Письма в редакцию. 03.09.2019

Из писем присланных на почту "Рупора Тоталитарной Пропаганды":



1. Читатель из Кировограда пишет про чудесного СБУшника, которого выгнали с должности начальника департамента контрразведки по подозрению в связях с российскими спецслужбами и задвинули к ним в город:

Приветствую Борис, читаю вас с 2014 года, с событий на так называемом «евромайдане».

Спасибо вам за ваш труд. Хочу поделиться интересной новостью из нашего Кировограда, по недоразумению называемого Кропивницкий.

К нам в город на понижение перевели бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова. Славен сей непочтенный деятель тем, что активно поддерживал украинских раскольников Филарета и боролся с «российской агрессией» внутри Украины. Может показаться, что Голобородько просто убирает людей, возвысившихся про Порошенко, но как любят говорить «дочери украинских офицеров» – не все так однозначно.

В беседе с одним из местных батюшек мне рассказали, что Петров, незадолго до увольнения, посетил Афон на православный праздник Успения Пресвятой Богородицы, для ознакомления с нашими христианскими святынями. Не берусь судить, насколько верует в Господа пан Петров, но как мне сказали, есть информация, что паломничество по святым местам он использовал для встречи с представителями российских спецслужб, которое в тоже время посещали Афон в составе российской делегации. Что способствовало утрате доверия к Петрову со стороны руководства и отправке его в почетную ссылку в наш, прости Господи, Кропивницкий в виде начальника местного СБУ.

Также возникли вопросы к Петрову по его предшествующей работе против «пророссийского сепаратизма» – мол, это не первая такая встреча у Петрова и этим объясняется снижение числа разоблачений «российских шпионов и диверсантов». Якобы продался Петров как в том анекдоте про украинский партизанский отряд с предателем. Но раз не арестовали, а только понизили – прямых улик по всей видимости не нашли. В общем, примечательный кадр нашему Кировограду достался.

С уважением, Александр (имя изменил, а то мало-ли).

Кругом измена и обман. Впрочем, если посмотреть, чем закончилась комичная история с "преодоление раскола на Украине", то главный агент ФСБ там оказался сам Филарет. Так все развалить, это мастерство высшей пробы.

А Кировград я думаю еще вернется.

* * *

2. Читатель mentalaggressor о материалах по работе ЗРК "Бук" применительно к версиям связанным с использованием этих систем в истории с гибелью "Малазийского Боинга".

Добрый день, полковник!

В недрах интернета нашелся учебный курс по БУКу.

"СТРЕЛЬБА И БОЕВАЯ РАБОТА СОУ 9А310

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов"

https://docplayer.ru/63585046-Strelba-i-boevaya-rabota-sou-9a310.html

"В учебном пособии рассмотрены основные вопросы теории стрельбы подразделений войсковой ПВО, вооруженных зенитным ракетным комплексом «Бук» 9К37. Большое внимание уделено вопросам подготовки расчетов самоходной огневой установки 9А310 к стрельбе в сложных условиях воздушной обстановки, в том числе в условиях применения противником помех и высокоточного оружия. Предназначено для преподавателей и студентов."

Насколько понял из довольно беглого ознакомления (применительно к сбитию MH17):

1. Да. СОУ 9A310 может работать автономно, без целеуказания от ПБУ 9С470.

2. Но в этом случае должен быть задан сектор (опять же от ПБУ 9С470, или от командира дивизиона).

3. Для целей, которые СОУ фиксирует, дальность, высота и скорость – операторам СОУ известны.

Применительно к сбитию MH17.

[ Нажмите, чтобы прочитать]

1. При автономной работе 9А310 (без целеуказаний от ПБУ 9С470) угол по азимуту – довольно большой – 120 градусов, но угол места довольно мал – всего 6 градусов.

2. Исходя из этого, отдельная автономная установка 9А310 для ополченцев имела малую ценность. Так как её работа предполагала задание сектора (по азимуту – 120 градусов и 6 градусов по углу места). А откуда это задание сектора взять, особенно по углу места, особенно когда укро ВВС могли высоту подхода варьировать.

3. ИМХО, единственный вариант – это притащить "БУК" (9А310), при наличии информации откуда прилетит "супостат".

4. ЧСХ, характерно, подобную мульку запустило СБУ: мол, должен был лететь Ил-76, но он не взлетел, а ополченцы сбили MH-17.

Если кратко: тащить ОДНУ 9А310 – это бред сивой кобылы. Или не было, или какая-то авантюра лиц, которые имели доступ к 9А310, но не понимали как она работает. То есть точно не ПВО-шники "из 53 бригады" :)

У кого-то после прочтения могут быть другие выводы, конечно :)

PS docplayer – довольно убогий ресурс, но как вытащить из него документ, не разбирался.

* * *

Нашел чудесное

1. Скачиваем "Appendix Y" к докладу TNO c официального сайта:

https://www.onderzoeksraad.nl/en/media/attachment/2018/7/10/edde09c73ca4appendix_y_tno_report_en.pdf

2. На странице 18/25 читаем:

==

The set conditions regarding the simulated damage pattern are:

1. Perforation damage will be solely caused by preforming origination from the warhead. Damage due to impact of other parts SAM is excluded.

2. There is fragment damage to the left-hand cockpit wall, in between the bulkhead (reparation with radome) AAHZ3064NL and in front of the first entry door on the left. In the area between the far left cockpit window and the entry door fragments are impacting obliquely ("grazing"). Impact damage stops in the vicinity cockpit floor.

3. There is negligble fgragment damage to the right-hand cockpit wall, in between the cockpit floor and some distence past ridht-hand cockpit window.

4. There are oblique impacts ("grazing") from fragments along the cockpit roof according to a radial pattern/

5. There is negligble fgragment damage on the right wing

6. There is negligble fgragment damage (origination warhead fragments) on the left engine nacelle.

==

3. Поиском по документу убеждаемся, что слова "left engine nacelle" встречаются ещё только один раз в подписи к фотографии и больше нигде. Видимо, уж очень посчитали повреждения незначительными ("negligble").

4. На всякий случай находим фотографии "left engine nacelle"

Тут http://s1.stc.all.kpcdn.net/f/4/image/63/93/889363.jpg

и тут https://cdn25.img.ria.ru/images/154922/81/1549228164_0:0:2907:2048_1440x900_80_1_1_ce16dc590eb315b5258ea9d7e5c85df7.jpg.webp

убеждаемся, что присутствуют аккуратные дырочки от готовых поражающих элементов боеголовки. Ну да, в небольшом, но заметном, количестве.

5. Далее возвращаемся к "Appendix Y" к докладу TNO. Смотрим Appendix A, страницы с Appendix A 1/9 по Appendix A 9/9, где рассматриваются различные варианты положения ракеты относительно самолета и "дизайны боеголовки". Убеждаемся, что только последний вариант (Appendix A 8/9) приводит к поражению левого двигателя.

6. Та-та-там! На странице Appendix A 9/9 убеждаемся, что составители доклада этот вариант (от Алмаз-Антея) считают наименее вероятным. А наиболее вероятным считают вариант со страницы Appendix A 5/9, который приводит к незначительному повреждению правого крыла, но исключает повреждения левого двигателя.

PS. От себя могу добавить, что при всей интересности наблюдений различных странностей версий с "Буком" (самых разных), они по-прежнему никак не объясняют фактов наличия украинских боевых самолетов в районе гибели малазийского "Боинга".

3. Читатель из Санкт-Петербурга просит придать огласке нездоровые процессы в городе.

Борис, добрый день.

Простите, что беспокою. Писал вам полгода назад, когда у нас всплыл материал о работе по подготовке дестабилизации обстановки у нас в Питере.

Сейчас паренек с ТК 78 сделал еще один материал.

К сожалению, по возрасту я давно вне системы и никак не могу повлиять на все эти процессы…разве что выйду помогать ОМОНу гасить "вот это вот всё". А потому прошу Вас – уделить толику времени – посмотрите материал – может найдете уместным поделиться с подписчиками и придать огласке этот беспредел :(

https://vk.com/id795202?z=video-26548409_456251166%2F9720a47725586b8825%2Fpl_wall_795202

с уважением Всеволод

Придаю огласке "вот это вот все".

* * *

Плюс для тех, кто волновался за Твиттер-Блогера Синицу.

Из творчества автора (по наводке Сергея Колясникова).

Твиттер-Блогинг который мы заслужили.

* * *

И просто новости социального государства.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5253023.html