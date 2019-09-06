Что станет с СССР при демократии

...важно понять: такая "машина демократии" в СССР была – и поначалу ... что это большинство само не придет (пока совсем плохо не станет..., конечно) – а вот обвинять в том, что "нас...И то, чтопри всем этом реальная народная демократия в СССР, пусть и ...
...и Маргарита», то станет ясно, что нравственность Матфея не ... политических деклараций о демократии и её попрания ... в себеметодологическойфилософскойкультуры и изменение при этом своегостроя психикив сторонучеловечности...» [24] Работа ВП СССР «Краткий курс» [25]...
...Компартии, оказался просто сказочным «демократом». На волне «разоблачений» ...При этом 46% румын считают, что в 2018-м им станет... упоминания о том, что КГБ СССРпри Горбачеве помогал свергать Чаушеску...технологией по переходу к демократии! По прошествии многих ...
...«тиран» другим смыслом.Жалко, что рухнул СССР. При нём бы эти вечные ремесленники...навсегда. Перестать быть легковерными покупателями демократии. Начать немедленно вооружаться. Никаких программ...Каддафи, а если Россия снова станет мощной, как во времена ...
...отрицание классовой борьбы при социализме, классовой сущности...Или, как минимум, станет значительно хуже. Это ...СССР. Что же советское общество – оно что, не замечало того, что происходит? Напомним, что...социализма», а построение демократии и рыночной экономики ...
... всемирного масштаба, но при этом оценки самого явления...назад ещё могло казаться, что действительно наступила эпоха «..., превратится в сверхдержаву, станет одной из несущих конструкций ...кто предлагает считать развал СССР «праздником демократии и свободы». В ...
И здесь передёрнули кретины.
Чел жил и ДО СССР а значит говорил о СОВЕТСКОЙ демократии.
Кретины уже не помнят принципа ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО централизма в КПСС.
Суть в том, что наша демократия иная. Мы хлебнули в 90-х её сполна, сейчас же идёт эволюция к нечто среднему, между социализмом и капитализмом. Правящая партия и поддержка народа – от социализма, частная собственность и открытые рынки, от капитализма. Однако последнее сам запад успешно сворачивает через санкции, за что ему спасибо.
Суть в том что Тимофеев-Лисовский презанятный персонаж ))
И спасибо что о нём напомнили ))
https://alfred-shnobel.livejournal.com/6157.html
Опять кретинопатры рекламируют ФАШИСТА
А у нас что, народ поддерживает правящую партию? Так правящая партия и партия власти суть разные вещи. Едро, как королева Британии – царствует, но не правит. КПСС (в период доперестроечный) правила, но не царствовала.И не может быть ничего “среднего” между К и С, это же не трансгендеры! Как говориться, или М, или Ж. Людям нужна определенность и уверенность в завтрашнем дне. И все! Ни программы, ни обещания уже не “прокатят”. Эта дурилка сломана и новой нет.
Народ ЕдРо – вполне. Про обещания и программы – да. Однако и народу пора начать делать чуть больше, чем порой жаловаться на жизнь. Скажем так – в СССР мои родители трудились явно эффективнее, хоть и было то же самое рабочее время. Руки опустились с развалом СССР. Что было важно – порой обесценивалось в ноль. Сейчас же пора просыпаться, ибо время перемен. Перемен в лучшую для России сторону, как не крути. Хватило бы терпения и сил сдержать атаки запада, что идут как извне, так и попытки создать смуту изнутри. В лучших традициях, как говорится. Они используют комплекный изматывающий подход, но мы можем выдержать все это. И лишь объединившись, как прутья веника в той присказке про веник и детей.
Сами по себе перемены не происходят. Пока не назрела рев. ситуация и нет, соответственно, лидеров, способных возглавить смену режима. Но это произойдет непременно! Не нужно ничего выдумывать и притягивать, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться будет еще работать какое-то время. Возможно, не один год и даже десятилетие. Но первые шаги к своей гибели сросшаяся олигархо-единороссовская бригада уже сделала: пенсии, мусор, безнаказанность и пренебрежение к людям, к “глубинному народу.” А раз так, то рано или поздно все закончится их падением. И никаких чудес. Просто объективные законы развития.
Революционная ситуация уже созрела! Лидеры появятся сразу, как только начнутся стачки!
Первые стачки надо ожидать после оглашения результатов голосования, в которых объявят о победе ведра. То есть стачки начнутся на следующей неделе!
Харон, мятежи будут подавляться, даже в самой жестокой их ипостаси. Поддержку народа они не получат. Как и энергии на попытку продолжения. Ты, я думаю и сам это знаешь, но все же веришь в чудеса.
Да ничего не будет, потому как каждому есть что терять. А тех кому терять нечего ничтожно мало и в большинстве своем они иннертны.
Есть люди.которые могут делать выводы,из текущих событий…проводить аналогии,сравнивать с уже произошедшими процессами,думать…и делать вывод.А есть люди,которые подгоняют информацию под себя.Нравится информация…значит правда,значит так и будет.Недалекий эгоизм сегодня,очень сильно шокирует индивидуума завтра.Все ж на виду…Мы опасаемся и ожидаем,они не боятся…все хорошо…Бог поможет.Страус с головой в песке,который сыплет оскорбления,стоя с открытым задом к реальности.Потрясающая публика.
Если в чем то перемен не будет – возможно. Однако перемены есть. В любом случае на них нужно время. Случись завтра революция – и времени больше нет.
Частная собственность не запрещается и при социализме . Тому пример сталинская модель экономики , которую классифицируют , как плановая экономика с элементами рыночной . Малый и средний бизнес в виде производственных артелей давал до 40 % ВВП СССР . Более крупные артели выполняли гос.заказ по договору . Дефицита не было , потому что частники занимали те ниши , которые не занимало государство . Ростовщичества не было , товарно-денежный баланс строго регулировался , поэтому рубль был стабилен . Даже допускалась небольшая дефляция , что позволяло СНИЖАТЬ ЦЕНЫ !
Хрущёв всё это поломал , поскольку после убийства Сталина и Берии троцкистами , был взят курс на уничтожение СССР .
Править должна КОНЦЕПЦИЯ ( идея ) , а не правящая партия ( Сталин , кстати , именно к этому и стремился ) . Например в США без разницы какая партия у власти , республиканская или демократическая , курс страны от этого не меняется .
Про концепцию согласен. Но сформировать ее может лишь правящая партия и народ.
Такую концепцию народ уже сформулировал и она активно используется Путиным и его командой . Это Концепция общественной безопасности .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=qSAQSUBUS-k
Она , кстати , прошла слушания в парламенте ещё в конце 90-х годов .
Её и боится прозападная шелупонь при власти . Вот , что говорит Греф :
https://yandex.by/video/preview?filmId=4473394924962097272&text=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%84%20%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Информация без духовности ничто. Пример – те же знания о ядерном синтезе и реакции. Можно использовать для создания АЭС, можно для создания ЯО. Это и имелось ввиду.
Не люблю говорить “а вот если бы…”, но все же: если бы XIX съезд партии выполнил все свои программы, если бы книга И.Сталина об экономических проблемах социализма стала руководством к действию, если бы Вождь не был убит в 53-м…
Война против России никогда не заканчивалась , она и сейчас идёт .
Да , бой мы проиграли ( позволили убить СССР ) , но война ведь ещё не окончена .
” Война — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает,”– старшина Васков , х.ф.” А зори здесь тихие ” .
Двуликий, ты как всегда изволишь брехать яко шелудивый пьсъ!
Частная собственность в России, после НЭПа была запрещена и уничтожена!
Артели, колхозы и кооперативы, это организации с коллективной собственностью!
http://mtdata.ru/u22/photo97BC/20033327930-0/original.jpeg
Молодец, сходи в кассу, получи свои шекели!
Кто о чем, Вы же о шекелях.
Ха – Ха – Ха
Какое массовое и по сговору.
Предложение принято
Ха – Ха – Ха
Дедуга родился в позапрошлом веке, он же мамонт, с него даже шкуру не взять, кондовая. Если он даже одно знал слово демократия то супер продвинут был для своего времени.
Почитай историю КПСС, и не пиши фигню!