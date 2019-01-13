Письмо гражданина России из литовской тюрьмы
Российский гражданин, бывший рижский омоновец Константин Никулин осужден в Литве к пожизненному заключению. Ресурс «Ньюсбалт» опубликовал его письмо.
Источник: newsbalt.ru
В Литве — «очевидные признаки фашизма»
В редакцию информационно-аналитического портала «НьюсБалт» поступило письмо, написанное гражданином России, бывшим советским омоновцем Константином Никулиным, который отбывает пожизненное заключение в Литве по надуманным политическим обвинением (подробнее читайте в материале «Пожизненное россиянину по фальшивому доносу литовских убийц»). Письмо адресовано одному из близких людей Константина, поэтому публикуем рукопись с незначительными купюрами в части личной информацию об адресате.
«…Мы взрослые, состоявшиеся люди, причём люди с серьёзным опытом жизни, а посему прекрасно понимаем, с чем и с кем мы столкнулись. Когда в демократическом государстве отказываются слушать альтернативную точку зрения на историю, основанную на документальных материалах, когда реалии жизни преподносятся в очевидно лживом, ублюдочном формате, то это уже не демократия, а очевидные признаки фашизма.
Я нисколько не передёргиваю значение мною сказанного, ибо только слепец и глупец не может не видеть, что общепринятая человеческая нравственность напрочь отсутствует у политического и правового корпуса Литвы. А говоря об этом, скажу так: фашизм — это следствие разрушения нравственности, когда власть, богатство и значимость человеческого эго выходят на первый план. Поэтому не удивляйтесь всей абсурдности, что с вами происходит сейчас.
По сути и факту мы все сейчас находимся на войне, гибридной, но всё же войне, и суть этой войны состоит в вопросе истинной правды истории, равно как и о действительно честной, разумной, адекватной мирной жизни на земле. Сейчас идёт борьбе не только идеологий, но и борьба за нравственность на земле. Правда, у каждого эта нравственность своя. У кого-то эта нравственность заключается в принципе — «всем не выжить, кто сильнее, тот и прав», как, например, у США и их сателлитов. А у кого-то эта нравственность стоит на принципе солидарности не только на уровне семьи, друзей, а и вообще в целом между всеми разумными государствами, как, например, это проповедуем мы, Россия.
Войны начинаются тогда, когда люди забывают о любви, вере и нравственности. Если есть любовь, то мы ощущаем единство друг с другом, и тогда любую проблему — экономическую или политическую — можно решить сообща. Если единства нет, то проблемы решаются уничтожением оппонента. Что и происходит в вашем, моём и многих других случаях. Мировые барыги Запада далеко не глупые люди. Но умные они лишь в своём человеческом беспределе, а в человеческом гармоничном развитии они полнейшие идиоты, именно поэтому они ведут человечество к краю гибели. Говорю это к тому, что все сегодняшние ваши, мои и других подобных нам людей проблемы, это 100% звенья одной цепи, которую выковывают сумасшедшие западники, заставляя своих марионеток, таких как Литва, переворачивать с ног на голову историю, свои же собственные и международные законы и т.д. , и делается это только с одной целью — столкнуть людей и страны лбами, чтобы чудовищно мощно и цинично решить свои геополитическое вопросы. А такие простые люди, как мы, мы лишь небольшой инструмент в этих их ублюдочных планах.
Фрагмент письма Константина Никулина из литовских застенок
Помните, что сказал Карл Маркс в своём «капитале»? «При 100 процентах прибыли капитал попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы». Суть капитализма здесь очень хорошо уловлена. Сперва эти «умные» гниды с помощью таких подонков как М.С. Горбачёв и ему подобных развалили нашу страну СССР только с единственной целью — приобретения новых рынков и контроля над ними, теперь они атакуют нашу Россию и наших союзников. Поэтому истинная правда об истории им, западникам, на хрен не нужна, напротив, это воспринимается как откровенный им вызов.
Капиталистическое общество — это общество, которое отказалось от веры в Бога и служит мамоне. Потребительство, корысть, обман, ложь, предательство характерны для такого общества. Высшая стадия капитализма — это фашизм. Капитализм неизбежно превращается в фашизм, потому что утрата веры в Бога приводит к утрате нравственного отношения к людям.
Если устроить, к примеру, открытую баталию по вопросам истории, то такой человек, как вы, очень быстро положить на лопатки своих оппонентов русофобов «аля-историков», поэтому чего мудрить — они тупо свою физическую и правовую силу в своих интересах.
Так вот, резюме моего вам послания: оценивайте свои силы в борьбе за правду по своим возможностям, ибо вы ввязались в борьбу, где правил нет вообще никаких. Но при всём при этом нельзя ни в коем случае терять честь и достоинство человека Русского мира, а значит, надо быть готовым к тому, что, возможно, надо будет и претерпеть от наших оппонентов. Но так, что слёз наших они не увидели!!!
…Полагаю вы знаете о том, что страны Балтии и Польша и кто-то ещё объединились в союзе и создали специальную комиссию по расследованию «преступлений» коммунистического режима СССР для дальнейшего международного процесса над той нашей страной и дискредитации РФ как правопреемницы СССР. В виду этого я официально обратился к главе Госдумы Володину о немедленном оперативном сборе аналогичной комиссии по расследованию военных, политических, правовых, уголовных преступлений стран Европы и США за период XX-XXI веков включительно по сей день и так же предать материалы этого расследования международному суду.
В этой связи я также обратился к нашему российскому публицисту, историку, политику Николаю Старикову с предложением войти в эту комиссию, если Госдума примет моё предложение.
Поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым! Крепости вам духовной и телесной! Всех благ.
С уважением, Константин, 22.12.2018 г.
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Источник: nstarikov.ru