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#3 | 1937-й. Заговор НКВД. Елена Прудникова

14:51. 5 ноября 2019 172 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ki-IT3S37zE

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 23238 15477
    Ликвидатор 5 ноября 2019 в 18:22

    Прудникова – молодец!!!!!!!!!!!!!!

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  • 1912 1136
    чужой 5 ноября 2019 в 19:29

    Чтобы выиграть войну, в этом была необходимость. Сейчас назрел момент примерно того же.
    Самым слабым звеном было не верхнее руководство НКВД ( почти нерусское),
    а именно народные суды и суды троек. Как сейчас избежать страдание обычных граждан друг от друга ?
    Спасибо, Леночка.

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