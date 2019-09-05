Школу Щетинина закрывают! Срочные репосты!

Российское образование под угрозой.

Школу М. П. Щетинина закрывают.

Нужна помощь!

Срочные репосты!



Беседовали – Борислав – сотрудник лицея зав. материальной частью.

Артём – выпускник лицея, сотрудник пед.коллектива.

Кузовкин Виталий Николаевич – заведующий школой физического развития.

Алексей Орлов – главный редактор НСР.



Запись передачи велась по скайпу.



«Лицей-интерната комплексного формирования личности детей и подростков» в пос.Текос Геленджикского района Краснодарского Края. В Лицее учатся дети из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Тюмени, Иркутска, Красноярска, Петербурга, Москвы, Белгорода, Калуги, Курска, Воронежа, Смоленска, Пензы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова, Самары, Челябинска, Калининграда, Краснодара, Якутии, Татарии, Алтая, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Абхазии, Литвы, Киргизии, Казахстана, Украины, Гагаузии, Беларуси и Латвии. Ежегодно количество желающих учиться в Лицее доходит до 20 человек на одно освобождающееся место.

В нашем уникальном учебном заведении сложилась следующая ситуация:

19 июля 2019 года Геленджикским городским судом было вынесено Постановление по делу об административном правонарушении, согласно которому деятельность нашего Лицея была приостановлена на 90 суток в связи со списком нарушений. 108 учеников, находящихся в Лицее, отправили по домам. Соответственно, 1 сентября Лицей впервые за 25 лет не начал учебный год.

Большая часть нарушений, указанных в Акте, являются незначительными и в настоящий момент уже устранены. Однако, имеются определенные проблемы, такие как: ввод в эксплуатацию новых учебных корпусов и зданий, а также получение заключений и сертификатов Госпожнадзора и Роспотребнадзора, которые требуют участия руководства Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также, возможно, членов правительства региона, на территории которого функционирует данное учебное заведение.

В настоящее время, несмотря на статус Лицея и общепризнанную уникальность его педагогической системы, Лицей не получает той поддержки от профильных ведомств и министерств, на которую может и должен рассчитывать. Исправление нарушений замедляется в следствии бюрократических проволочек.

Подобная политика неизбежно приведет к тому, что в связи с отсутствием возможности продолжать образовательный процесс, Лицей покинут не только обучающиеся, но и члены педагогического коллектива, обладающие уникальными навыками и компетенциями. Это нанесет существенный урон всему государству в целом, которое понесет серьезные репутационные потери, допустив закрытие единственного в стране образовательного учреждения, внедряющего образовательные программы, не имеющие аналогов в мире и служащие примером для педагогов других государств.



Прикрепляем к письму ссылки на статьи, которые уже вышли по нашей проблематике:



https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/3…

http://prezidentpress.ru/news/5511-ku…

https://www.facebook.com/permaculture…



Подборка площадок для получения актуальной информации о происходящем в школе Щетинина:



Вконтакте – группа :

https://vk.com/shkola_shchetinina



Площадка Вконтакте: https://vk.com/shkola_shetinina



Одноклассники – группа:

https://ok.ru/group/55844878614613



Telegram чат: tlgg.ru/shkole_shetinina_zhit



Наш YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCr7C…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a0JVPbn9uqc