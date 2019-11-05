#3 | 1937-й. Заговор НКВД. Елена Прудникова
14:51. 5 ноября 2019 172 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Не ищи для себя ни славы земной, ни мученичества, а только иди по пути, на который призовет тебя Господь, иди твердо и верно во след воле Божьей. Живи для Бога! Живи ради Бога! И живи во славу Божью.
Прудникова – молодец!!!!!!!!!!!!!!
Чтобы выиграть войну, в этом была необходимость. Сейчас назрел момент примерно того же.
Самым слабым звеном было не верхнее руководство НКВД ( почти нерусское),
а именно народные суды и суды троек. Как сейчас избежать страдание обычных граждан друг от друга ?
Спасибо, Леночка.