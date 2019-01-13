Письмо гражданина России из литовской тюрьмы

Российский гражданин, бывший рижский омоновец Константин Никулин осужден в Литве к пожизненному заключению. Ресурс «Ньюсбалт» опубликовал его письмо.

Источник: newsbalt.ru

В Литве — «очевидные признаки фашизма»

В редакцию информационно-аналитического портала «НьюсБалт» поступило письмо, написанное гражданином России, бывшим советским омоновцем Константином Никулиным, который отбывает пожизненное заключение в Литве по надуманным политическим обвинением (подробнее читайте в материале «Пожизненное россиянину по фальшивому доносу литовских убийц»). Письмо адресовано одному из близких людей Константина, поэтому публикуем рукопись с незначительными купюрами в части личной информацию об адресате.

«…Мы взрослые, состоявшиеся люди, причём люди с серьёзным опытом жизни, а посему прекрасно понимаем, с чем и с кем мы столкнулись. Когда в демократическом государстве отказываются слушать альтернативную точку зрения на историю, основанную на документальных материалах, когда реалии жизни преподносятся в очевидно лживом, ублюдочном формате, то это уже не демократия, а очевидные признаки фашизма.

Я нисколько не передёргиваю значение мною сказанного, ибо только слепец и глупец не может не видеть, что общепринятая человеческая нравственность напрочь отсутствует у политического и правового корпуса Литвы. А говоря об этом, скажу так: фашизм — это следствие разрушения нравственности, когда власть, богатство и значимость человеческого эго выходят на первый план. Поэтому не удивляйтесь всей абсурдности, что с вами происходит сейчас.

По сути и факту мы все сейчас находимся на войне, гибридной, но всё же войне, и суть этой войны состоит в вопросе истинной правды истории, равно как и о действительно честной, разумной, адекватной мирной жизни на земле. Сейчас идёт борьбе не только идеологий, но и борьба за нравственность на земле. Правда, у каждого эта нравственность своя. У кого-то эта нравственность заключается в принципе — «всем не выжить, кто сильнее, тот и прав», как, например, у США и их сателлитов. А у кого-то эта нравственность стоит на принципе солидарности не только на уровне семьи, друзей, а и вообще в целом между всеми разумными государствами, как, например, это проповедуем мы, Россия.

Войны начинаются тогда, когда люди забывают о любви, вере и нравственности. Если есть любовь, то мы ощущаем единство друг с другом, и тогда любую проблему — экономическую или политическую — можно решить сообща. Если единства нет, то проблемы решаются уничтожением оппонента. Что и происходит в вашем, моём и многих других случаях. Мировые барыги Запада далеко не глупые люди. Но умные они лишь в своём человеческом беспределе, а в человеческом гармоничном развитии они полнейшие идиоты, именно поэтому они ведут человечество к краю гибели. Говорю это к тому, что все сегодняшние ваши, мои и других подобных нам людей проблемы, это 100% звенья одной цепи, которую выковывают сумасшедшие западники, заставляя своих марионеток, таких как Литва, переворачивать с ног на голову историю, свои же собственные и международные законы и т.д. , и делается это только с одной целью — столкнуть людей и страны лбами, чтобы чудовищно мощно и цинично решить свои геополитическое вопросы. А такие простые люди, как мы, мы лишь небольшой инструмент в этих их ублюдочных планах.

Фрагмент письма Константина Никулина из литовских застенок