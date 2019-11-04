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Слушайте, христиане, и не говорите, что вы не слышали

11:31. 4 ноября 2019 1792 просмотра 116 коммент. Опубликовал:

Слушайте, христиане, и не говорите, что вы не слышали. В древнем мире не давали пенсий. Стариков кормили дети, а если дети не были родителями приготовлены к жизни, то старики умирали голодной смертью, и это считалось справедливым.

Примерьте на себя этот античный пиджачок. Это полезно. Представьте, что ваша старость напрямую будет зависеть от плода вашего чрева. Ничему вами не наученный, ваш отпрыск никого, в том числе и вас, не накормит, никому не поможет. Он будет безрадостен и бесполезен. Он будет злобен, завистлив и жесток. И это не теория, которую еще предстоит доказать. Это – реальная жизнь миллионов людей, отравленных ложными идеалами.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9378640.html

Метки: древние люди, пенсиии, христиане

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116 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5590 4354
    Айва 4 ноября 2019 в 12:07

    Жестоко, но справедливо.

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    4
    • 4530 3938
      maryАйва 4 ноября 2019 в 13:39

      почему жестоко? -нет,так должно быть ,но эгоизм побеждает и у стариков (хотят свободы,пусть на воде) и у детей(хотят свободы от стариков,даже родных).Но пенсия сегодня -это не содержание (хотя в реале – она единственное)-это та малая кроха от пирога ,который забрали более избганные ,рента на маленький остаток жизни ,карманные .

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      10
      • 5590 4354
        Айваmary 4 ноября 2019 в 15:39

        Если я из своей пенсии заплачу за квартиру, останется на жизнь 3 (три) тысячи руб. “И ни в чём себе не отказывай!” То есть, жить в родной квартире в одиночку я бы просто не смогла. Только продавать квартиру.

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        2
    • 11776 8390
      ВладимирАйва 4 ноября 2019 в 16:11

      Глупости городить не надо вслед за ********** в рясах,люди создавали государство и платили ему налоги для того чтобы государство выполняло свои обязанности по отношению к своим гражданам,в том числе и содержало своих граждан, которые уже не в состоянии обеспечивать себя своим трудом.По сути этот ******** в рясе призывает послать всех на хер и уничтожить государство как социальную систему.

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      21
      • 5590 4354
        АйваВладимир 4 ноября 2019 в 16:17

        Был бы у бабушки х, положила бы его на всяких попов, при чём тут попы? У нас никогда государство не содержало семьи с детьми – все карабкались сами. Так что не надо надеяться на то, на что надеяться бесполезно. Кто Вам чего должен? Вы сами должны себе и детям и родителям своим. Это частное дело. Это личный подвиг родителей. Но на это идти не хотят, не хотят жить ниже плинтуса. Людей можно понять. Но тогда не стоит и ждать адекватного пенсионного обеспечения в старости, если не будет следующего поколения.

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        1
        • 11776 8390
          ВладимирАйва 4 ноября 2019 в 16:57

          Потому и проповедуют всякие разные чиновники “государство вам ничего не должно” потому,что находятся лохи вроде вас.Государство как раз таки должно и это написано в Конституции и Путин как раз таки и обязан следить за ее соблюдением.

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          11
          • 5590 4354
            АйваВладимир 4 ноября 2019 в 18:41

            Пока у Вас не будет внутренней свободы, Вы будете чувствовать свою зависимость от того же государства, от родителей, будете ждать помощи, народного признания, волшебника в голубом вертолёте… А когда понимаешь, что всё, что у тебя есть, это ты сам и твоя семья, твои силы и способности, то начинаешь распоряжаться этим гораздо более эффективно. Если кто поможет – прекрасно, пускай. Нет – справлюсь сам. Единственно верная позиция – стоять на своих ногах и отвечать за себя самому. Позиция взрослого человека. Любая помощь государства – уже на втором плане. Главное – ты. Вот когда это поймёшь, тогда жить легко. Страшное дело – пустые надежды. Они лишают сил.

            Госпомощь семьям с детьми должна быть более существенной, тут двух мнений быть не может.

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            2
          • 11776 8390
            ВладимирАйва 4 ноября 2019 в 18:59

            Это все демагогия в духе драного кошака ,у государства и граждан существуют обязанности которые должны выполняться,и если государство в лице чиновников уклоняется от их исполнения то вы должны их заставить исполнять обязанности,вплоть до расстрела – вот это позиция взрослого человека.

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            9
          • 5590 4354
            АйваВладимир 4 ноября 2019 в 19:04

            Это позиция суда и прокуратуры и ФСИН. Вы слишком многого хотите от семей, обременённых детьми. Им некогда расстреливать чиновников. Вы в своей Москве совсем в облаках витаете. Не первый раз наблюдаю. Это от хорошей жизни. И дай вам Бог.

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            2
          • 11776 8390
            ВладимирАйва 4 ноября 2019 в 19:08

            Вы выбрали сказочника который не выполняет своих обязанностей и теперь развешиваете всем лапшу на уши, типа “все виноваты только не штырлиц”

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            5
          • 5590 4354
            АйваВладимир 4 ноября 2019 в 19:10

            А Вы зависите от власти. И в этом Ваша слабость.

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          • 11776 8390
            ВладимирАйва 4 ноября 2019 в 19:12

            Очередной бред,от власти так или иначе зависят все.

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            4
          • 5590 4354
            АйваВладимир 4 ноября 2019 в 19:15

            Значит, дело в размере этой зависимости.

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            1
          • 882 568
            ИгорьАйва 5 ноября 2019 в 6:35

            Айва, не напрягайтесь на эту тему. Попы (православные) в мирской жизни не при делах. У нас минарет рядом, толпы народа, муфтий регулярно в репродуктор вещает ровно то, что вещает в репродуктор ФСИН, вот это слияние воли и идеи как надо. Попы наши это идеалисты не при делах, это театр с крестом (при этом духовное оружие им выдают боевое), и они с ним маршируют как на параде, им в свои ряды надо новых демонстрантов и зрителей, а пропитание для масс бог подаст, как и им с неба попадает. Наша пенсия зарплата льготы и доходы мафии, всё это не зависит от количества народа, наделанных палок-копалок шалашей колесниц и луков, от количества икон не зависит, а зависит от того на сколько мы родную природу грабанули и почём продали. Всё, всё остальное частности и они базы не решают. А пенсию народы себе отобьют, ибо это не пенсия вовсе, а откат аборигенам за распил их векового леса. Вот почитайте, уже бивня мамонта по 120 тон в год сдаём китайцам, типа живых костей больше нет, так давайте выкопаем то, что предки набили тыщи лет назад, на Украине аналогичное дело с янтарём. В понимании же чиновников пенсия это то, что распределитель благ (откуда блага не помнят они) зарплату получил большую, много налога отдал и с этого де налога народу пенсию дают. Ха, ха, детский сад, но многие ведутся на эту сказку. Пенсионный фонд это блеф, тёплые рабочие места для распределителей, деньги там из казны, а не с налогов от зарплат, с налогов от зарплат всё фонду идёт на зарплаты.

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            1
          • 5590 4354
            АйваИгорь 5 ноября 2019 в 6:58

            Да так и есть.

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  • 371 355
    СПБ 4 ноября 2019 в 12:10

    В древнем мире не было вас попов! и как жили мы по большому счёту и не знаем, кроме вымышленной вами истории. Не зря вы столетиями охотились за староверами! Вами уничтожены все фрески на древних храмах Новгорода и все надгробия на погостах! Вы купаетесь в роскоши и золоте, катаетесь на самых дорогих машинах и многие из вас растлевают молодёжь! Наш народ эти пенсии заработал кровью и потом! а вот откуда у вас все эти богатства, вы по чему то умалчиваете!

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    45
    • 5590 4354
      АйваСПБ 4 ноября 2019 в 12:25

      А при чём здесь попы? В теме сказано о том, что людям нужно не лениться размножаться и стараться воспитывать качественное потомство. Это мог и сталевар сказать. И любой нормальный человек. Попы им всё застили.

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      1
      • 371 355
        СПБАйва 4 ноября 2019 в 12:34

        У меня товарищ детства вырастил двух прекрасных сыновей, первый погиб в первую чеченскую, а второй во вторую и что ему теперь умирать голодной смертью? В России не хватает детских садов больниц, а церкви как грибы после дождя растут. Сталевары стали варят им некогда словоблудием заниматься.

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        27
        • 5590 4354
          АйваСПБ 4 ноября 2019 в 12:46

          Но попы тут вообще не при чём, согласитесь. Если бы товарищ был не в рясе, а по гражданке, то тема попов бы и не возникла вовсе. Комментирующие подменили тему обсуждения. Что касается темы потери детей, то я её знаю не по-наслышке. У меня тоже сначала было трое детей, а уже осталось двое. И очень сочувствую Вашему знакомому. Поэтому и надо, чтобы коренное население России имели по 3-4 ребёнка в среднем, а не по 1-2. И чтобы воспитывали их здоровыми, совестливыми и трудолюбивыми. И это прекрасная мысль. Поэтому и надо иметь пенсионный фонд на всех, чтобы те, кто потерял детей, могли пользоваться пенсией наравне с остальными. Всякие бывают обстоятельства, общий фонд может смягчить их воздействие.

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          3
          • 371 355
            СПБАйва 4 ноября 2019 в 13:24

            Что бы было три а то и четыре ребёнка, над что бы Государство было! Вот когда мне очень стыдно, когда растрачиваются миллиарды долларов на всё что угодно, а со всех каналов ТВ, одно и то же давайте соберём деньги на лечение ребёнка! Когда видишь это постоянно, то начинаешь задумываться, а нужны ли России дети? Уже второй случай с пьяным шестилетним ребёнком и как в первом случае опять МВД сойдёт всё это с рук! Что бы было много детей в стране нужно просто не РАЗГЛАГО́ЛЬСТВОВАТЬ, чиновникам всех рангов. а создавать условия для этого. Вторая моя жена, из-за ошибки врачей когда ей было 10 лет, никогда не сможет родить, в чём её вина? При этом она как и большинство граждан работает и платит немалые налоги! А главное вот кто мне может объяснить, по чему Россия взяла на себя обязательства пенсионного обеспечения граждан бывшего СССР в Израиле, а для россиян денег нет но вы держитесь!

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            22
          • 5953 5391
            жора шаповСПБ 4 ноября 2019 в 13:59

            При всём при том, что при создании государства людьми , его главная задача – ЗАБОТИТЬСЯ о тех , кто его создал для этого.

            Ответить
            3
          • 5590 4354
            Айважора шапов 4 ноября 2019 в 15:31

            Значит, всё дело в людях, которые создают государство? какие люди – такое и гос-во? Если люди этого не предполагали, то и заботы не будет. А, ведь, пенсии – это такая малость в масштабе страны.

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          • 5590 4354
            АйваСПБ 4 ноября 2019 в 15:48

            И Вашей семье я безмерно сочувствую. Но есть много детдомов…

            Мы никому не нужны, я это уже давно поняла, никаких иллюзий. Когда мы воспитываем детей, мы осуществляем своё спасение. Сами спасёмся – тогда спасёмся, не надо ждать чужой помощи. Что-то помогает и государство, маткапитал, например. Нам он был очень кстати. Двум семьям купили жильё. Лет 30 назад и того не было. Правда, помнится, радовались, что Рыжков тогда сделал сравнительно большие детские, но все быстро съела инфляция.

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          • 371 355
            СПБАйва 4 ноября 2019 в 16:26

            Спасибо вам за ы с первой женой вырастили прекрасных двоих детей, но вот России они оказались просто ненужны и нашли себя в Европе! Это их выбор, никогда не навязывал свою точку зрения детям и свой образ мышления. Дочка упёртая русская не только по крови, но и по своим убеждениям, не россиянка, а именно русская! по культуре и образованию! Сын, просто устал от чиновничьего произвола, ног живя в Европе не перестаёт быть русским! Они заняты любимой профессией! Они никогда не предъявляли претензий России, они носители генов предков! Сын уехал в Тулузу, если вам это о чём то говорит, то вы поймёте. Но сколько сейчас молодых семей не могут и родить одного ребёнка? Над славянами идёт ужасающий эксперимент, по уничтожению нас как расы! По своей натуре я легко нахожу общий язык с молодёжью и многие рассказывают то о чём да же стесняются со своими родителями! Так вот я пришёл к печальному выводу, если у моего поколения была проблема как бы случайно не залететь на беременность, то в большинстве как бы забеременеть! Это по всей России, чем больше западных продуктов питания, тем больше проблем с возможностью не только забеременеть у молодых, но и выносить плод! Сейчас в России и не только в ней у большинства молодых людей большие проблемы экономические, социальные, а главное разрушен привычный с давних пор семейный образ жизни.

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            7
          • 5590 4354
            АйваСПБ 4 ноября 2019 в 16:35

            Вы абсолютно правы. Патология беременности и родов – действительно бич молодых. Я всё это наблюдаю в своей семье. Каждый внук и внучка родились буквально чудом – не буду эти ужасы перечислять. Иметь ребёнка сейчас – это героизм неимоверный. Нищета, болезни, произвол ЮЮ. Но, несмотря на всё это, единственный выход – рожать или брать чужих на воспитание. Иначе гибель.

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            4
          • 371 355
            СПБАйва 4 ноября 2019 в 16:42

            Видите мы пришли ко одному и тому же. По тому государство и казалось религия большинства народонаселение, помогать с решением проблем, а читать нам догмы.

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            3
          • 5590 4354
            АйваСПБ 4 ноября 2019 в 18:00

            А мы с самого начала говорили об одном и том же. Любому нормальному человеку всё ясно.

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            1
          • 3485 3023
            МирославаАйва 4 ноября 2019 в 18:15

            С чужими бабушка надвое сказала.Опасно, однако! Там полукровки, это беда одна.Там могут быть серьезные болезни, там может быть такая карма-мама не горюй.Я все больше прихожу к выводу, что люди, берущие чужих детей в свою семью просто должны это сделать, так же и тех, кто подбирает с улицы котов и собак. Это в принципе одно и то же.
            Надо что то отработать.

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          • 5590 4354
            АйваМирослава 4 ноября 2019 в 19:08

            Всегда есть риск. Вон, Диану Анкудинову взяли приёмные родители, она была с нарушениями, из приёмной семьи, а теперь известная певица. Так что, бывает и наоборот, счастливое усыновление.

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          • 1583 1339
            прохожийСПБ 4 ноября 2019 в 16:29

            А вы более глубоко покопайтесь во врачебных ошибках, может и идея появится, почему их так много. Может не зря дело врачей поднимали , после образования исторической родины для многих врачей.
            Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.
            Это о двойном гражданстве.
            А вторая фраза довершит высказанное нокаутирующим ударом: Не можете служить Богу и маммоне.

            Точнее не скажешь. Свт. Иоанн Златоуст зрил в корень проблем.

            И ещё. Недавно по телевидению, не помню уж в каком контексте, показали Билла Гейтса, великого и ужасного, мага прививок против рака матки, который обернулся стерильностью женщин. Теперь же он выступал в роли предвестника Апокалипсиса и пугал смертельными эпидемиями ,которые смогут за короткий срок унести жизни 50 000 000 человек. Учитывая 14 микролабораторий на Украине и двух в Грузии, под патронажем военных гегемона капитализма,
            думаю его предсказания имеют вероятность сбыться. Ну не “Новичком” же травить такое количество населения.

            А вот почему молчат Соловьёвы , Шейнины, и Киселёвы, понять е могу.
            Такая “вкусная тема”!

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            1
          • 1104 891
            GeorgeСПБ 5 ноября 2019 в 13:16

            Да есть государство, есть. Только вопрос: чьё? Кто тут государствообразующий? Похоже, Вы и ответили.

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          • 3109 2619
            sergejАйва 4 ноября 2019 в 16:31

            “Если бы товарищ был не в рясе, а по гражданке” – опять же если бы , ваш товарищ … но реальность немного иная потому , что он на фото именно в рясе или вы хотите сказать что это единственная фотография что была …?

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          • 5590 4354
            Айваsergej 4 ноября 2019 в 16:39

            Да пусть хоть голым. Какая разница. Не в одежде дело, а в том, что вымрем, если не будем рожать. И в том, что мы никому не нужны и не надо ждать помощи. “Чучхе” – опора на собственные силы, привет из СевКореи. Надо геройствовать или нам не жить, как народу.

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            1
          • 3109 2619
            sergejАйва 4 ноября 2019 в 17:13

            Вымрем мы в том случае , если не поймем почему мы так живем и что с этим делать , как и почему женщины не хотят рожать – это отдельный вопрос и очень даже не простой . Вообще геройствовать – рожать детей – это нечто бредовое … дети в радость должны быть , а не в тягость . Зачем платить своими жизнями и жизнями своих детей , только для того что бы поднять статистику и показать , что не все уж так плохо при этой власти . А ведь то что люди не хотят ( или боятся ) заводить детей и есть показатель как все плохо , что бы кто не говорил .Можно конечно кивать головой на исламский мир , но тогда нужно всем женщинам паранджу одеть и многоженство ввести – это выход ? не уверен , что всем понравится …

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          • 5590 4354
            Айваsergej 4 ноября 2019 в 18:29

            Что значит: “Дети должны быть в радость”? Кто бы спорил с Вами, все хотят того же. Но реальные условия настолько жёстки, что дети, хоть и в радость, но достаются очень тяжело, с запредельным напряжением всех сил, одни болезни чего стоят постоянные!

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            1
          • 4530 3938
            maryАйва 4 ноября 2019 в 20:18

            лимит исчерпан на согласие с тобой,жуткая правда у тебя и СПБ -просто тупо выжить,надежды на государство (это ведь всего лишь механизм узаконенного насилия )ошибочны ,эфемерны ,оно, изначально для своего сохранения ,имеет людей и плачевно для тех людей ,кто поверил в написанное.У меня сын сегодня улетел в Голландию,как он ненавидит это ,он очень хочет в Россию,говорит ,что там можно быть человеком и и жить-это он увидел на моей родине -белгородская область,а там на Западе -все мы “таджики”,так он определил,хотя имеет образование,школа по скрипке ,английский с детства .Здесь все летит вниз.Он очень русский ,а младший ,женившись ,более толерантен,все равно говорит в конце декабря подпишет (ОН)согласие с Россией на общую валюту и т.д.,хотя МВФ вынес вердикт ,что РБ грозит падение ,ибо Россия отобрала деньги нефтянные-знакомая песня ,правда?.Я думаю и в России ,все таджики и лишь немногие радуются трижды в год океану ,кофе в Венеции ,а потом выпускают Бесогон и требуют патриотизма больше ,больше..

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            1
          • 5590 4354
            Айваmary 5 ноября 2019 в 6:56

            Ну, исчерпан, так исчерпан, было приятно пообщаться. Жуткая правда – это наша жизнь десятилетиями. Хорошая жизнь. Счастливо оставаться.

            Ответить
               
          • 4530 3938
            maryАйва 5 ноября 2019 в 9:02

            Айва ты што?лимит на +-он же ограничен и пришлось писать ,ибо исчерпан,ая яй, а еще всепонимающая здесь,ну даешь,я просто так людей не бросаю ,их очень мало.

            Ответить
            1
          • 5590 4354
            Айваmary 5 ноября 2019 в 9:35

            Ой, прости. Что-то я спросонья не разобралась. Удивилась и обиделась, конечно. Оказывается, зря.

            Ответить
               
          • 1775 1014
            Александрsergej 4 ноября 2019 в 21:50

            По одежде встречают, по уму провожают.
            А что не так в словах протоирея? Очень лаконично и самая суть.

            Ответить
            1
          • 3109 2619
            sergejАлександр 5 ноября 2019 в 12:53

            Если вас устраивает то что навязывает протоиерей , тогда и живите без пенсий , только не забывайте отчислять % от зарплаты . Но на мой взгляд не его дело как будут жить мои дети и должны ли старики быть им обузой , при том что имеют право на пенсии и вполне могут еще сами помощь оказать .Смогли вы воспитать хорошо своих детей и все у них сложилось в жизни замечательно – тогда они вам всегда помогут .Но если все же что то не так , для того и предназначена пенсия что бы поддержать тех кто не в состоянии работать .
            Протоиерею лучше бы побольше думать о боге , а не о чужих пенсиях ..

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        • 176 78
          кирибеевичСПБ 4 ноября 2019 в 18:24

          ну и что дальше

          Ответить
             
      • 4530 3938
        maryАйва 4 ноября 2019 в 14:24

        это все интернет виноват,начитались ,наобменивались и теперь все попы для меня ПРИЛЕПИНЫ.ШАРГУНОВЫ и лучше эти правильные слова сказал бы сталевар-не искала бы второе дно.Потому как не может быть ,чтобы один поп и вещал и вещал в СМИ -задание ему такое ,как Старикову ежедневно статью выдавать.

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        3
      • 3485 3023
        МирославаАйва 4 ноября 2019 в 15:26

        Да уж священники бы помолчали.Они сами откуда финансируются? И как свою жизнь проживают? Ложь, очковтирательство, служение власти и облизывание Любой власти, нарушение всех заповедей скопом и в розницу,сексуальные извращения.Молчали бы себе в тряпочку, а нет-опять власть поддержали.Мол нечего было так мало деток рожать-надо было больше и вас содержать было кому.
        Но не учел, что мы не в древнем мире живем и 30 лет назад никто бы Просто Не Посмел сказать, что отработавшие на Государство граждане Недостойны Пенсии.А сегодня-можно!

        Ответить
        6
        • 5590 4354
          АйваМирослава 4 ноября 2019 в 15:34

          Дак и Вы про то же! При чём здесь священники? Надо рожать и воспитывать правильно детей. Не будет следующего поколения – никакой священник, даже никакой бог не поможет прокормить стариков.

          Ответить
             
        • 1775 1014
          АлександрМирослава 4 ноября 2019 в 22:20

          Что имеем мы не ценим, потеряем – плачем.
          В 1991 году обманутое пропогандонами (типа: “в Америке безработные негры живут припеваючи на пособии по безработице и у каждого по авто…”) большинство выбрало капиталистическую морковку… Хрен ли на попов пенять…
          На бога надейся, а сам не плошай. Главная опора ныне Семья.

          Ответить
          2
      • 176 78
        кирибеевичАйва 4 ноября 2019 в 15:41

        все вы вонючие жиды

        Ответить
        1
        • 5590 4354
          Айвакирибеевич 4 ноября 2019 в 15:49

          Зато Вы добрый и хороший человек, ни капельки не еврейской нации.

          Ответить
             
          • 859 717
            WerwolfАйва 4 ноября 2019 в 17:38

            Да, до вмешательства кирибеевича (вот именно,с прописной буквы!) Ваше обсуждения статьи было интересней изучать,чем саму статью, размышления зрелых и мыслящих людей всегда полезны и информативны! Но… как всегда,в бочке мёда появился кирибеевич… (

            Ответить
            1
          • 5590 4354
            АйваWerwolf 4 ноября 2019 в 18:20

            Такие есть всегда. Не будем же мы роптать на мороз или палящее солнце. Куда от них денешься. Читайте тех, кого любите, и будет Вам счастье.

            Ответить
            1
    • 12107 7289
      MaleosСПБ 4 ноября 2019 в 16:02

      Ваш гнев праведный! Вне всякого сомнения, все без исключения попы в обязательном порядке читают этот сайт и непременно заметят ваш комментарий. До вас они не подозревали, как нехорошо они выглядят в ваших глазах, но теперь, прочитав ваши слова, они, конечно же, прозреют, устыдятся и исправятся. Продолжайте:))…

      Ответить
      2
      • 5590 4354
        АйваMaleos 4 ноября 2019 в 16:11

        Перевели разговор на попов, рожать-то неохота, брать из детдомов неохота. Неохота совершать подвиг родительства. А всё попы козни строят, гады гривастые. Уже и библию обильно нацитировали, чтобы только заболтать неудобную тему. А когда государство сильно помогало многодетным? Все рожали на свой страх и риск. Запрет абортов немного поднимал рождаемость, но увеличивал смертность абортниц.

        Ответить
        1
  • 1583 1339
    прохожий 4 ноября 2019 в 12:20

    Эта точка зрения сейчас даёт обильные плоды в бывших советских среднеазиатских республиках, где население во всех без исключениях, теперь уже исламских республиках выросло на 30-40%. А вот в странах традиционно христианской религии, везде устойчивая убыль населения.

    ИНтересно бы услышать рассуждения на этот счёт.

    Ну а в конце явная подтасовка фактов. Почему это чадо должно быть ничему не наученному, и быть злобным и эгоистичным ,по отношению к родителям, когда семья и есть ячейка общества, где должны реализоваться любовь и взаимопомощь.
    Именно христианство может привносить раздор по типу: “Не мир принёс Я вам, но меч…

    ……Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
    35 ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
    Мих 7, 6
    36 И враги человеку – домашние его.
    Лк 14, 26
    37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
    Мф 16, 24 Мк 8, 34
    38 и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

    …..Послал Иисус, и заповедал им(апостолам), говоря: на путь к ЯЗЫЧНИКАМ не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома ИЗРАИЛЕВА;

    Мф 15, 24 6

    …… входя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;

    ….”Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их;
    и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
    Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов ИЗРАИЛЕВЫХ, как приидет Сын Человеческий.

    http://www.patriarchia.ru/bible/mf/10

    Ну и какие ложные идеалы у нынешнего населения России?

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    4
  • 5953 5391
    жора шапов 4 ноября 2019 в 12:21

    Кто б мычал. А после античного платили ?

    Ответить
    1
  • 1422 882
    Онуфрий 4 ноября 2019 в 12:24

    В современном мире пенсии только для высокопоставленных чиновников, остальным подачка.

    Ответить
    1
  • 21691 18975
    Вячеслав 4 ноября 2019 в 12:29

    Чушь какая-то… Поп стремится быть ближе к людям, но получается неуклюже… В древности не было иудо-христианства – это во-первых, а, во-вторых,- ВСЕ славяне выполняли свой ГЛАВНЫЙ долг перед Родом – рожали и воспитывали в трудолюбии своих чад… Старики всегда оставались с их младшим ребёнком… Семьи на Руси состояли, как правило, из нескольких колен: прадеды, деды, молодые и их чада,- все жили под одной крышей,- общим большим хозяйством.

    Молодые родители, занимались хозяйственными работами. В отношении детей от них не требовалось ничего особенного, кроме дарить своим детям любовь и заботу. А уж пестованием да воспитанием занимались бабушки и дедушки. Бабушка рассказывала внучатам потешки-прибаутки, сказки, а дедушки мастерили им игрушки, например, деревянных коников.

    А молодые родители, в отличие от современных, слушались старших в вопросах воспитания и ухода за ребёнком. Ведь у бабушек и дедушек был уже немалый опыт в воспитании многих детей, а еще у них больше терпения и понимания.

    Когда же наступала старческая немощность, то уже подросшие внучата, ухаживали за своими дедушками и бабушками, постигая науку терпения, заботы и любви.

    Наши Веды о воспитании:

    4 (20). Отвечал Перун Громовержец Волхву Многомудрому,
    и всем кто собрался послушать его:
    познавайте люди Заповеди мои,
    поучения слов моих слушайте:
    Почитайте Родителей своих,
    и содержите их в старости,
    ибо как вы проявите заботу о них,
    тако же и о вас проявят заботу чада ваши…
    5 (21). Сохраните память о всех Предках Родов ваших
    и ваши потомки будут помнить о вас…
    Защищайте старых и малых,
    отцов и матерей, сынов и дочерей,
    ибо это Родичи ваши, мудрость и цвет народов ваших…
    Воспитайте в чадах своих
    любовь к Святой земле Расы,
    чтобы не прельщались они чудесами заморскими,
    а могли сами сотворить чудеса
    более чудные и прекрасные,
    да во славу Святой земли вашей…

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    10
    • 1583 1339
      прохожийВячеслав 4 ноября 2019 в 13:07

      И никаких “принёс я вам не мир, но меч.”
      А иезуитствующие попы чего только не насловоблудят, когда вся мудрость правильного выбора прекрасно видна в двух наставлениях, то, которое я озвучил для христианства со слов внимающих апостолов, и вот это чёткое, лаконичное, полное любви и заботы о народе, и “во славу Святой земли вашей….”. То есть нашей земли, которую сейчас некоторые пытаются поливать помоями.

      Ответить
      2
      • 21691 18975
        Вячеславпрохожий 4 ноября 2019 в 13:58

        Ты заметил, как он обратился к своему стаду? И сравни с иудейской торой: “Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один!”

        Ответить
        2
      • 21691 18975
        Вячеславпрохожий 4 ноября 2019 в 17:58

        Убивать Наши Боги разрешают в 6 случаях:

        1. Когда нападают с оружием, чтобы убить
        2. Когда хотят отравить
        3. Когда поджигают дом
        4. Когда отбирают землю
        5. Когда силой уводят жену
        6.Когда силой уводят детей

        Ответить
        3
        • 1583 1339
          прохожийВячеслав 4 ноября 2019 в 18:20

          А когда отравители отравляют ментально и уводят жену и детей в попытках поиска призрачного потребительского счастья?
          Что делать? Не надо ли как то бороться с такими попытками и авторами подобных идей, вроде эмансипации женщин, по капиталистическому образцу и начала развала института семьи и т.д.

          Ответить
             
          • 21691 18975
            Вячеславпрохожий 4 ноября 2019 в 18:57

            Когда составлялись те трактаты, была иная терминология… По сути, всё то, что вредит славянам, угрожает их существованию, должно быть уничтожено…

            Ответить
            1
          • 1583 1339
            прохожийВячеслав 4 ноября 2019 в 19:40

            В Древнем Риме бытовало крылатое выражения: Кто воюет мечом, от меча и погибает — Quigladioferit, gladio pent [кви гладио фэрит, гладио пэрит)
            https://otvet.mail.ru/question/166809708
            Надо учитывать ошибки симметричного ответа, и защищать периметр по всем уровням, от рождения детей в правильных условиях, до науки в которой должны работать профессионалы, которых выбирают и ненавязчиво ведут по жизни ,на основании первых шести законов. Это и есть настоящая организация государственной машины. а не автомат по выигрышу фантиков.

            Ответить
               
          • 21691 18975
            Вячеславпрохожий 4 ноября 2019 в 20:22

            Древний Рим – это этруски – наши предки…

            Ответить
               
    • 859 717
      WerwolfВячеслав 4 ноября 2019 в 17:42

      Отлично сказано! Если Вы не против – процитирую на странице в контакте

      Ответить
         
  • 11481 6386
    Lada 4 ноября 2019 в 12:45

    не забудьте о том,что в те времена,которые приводит в пример поп, было натуральное хозяйство и люди жили своим трудом,а не работали на чужого дядю…обеспечивали свою семью стабильным трудом и его плодами..да и запросов было гораздо меньше,быт был простым …общество не было заражено потребляйством,вещизмом…
    При сегодняшнем жизнеустройстве,когда блага не зарабатываются,а распределяются по прихоти хозяина,содержать большое количество детей просто нереально,так же как и детям прокормить своих родителей…Как же оторваны эти святоши от жизни народной,если несут такую чушь!

    Ответить
    14
    • 1583 1339
      прохожийLada 4 ноября 2019 в 13:10

      Для них главное запугать, привнести чувство собственной вины, для последующего закабаления адепта в очередные кандалы и сети лжи.

      Ответить
      7
      • 21691 18975
        Вячеславпрохожий 4 ноября 2019 в 14:00

        Всех нас попы считают грешными… А почему? Ведь их Исус ВСЕ грехи взял на себя…

        Ответить
           
        • 1583 1339
          прохожийВячеслав 4 ноября 2019 в 16:18

          Что не мешает всем грешить. Я думаю , упрекая человека в грехах, ищут способ увлечь их в свои сети, пугая небесными карами и вечным адом, и сделать послушным рабом чужого бога, если по Евангелиям: “Не нарушить пришел Я, но исполнить”, а также исправно платить церковную десятину.

          Ответить
             
          • 1521 1237
            КБ Александрпрохожий 5 ноября 2019 в 6:49

            Согласен с вами, ни кто не вправе упрекать другого в грехах, разве что осторожно указать на них, ведь у каждого из нас грехов хватает, и это дело касается только нас и Бога. Человек должен не разглагольствовать о своих грехах, не поверять их другим людям, а работать над ними самостоятельно, уединённо, ища поддержки свыше. Человек должен не упрекать другого в согрешении, а в душе скорбеть об этом, т.е. просить Всевышнего наставить его на путь истинный, ни слова не говоря согрешившему и ни чего не желая взамен. Если же кто-то кого-то постоянно упрекает в грехах, счёл себя в праве это делать, то это то, о чём вы говорите: увлечь в сети, вызвать чувство вины, страха, таким образом подчинить себе и манипулировать им. Контрольный: грехи человека суть дело только его и Бога! Никакого любовного треугольника…

            Ответить
               
          • 1583 1339
            прохожийКБ Александр 5 ноября 2019 в 9:47

            Из истории…. У меня есть подозрение что княгиню Ольгу, уловили в сети христианства именно по такому упрощённому пути- страх вечных мук за совершённые преступления.
            Месть Ольги древлянам за убийство князя Игоря, несправедливо потребовавшего дополнительной дани, была чрезмерной, и этот грех очевидно и стал отправной точкой, для “уловления ” души княгини. Женщины, воспитанные с детства по законам своего племени, как правило не меняют своих верований даже под пытками, а тут добровольное принятие чужой религии, о подробностях которого мало что известно. Может быть это сопровождалось чудесами, которые дополнили картину вечных мук. Может быть был даже гипноз группой магов, для создания определённых картин. Я знаю о таких случаях уже в наше время. Сейчас уже есть новые технологии.
            Отсюда мораль-руководителю страны нельзя покидать пределы своей страны, или лишится зашиты своих магов, а то выйдет как с меченым и алкашом. Если кто-то думает что это глупость, генерал Рогозин и Ратников в своих высказываниях смогут убедить скептиков в противоположном.

            Ответить
               
          • 1521 1237
            КБ Александрпрохожий 5 ноября 2019 в 10:04

            Ага… Полагаете, “руководитель” ещё не заслужил их участи в глазах русского народа? Полагаете, что его защищают свои, русские, маги, а не инородные от русских, что не они, не инородные, как и двух его предшественников, привели его к власти и продолжают опекать, координировать? Как некий Малеус…, полагаете, что алкаш, в лице нынешнего “руководителя”, подсунул инородным магам “козью морду”? Что “козья морда” им как кость в горле, или хотя бы заноза в заднице?

            Ответить
               
          • 1583 1339
            прохожийКБ Александр 5 ноября 2019 в 12:04

            Это просто предположение. Подробно у конкретных людей, а выводы можно сделать с большей или меньшей долью реальности.

            Это книга о истории феномена:

            Военная психотроника – наука о колдовстве
            Николай Попов
            Тверь. 2006 г.

            Жак Бержье, Луи Повель
            Утро магов
            1991 г.
            Доклад к в н Смотрина Е Г” Стихии и катастрофы главная угроза планетарной и евразийской безопасности при входе в III тысячелетие н. э.”

            Эти книги можно найти в интернете.
            Не зря сейчас кино и литература уходит в мир фэнтези .

            “Мистические германские и японские завоеватели мира вообразили себя большими магами, чем оказались на деле, но представители победившей цивилизации не осознали того, что авторы называют «высшим магическим смыслом» нашего мира. Победители говорили о Разуме, Справедливости, Свободе, Уважении к Личности и т.д. в том старом смысле, который перестал существовать во второй половине XX века. Наше сознание преображается, и уже виден переход к другому, более высокому его состоянию.”
            Жак Бержье, Луи Повель
            Утро магов

            Игнорировать это по меньшей мере недальновидно.

            Ответить
               
          • 1521 1237
            КБ Александрпрохожий 5 ноября 2019 в 13:44

            А помнится, кто-то мне говорил, что последнюю книгу прочёл лет тридцать назад, что давно, дескать, живёт исключительно своим умом, делает выводы из реальности… Скучно.

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          • 1583 1339
            прохожийКБ Александр 5 ноября 2019 в 14:41

            Книгу да, а интернет чтения никто не отменял, как и анализ реальных событий. Если вы думаете, что Генерала Рохлина застрелила его жена, то флаг вам в руки. Или загадочные самоубийства, из не такого далёкого прошлого. А антенна в кабинете того же Ельцина?
            Или тотальное сумасшествие “свидомых”?
            Чего же вам скучно?
            Даже поп на фотографии сидит в позе, предполагающей энергетическое влияние на читающих.

            Ответить
               
          • 1521 1237
            КБ Александрпрохожий 5 ноября 2019 в 15:30

            Значит, книга, перекочевавшая с бумаги в интернет, книгой уже не является? Значит, Обломов, на страницах интернета, уже не Обломов, Печорин – не Печорин? О, нет, я поторопился, не так уж с вами и скучно…

            Ответить
               
    • 3485 3023
      МирославаLada 4 ноября 2019 в 16:54

      “Святоши”не оторваны от жизни.Они поддержат Любую власть.Они призывали русичей покориться степнякам-кочевникам.В летописях только один священник помогал сражаться жителям Козельска, который долго не могли взять.Его степняки “злым городом” называли
      Они пришли не добрыми пастырями, а боевыми магами на Русь во времена крещения.Эти дяди часть огромного эгрегора и заявляют они то, что им Положено.

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  • 882 568
    Игорь 4 ноября 2019 в 13:31

    В целом тут продолжение старой песни, а дело в общей схеме. Сколько бы мы не делали шалашей, палок копалок, рогатин и луков, всё равно нужно завалить лося, разделить мясо, продать шкуру и рога бабам на бусы. Только то что мы забрали от природы эффективно. Если нас много, то шкур надо набить для всего мира, мы ведь не научились делать своих колес. И те кто делают колеса делают их из нашего леса и нашей меди на нашем угле.
    Рабы и свои и чужие ничуть у нас работу не отбирают, ибо мы как спартанцы должны искать себе место в охране, распределении и на войне. Попы и звездочеты нужны нам чтоб знать что ждёт нас на небе когда окончим земной путь. Тут им никто слова не давал.

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    3
  • 383 292
    Нехресть 4 ноября 2019 в 13:34

    Гоните этого прорицателя прописных истин к е… … … ней матери.

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    2
  • 1723 1451
    макс 4 ноября 2019 в 13:50

    Реально видна крепкая спайка капитализма с поповским бизнесом)

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    8
  • 8983 5397
    XAPOH 4 ноября 2019 в 13:52

    Ежели сказочный со своим ручным животным вздумают отменить пенсии, то такие попы, как этот, остервенело будут доказывать дорогим россиянам, что отмена пенсий полезна для их здоровья.

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    10
  • 371 355
    СПБ 4 ноября 2019 в 14:35

    Знаете это лето я проработал в туризме, есть в Питере суда на подводных крыльях, которых возят туристов в Петергоф и обратно, основные работники по привлечению туристов на Метеоры это промоутеры, в своём большинстве, это молодые люди из провинции со всей России! Да многие из них получали 70 тысяч в месяц, но не спешите им завидовать, рабочий день с 10 утра до 1,30 ночи пять дней в неделю! При чём постоянно на ногах, плюс съём жилья и питание, а оно в Питере в центе очень дорогое. Так в основном очень молодые люди в среднем 23 года. Семьи нет, ну просто жить негде, у родителей он ещё один может, а вот с семьёй негде! При чём многим уже 30 лет. Работы у себя на малой родине нет! Многие имеют Образование ВУЗ но работы нет! Пойти на работу по белому нужна постоянная регистрация, то бишь пресловутая советская прописка, купить недвижимость, это начинается в пригороде от 2,5 миллионов рублей! Заработать честно нереально! К чему эти все предисловия, они просто ненавидят Москву и Питер и говорят, что они нужны власть предержащим как пушечное мясо в случае войны. Как там выживают люди многие из вас знают, вот по тому и бегут люди из Дальнего Востока и Сибири, потому что многие в прямом случае голодают, именно те у кого два и больше детей. Вот кто то пробовал прожить вчетвером на 25, в лучшем случае на 30 тысяч рублей в месяц! Как бы не говорили со всех СМИ халва, во рту слаще не становится.

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    8
    • 11481 6386
      LadaСПБ 4 ноября 2019 в 14:51

      Зато на русский марш опять вышло 5чел…и то в основном пенсионеры…видимо,молодёжи нравится то,о чём вы написали…Но это их выбор-хотят жить в аду- пусть живут…

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      1
      • 371 355
        СПБLada 4 ноября 2019 в 16:34

        Чем больше мы будем навязывать свою идеологию, тем больше они будут идти куда то в непонятную для нас даль. Вот что толку объяснять о вреде американского фастфуда, если после всех передач о его вреде идут на этих же каналах ТВ его реклама! Вот в этом и есть вся чудовищная проблема российской государственности!

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        1
        • 5953 5391
          жора шаповСПБ 4 ноября 2019 в 17:48

          Проблема в том , что стадо погружено в лживое информационное поле. И его оттуда не выпускают, да и оно, особо, и не стремится выбраться оттуда самостоятельно.

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          3
        • 5590 4354
          АйваСПБ 4 ноября 2019 в 18:24

          Российская государственность, как и всякое явление природы, имеет две стороны. Не в нашей власти изменить природу вещей.

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  • 1271 937
    МариКа 4 ноября 2019 в 14:46

    Вроде бы и правильно говорит черноглазый батюшка, но почему то вызывает внутреннее отторжение .
    Первое, что пришло в голову- народ готовят к отмене пенсионного содержания.
    И ещё, хотелось бы уточнить, отчисляли ли наши предки 22% от заработанного в общинную казну?))))

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    5
    • 3109 2619
      sergejМариКа 4 ноября 2019 в 16:47

      “отчисляли ли наши предки 22% от заработанного в общинную казну?” – интересное замечание , которое сводит к нулю все рассуждения …

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      1
      • 1271 937
        МариКаsergej 4 ноября 2019 в 17:53

        Тут ведь ещё один вопрос возникает, белым и чёрным монахам жениться и выходить замуж запрещено и значит, нельзя размножаться. Выходит, что общество содержит целую орду бездетных и не приносящих пользу особей.
        Забеспокоились святоши, что лет через 20, их некому будет кормить.

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        4
  • 4010 2984
    Oleg 4 ноября 2019 в 15:27

    Во-первых, христиан нет. С христианством покончили, казнив самого Христа. А есть ответвление иудаизма.
    Система не жизнеспособная, никто не рожает, поэтому бесятся.
    Мигрантами заменить население?
    Ха-ха-ха! Во-первых, кто поедет в мерзлоту? Во-вторых, кто будет осваивать науку и делать изобретения? Таджики? Наводчиками они могут быть, а кто технику будет создавать? )))

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    1
  • 176 78
    кирибеевич 4 ноября 2019 в 15:42

    от жидовок воняет даже в бане жиды хитрожопые твари

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    1
  • 176 78
    кирибеевич 4 ноября 2019 в 15:46

    кругом вонючие жиды

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  • 176 78
    кирибеевич 4 ноября 2019 в 16:20

    не надо пудрить мозги жидовское мнение и русское не совпадает жид как мент хороший мертвый

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    1
  • 1521 1237
    КБ Александр 4 ноября 2019 в 17:31

    “Это – реальная жизнь миллионов людей отравленных ложными идеалами.”… Что в данном случае этот тип называет ложным идеалом – прописную истину: “что посеешь, то и пожнёшь.”, как воспитаешь своего ребёнка, так он к тебе и будет относиться, что между первым и вторым существует прямая связь??? Т.е. протоиерей ставит это под сомнение, предлагает относиться к воспитанию своего ребёнка не так серьёзно, не боясь последствий, он говорит, что: если вы мало уделяете внимания своему ребёнку, а следовательно не можете на него рассчитывать в старости, не переживайте, правительство позаботится о вас – вас спасёт пенсия, которую оно вам начислит? Т.е. он предлагает в надежде на пенсию забыть о воспитании своего ребёнка, влезает в семейную жизнь и сеет там раздор, хаос. ? Он говорит: возрадуйтесь, достопочтимые никудышные родители, нет нужды унывать и бояться нищей, голодной старости, спокойно забудьте о воспитании своего ребёнка, доверьте это правительству, которое вас в старости накормит, напоит и обогреет, не в пример вашему безпомощному чаду. Или я дурак, или то, что говорит этот тип – аморально, безбожно…

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    1
  • 14393 10935
    Ъ 4 ноября 2019 в 17:45

    Нужно просто не давать денег никому…Ни староверам,ни старообрядцам,ни нынешней церкви…паразитов нельзя кормить.Сами вымрут.Мы отлично справляемся и без них…те же тюрьмы с попами…Те же нищие,с попами…Те же хосписы с попами…Врачей не было вообще в Сибири 150 лет назад,а попы были.Появились врачи и смертность упала кратно…Попов сократили…оказывается можно без поповского благословения Гагарина в космос посылать…У якутов нет и не было никогда попов и детских домов…Я могу продолжать до бесконечности…

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    4
  • 455 425
    Фёдор 4 ноября 2019 в 20:22

    Это – реальная жизнь миллионов людей, отравленных ложными идеалами.(Протоиерей Андрей Ткачёв)-хорошо про иудохристианство сказал, снимаю шляпу.

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  • 176 78
    кирибеевич 4 ноября 2019 в 21:41

    спасибо за эту тему я обожаю людей как и я которые верят в богов природы ярила перуна дажбога и многих других а не в жидовского бога придуманного вонючими жидами

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  • 0 0
    Андрей 4 ноября 2019 в 22:22

    Трижды попы продали русский народ – в Никоновскую реформу , в 1917 году и сейчас ( евреям) , а теперь учат жить.
    Придёт царь православный и в зашей погонит вас предателей. Да будет так.

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  • 34748 17752
    Степаныч 4 ноября 2019 в 23:00

    Я так понял он обратился к християнам,остальным смысл обсуждать,если только подработать.)))

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    2
  • 371 355
    СПБ 5 ноября 2019 в 9:51

    Вот проанализировав все высказывания, хочу объяснить может прописную истину! Но она истина! Дети как тут писали должны рождаться в любви и столько сколько вы можете воспитать и содержать! Ну не должны дети ходить голодными и в обносках и без будущего! Будущее это хорошее образование и профессия! Необязательно ВУЗ, достаточно и хорошей рабочей специальности! Да вот в Средней Азии мол сумасшедшая рождаемость, а кого рожают? Нищую голытьбу, которым всякие проповедники внушают, что в их ни щите виноваты не местные баи, а русские! Вот и идите и устраивайте теракты! Нищие необразованные очень легко поддаются внушению и терять им нечего. Вот по тому то в Сирии на стороне игиловцев столько было из бывших советских азиатских республик. Так что не надо плодить никому ненужных людей.

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    2
    • 5953 5391
      жора шаповСПБ 5 ноября 2019 в 11:26

      Ребёнок должен быть желанным ! Причём обеими нормальными, здоровыми, родителями. Которые имеют “базу”. Это я о сегодняшнем дне. А плодить , безудержно , на свет существ, превратив женское тело в машину для деторождения – это рождать потенциально безполезных людей.

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      1
    • 5590 4354
      АйваСПБ 5 ноября 2019 в 11:49

      Ну, где двое, там и трое. Десяток – перебор, конечно.
      Как говорила моя бабушка, дал Бог жизнь – даст и долю.

      Что касается безудержного размножения южных народов – это такой ответ на нищету и отсутствие медицины. “Может, кто и выживет…”

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    • 455 425
      ФёдорСПБ 5 ноября 2019 в 12:07

      Для того и созданы условия что бы рожали больше в Ср. азии , Кавказе, Китае что бы растворить в своей массе русских. В Европе активно завозят арабов, турок и негров. Последний акт драмы по ликвидации белых. И половые извращения насаждают наиболее агрессивно среди белого населения. Так что эти люди кому то пока нужны, а потом от них не составит особого труда избавится.

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      1
  • 977 761
    Sergey64 5 ноября 2019 в 12:09

    Ты, попишко-молокосос, на какие такие шиши своих спиногрызов собрался поднимать, если таковые имеются в подлунном мире? Про идеалы заговорил, мракобес долбаный! А твои идеалы – приходик побогаче да паства подурнее. Во время службы на лица прихожан смотреть без слез нельзя – настолько охмурежь поповская прется наружу!

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