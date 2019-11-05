Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 ноября 2019
- 15:34 Жители Идлиба вышли на массовые акции протеста против действий радикальных группировок в Сирии.
- 12:09 Про базу в Камышли.
- 11:55 Сестра главаря ИГИЛ схвачена в Сирии.
- 02:34 За покупками в Кобани.
Жители Идлиба вышли на массовые акции протеста против действий радикальных группировок в Сирии
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Про базу в Камышли
Сообщается, что Россия ведет переговоры об аренде еще одной постоянной военной базы на территории Сирии.
Речь идет об аэродроме в Камышли, который в течение войны находился под контролем сирийской армии.
Сроки потенциальной аренды идентичны Тартусу и Хмеймиму – 49 лет.
Российские военные в настоящее время ведут переговоры об аренде аэропорта Камишли в северо-восточной Сирии, сообщает российское издание Avia.Pro со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).
По данным издания, российские военные заинтересованы в аренде аэропорта Камишли сроком на 49 лет.
«Причина необходимости аренды еще одного военного аэродрома в Сирии на срок чуть менее полувека неизвестна, тем более что аэродром Аль-Камишли расположен всего в 500 км от российской авиабазы Хмеймим; Однако эксперты считают, что это будет своего рода центр контроля и наблюдения за американскими ракетами, размещенными на Ближнем Востоке», – говорится в публикации.
«Если мы допустим развертывание российских систем ПВО и ПРО в районе Аль-Камышлы, то американские ракеты, если они будут развернуты в Саудовской Аравии, ОАЭ и т. д., будут перехвачены задолго до их старта в направлении России – рассказал специалист.
Москва пока не сделала никаких официальных заявлений по этому вопросу.
Аэропорт Камишли, в северо-восточной Сирии, в настоящее время находится под контролем сирийского правительства; ранее, во время большого присутствия войск США в регионе, он был изолирован от других территорий Сирии
http://perevodika.ru/articles/1207014.html – цинк
https://www.almasdarnews.com/article/russia-mulling-lease-of-qamishli-airport-to-challenge-us-influence-in-eastern-syria-report/ – оригинал на английском
Эту новость активно подхватили сирийские и ливанские про-асадовские источники, но стоит отметить, что первоисточником сообщений выступает давно известная пропагандистская контора "Сирийская обсерватория по правам человека", которая сидит в Лондоне и топит за различных боевиков.
Официальных заявлений со стороны МО РФ или сирийского правительства на текущий момент нет. Не удивлюсь, если в ближайшие пару суток заявят, что никаких переговоров о долгосрочной аренде аэропорта Камышли не ведется.
Сам аэропорт в свое время использовался для снабжения окруженного анклава в Дейр-эз-Зоре и в условиях меняющихся реалий в северо-восточной Сирии, он может быть достаточно полезен для поддержки операций ВС РФ в приграничных с Турцией районах, особенно учитывая протяженность границы. Другой вопрос – нужен ли он на постоянной основе или его как тот же Тияс или Табку могут использовать как аэродром подскока.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сестра главаря ИГИЛ схвачена в Сирии
Турецкие военные захватили в сирийском городе Азаз 65-летнюю Расмию Авад — сестру главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, ранее убитого (по крайней мере, по официальным заявлениям) американцами в Сирии.
Первоначально информацию распространило агентство Reuters, затем сообщения об аресте сестры аль-Багдади подтвердили власти Турции.
По неподтверждённым пока данным, вместе с сестрой главаря ИГИЛ* задержаны также ее муж и невестка. Турецкие власти рассчитывают получить от Авад информацию о внутренней организации ИГИЛ.
Представитель президента Турции заявил, что арест сестры аль-Багдади является «еще одним примером успеха» турецких контртеррористических операций, а также свидетельствует о решимости Анкары в борьбе с международным терроризмом.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
За покупками в Кобани
Российские военные в городе Кобани на границе с Турцией идут за покупками к местным торговцам.
У бойца с белым пакетом флаг Дагестана, а на спине надпись "Работаем, брат".
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