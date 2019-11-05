Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 ноября 2019

Турецкие военные захватили в сирийском городе Азаз 65-летнюю Расмию Авад — сестру главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, ранее убитого (по крайней мере, по официальным заявлениям) американцами в Сирии.

Первоначально информацию распространило агентство Reuters, затем сообщения об аресте сестры аль-Багдади подтвердили власти Турции.

По неподтверждённым пока данным, вместе с сестрой главаря ИГИЛ* задержаны также ее муж и невестка. Турецкие власти рассчитывают получить от Авад информацию о внутренней организации ИГИЛ.

Представитель президента Турции заявил, что арест сестры аль-Багдади является «еще одним примером успеха» турецких контртеррористических операций, а также свидетельствует о решимости Анкары в борьбе с международным терроризмом.

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* запрещенная в РФ террористическая организация