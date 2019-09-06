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Что станет с СССР при демократии

16:23. 6 сентября 2019 Просмотров - 297 24 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9175693.html

Метки: демократия, ссср

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24 Комментария » Оставить комментарий


  • 6411 1069
    ХОХОЛ 6 сентября 2019 в 16:41

    И здесь передёрнули кретины.
    Чел жил и ДО СССР а значит говорил о СОВЕТСКОЙ демократии.
    Кретины уже не помнят принципа ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО централизма в КПСС.

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  • 1449 765
    BlackCat 6 сентября 2019 в 17:09

    Суть в том, что наша демократия иная. Мы хлебнули в 90-х её сполна, сейчас же идёт эволюция к нечто среднему, между социализмом и капитализмом. Правящая партия и поддержка народа – от социализма, частная собственность и открытые рынки, от капитализма. Однако последнее сам запад успешно сворачивает через санкции, за что ему спасибо.

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    • 6411 1069
      ХОХОЛBlackCat 6 сентября 2019 в 17:33

      Суть в том что Тимофеев-Лисовский презанятный персонаж ))
      И спасибо что о нём напомнили ))
      https://alfred-shnobel.livejournal.com/6157.html
      Опять кретинопатры рекламируют ФАШИСТА

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      1
    • 838 650
      Sergey64BlackCat 6 сентября 2019 в 17:48

      А у нас что, народ поддерживает правящую партию? Так правящая партия и партия власти суть разные вещи. Едро, как королева Британии – царствует, но не правит. КПСС (в период доперестроечный) правила, но не царствовала.И не может быть ничего “среднего” между К и С, это же не трансгендеры! Как говориться, или М, или Ж. Людям нужна определенность и уверенность в завтрашнем дне. И все! Ни программы, ни обещания уже не “прокатят”. Эта дурилка сломана и новой нет.

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      0
      • 1449 765
        BlackCatSergey64 6 сентября 2019 в 17:55

        Народ ЕдРо – вполне. Про обещания и программы – да. Однако и народу пора начать делать чуть больше, чем порой жаловаться на жизнь. Скажем так – в СССР мои родители трудились явно эффективнее, хоть и было то же самое рабочее время. Руки опустились с развалом СССР. Что было важно – порой обесценивалось в ноль. Сейчас же пора просыпаться, ибо время перемен. Перемен в лучшую для России сторону, как не крути. Хватило бы терпения и сил сдержать атаки запада, что идут как извне, так и попытки создать смуту изнутри. В лучших традициях, как говорится. Они используют комплекный изматывающий подход, но мы можем выдержать все это. И лишь объединившись, как прутья веника в той присказке про веник и детей.

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        • 838 650
          Sergey64BlackCat 6 сентября 2019 в 18:05

          Сами по себе перемены не происходят. Пока не назрела рев. ситуация и нет, соответственно, лидеров, способных возглавить смену режима. Но это произойдет непременно! Не нужно ничего выдумывать и притягивать, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться будет еще работать какое-то время. Возможно, не один год и даже десятилетие. Но первые шаги к своей гибели сросшаяся олигархо-единороссовская бригада уже сделала: пенсии, мусор, безнаказанность и пренебрежение к людям, к “глубинному народу.” А раз так, то рано или поздно все закончится их падением. И никаких чудес. Просто объективные законы развития.

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          1
          • 7911 4589
            XAPOHSergey64 6 сентября 2019 в 18:28

            Революционная ситуация уже созрела! Лидеры появятся сразу, как только начнутся стачки!
            Первые стачки надо ожидать после оглашения результатов голосования, в которых объявят о победе ведра. То есть стачки начнутся на следующей неделе!

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          • 1449 765
            BlackCatXAPOH 6 сентября 2019 в 18:41

            Харон, мятежи будут подавляться, даже в самой жестокой их ипостаси. Поддержку народа они не получат. Как и энергии на попытку продолжения. Ты, я думаю и сам это знаешь, но все же веришь в чудеса.

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          • 9706 7150
            SergeevXAPOH 6 сентября 2019 в 18:47

            Да ничего не будет, потому как каждому есть что терять. А тех кому терять нечего ничтожно мало и в большинстве своем они иннертны.

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          • 13725 10335
            ЪXAPOH 6 сентября 2019 в 19:06

            Есть люди.которые могут делать выводы,из текущих событий…проводить аналогии,сравнивать с уже произошедшими процессами,думать…и делать вывод.А есть люди,которые подгоняют информацию под себя.Нравится информация…значит правда,значит так и будет.Недалекий эгоизм сегодня,очень сильно шокирует индивидуума завтра.Все ж на виду…Мы опасаемся и ожидаем,они не боятся…все хорошо…Бог поможет.Страус с головой в песке,который сыплет оскорбления,стоя с открытым задом к реальности.Потрясающая публика.

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          • 1449 765
            BlackCatSergey64 6 сентября 2019 в 18:39

            Если в чем то перемен не будет – возможно. Однако перемены есть. В любом случае на них нужно время. Случись завтра революция – и времени больше нет.

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    • 12921 5809
      ЮстасBlackCat 6 сентября 2019 в 17:54

      Частная собственность не запрещается и при социализме . Тому пример сталинская модель экономики , которую классифицируют , как плановая экономика с элементами рыночной . Малый и средний бизнес в виде производственных артелей давал до 40 % ВВП СССР . Более крупные артели выполняли гос.заказ по договору . Дефицита не было , потому что частники занимали те ниши , которые не занимало государство . Ростовщичества не было , товарно-денежный баланс строго регулировался , поэтому рубль был стабилен . Даже допускалась небольшая дефляция , что позволяло СНИЖАТЬ ЦЕНЫ !
      Хрущёв всё это поломал , поскольку после убийства Сталина и Берии троцкистами , был взят курс на уничтожение СССР .

      Править должна КОНЦЕПЦИЯ ( идея ) , а не правящая партия ( Сталин , кстати , именно к этому и стремился ) . Например в США без разницы какая партия у власти , республиканская или демократическая , курс страны от этого не меняется .

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      2
    • 7911 4589
      XAPOHBlackCat 6 сентября 2019 в 18:22

      Молодец, сходи в кассу, получи свои шекели!

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  • 1361 849
    чужой 6 сентября 2019 в 17:15

    Ха – Ха – Ха
    Какое массовое и по сговору.
    Предложение принято
    Ха – Ха – Ха

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  • 648 382
    Игорь 6 сентября 2019 в 18:05

    Дедуга родился в позапрошлом веке, он же мамонт, с него даже шкуру не взять, кондовая. Если он даже одно знал слово демократия то супер продвинут был для своего времени.

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