев ... дома в определенное время суток.Лагеря смерти, о которых скромно помалкивают ...уровень смертности был крайне высоким. Лагеря смерти, о которых скромно помалкивают «...
Трагедия советских военнопленных в польских лагерях смерти
... концлагерях. Задолго до появления нацистских лагерей смерти. Не лучше была участь и... октябре некоторые лагеря военнопленных в Польше посетили представители Американской ассоциации христианской молодёжи...
Польские лагеря смерти и их русские жертвы
... десятки концентрационных лагерей, включая «лагеря смерти» и т.н. лагеря интернированных, такие... заключению американских представителей, через 5-6 месяцев в лагере вообще ...который интернированные называют «лагерем смерти» (в этом лагере умерло около 22000 ...
США — родина лагерей смерти
... у него куда больше. Первые лагеря смерти были созданы по итогам гражданской... годов, а именно в Северо-Американских Соединенных Штатах во время гражданской... Югом появились первые в мире лагеря смерти. Сторонники Авраама Линкольна, как бы...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)