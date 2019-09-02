Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 сентября 2019

Турецкий реваншизм. Эрдоган строит новую Османскую империю

Стратегическая трансформация

С географическим положение Турции повезло как никому, наверное. С одной стороны, страна соединяет собой Европу и Азию, а с другой имеет выход сразу к четырем морям. Во многом, именно от политического и военного благополучия в этом государстве зависит спокойствие в Черноморском регионе, Ближнем Востоке и Средиземноморье. Однако, сейчас Турция коллективным Западом откровенно рассматривается государством «второго сорта», что очень болезненно воспринимается как руководством страны, так и большинством населения. Примечательно, что первые ростки амбициозного возрождения Турции появились в период распада Советского Союза. Именно в это время президент Озал сказал: «Тюркский мир станет доминирующим фактором на евразийском пространстве от Балкан до Китайской стены».

Турки не чурались поддерживать сепаратистов на российском Кавказе, а также налаживали прочные связи с бывшими республиками СССР, порой в пику России. В начале 90-х годов в Турции появилась «магнетическая» концепция, в соответствии с которой страна рассматривалась в качестве центра притяжения бывших союзных республик. Не забывали в 90-е годы турки и о Западе (все-таки страна относится к блоку НАТО), периодически напоминая о себе просьбами о вступлении в различные структуры (прежде всего, в Евросоюз). Но с началом 2000-х все постепенно стало меняться. На политическом фронте появился крымский татарин по происхождению и премьер-министр Ахмет Давутоглу, который сочинил знаковый труд «Стратегическая глубина». Именно с его появлением в стране вспомнили, что когда-то Турция была мощной державой, у которой в начале XX века всё отобрали. Так и появилось главное политическое и идеологической течение в стране – «неоосманизм» («Yeni Osmanlicilik»). Фундаментом “нового османизма” является четыре принципа: крови, османского мышления, почвы и языка. Кровь и язык – это внимание и ориентация, прежде всего, на тюркские народы.

Почва и османское мышление переводят вектор внешней политики государства на новый уровень, ориентированный на бывшие территории Османской Империи и близлежащие государства. Предполагается включить все экономические и политические ресурсы для вывода Турции в надрегиональные лидеры. При этом руководство непрозрачно намекает, что в случае чего возможны и более решительные сценарии решения проблем. В пример можно привести закрытие Турцией границы с Арменией, поддержку боснийских мусульман, признание Косово, экономически невыгодная вражда с Израилем, уничтожение российского самолета Су-24, а также силовая операция на сирийской территории.

Имперские амбиции

Современная Турция при Эрдогане движется по типичному имперскому пути развития, связанного с активной военно-политической экспансией, которая в ряде случаев откровенно напоминает реваншизм. Все достаточно просто – для модернизации по имперскому пути требуются серьезные ресурсы, которых у Турции нет. Во многом, это связано с охлаждением отношений с США и Евросоюзом (особенно после попытки госпереворота 2016 года), а во многом из-за неэффективной внутренней экономической политики Эрдогана. Все силы брошены на внешнюю политику, расширение регионального (и даже глобального) влияния и доступ к энергоресурсам. Важным звеном такой работы становится идеологическая обработка турецкого населения, которому открыто говорят, что без внешних экспансий хорошей жизни не будет. Ситуация зашла настолько далеко, что если сейчас вдруг к власти придет оппозиция, то для смены курса придется выждать несколько лет – население не поймет внезапного отступления от заветов великого Эрдогана. Большую тревогу должен вызвать поворот идеологии правящей Партии справедливости и развития от курса умеренного исламизма к откровенному исламскому фундаментализму. И с каждым годом в это течение втягивается все больший процент населения нашего южного соседа. Постепенно в повседневную жизнь когда-то светской страны возвращаются исламские обычаи, развивается религиозное образование, расширяется влияние улемов, шейхов и джамаатов как в центральном, так и в региональном управлении. Для турков создается общественное мнение о том, что новая Турция Эрдогана достойна стать лидером в мусульманском мире как минимум своего региона.

Экономическая составляющая внешнего влияния также играет немаловажное значение в имперской модели развития. Инвесторы из Турции не просто вкладывают немалые средства в близлежащие государства и регионы, но и создают некие лоббистские группы, оказывающие влияние на общественное мнение и руководство. Самыми важными объектами влияния являются Центральная Азия, Азербайджан, Грузия, Украина, молдавская Гагаузия, Косово, Босния и Герцеговина, Македония, а также российский Татарстан и Крым. Создается Тюркское содружество государств (Тюркский совет), которое пытаются позиционировать как аналог Европейского союза для Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии. Это так называемая «мягкая сила», целью которой является экономическая и политическая зависимость близлежащих государств, к которым позже можно предъявить территориальные претензии и, наконец, вернуть себе утраченные ранее регионы.

Появляются откровенные вассалы Турции, открыто говорящие: «Турция – это Косово. Косово – это Турция». Слова принадлежат министру иностранных дел Косово Хашиму Тачи. С Азербайджаном ситуация схожа – там в ходу выражение «одна нация, два государства». Страны Леванта и Магриба также не отказываются от своеобразной турецкой помощи, не осознавая до конца, к чему это может привести. Не считают невозможным в турецком правительстве и приобретение новых земель, которые никогда ранее не принадлежали османам. Так, российские спецслужбы вовремя и решительно пресекли слишком рьяную деятельность турецких некоммерческих организаций в поволжском регионе. Активисты Партии справедливости и развития открыто называют себя «Osmanli torunu», то есть «наследники Османской империи». Такие реваншистские настроения умело маскируются упоминаемой ранее идеологией «мягкой силы».

Но в 2011 году эта «мягкая сила» вдруг стала вполне себе «твердой» на волне массовых беспорядков в Сирии. Эрдоган неожиданно понял, что его шанс настал, Асад вот-вот падет, и большой кусок сирийской территории вполне может стать частью Турции. Прикрываясь идеями защиты мирного туркоманского населения, а также созданием коридора для беженцев, турки резко усилили военную активность в регионе. Во многом именно Турция вместе с Саудовской Аравией и Катаром создала мощное сопротивление официальной власти в Сирии. В итоге особо ничего хорошего не получилось, а вот перспектива создания курдского квазигосударства около границы стала вполне себе возможна. И тогда в ход пошла боевая техника в рамках операций с красивыми наименованиями «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь».

Денег на армию нет

Без мощных вооруженных сил турецкому руководству не приходится рассчитывать на эффективную имперскую политику. А вот с этим сложности. С американцами поругались из-за Гюлена и С-400, что негативно сказалось на экономической ситуации (хотя окончательно рвать все контакты США, все-таки, не будут из-за базы Инджирлик). Централизация власти и экономики также особых благ не приносит – в стране растет безработица, уровень жизни населения ожидаемо снижается. В итоге, на 2019 год военный бюджет урезан до 8,3 млрд долларов, в то время как годом ранее было 11,1 млрд. Упал и качественный уровень подразделений – в 2018 году уволили более 6,2 тысяч офицеров, заподозренных в подготовке государственного переворота в 2016 году. Но и в таких условиях турецкое руководство планирует модернизировать свои вооруженные силы уже к 2033 году. Что же включает программа перевооружения и реформирования?

Прежде всего, это создание высокомобильных сухопутных подразделений и повышение амфибийно-десантных возможностей военно-морских сил. Для этого будут сокращать численность сухопутных сил, одновременно оснащая их новейшей техникой, а также вводить в строй ежегодно один-два танкодесантных корабля типа «Анадолу». Важное значение имеет создание ударных бригад коммандос, заточенных на ликвидацию курдского сепаратизма и активный выход за пределы Турции в Ирак и Сирию. Планируется после тяжелых танковых потерь в «Щите Ефрата» и «Оливковой ветви» срочно обновить парк бронетехники. Для этого ускоряют принятие в строй долгожданного «Алтая».

В начале мая 2019 года на воду был спущен первый универсальный десантный корабль L400 “Анадолу”, построенный по заказу военного ведомства Турции

Примечательно, что для ВВС страны отводится, по сути, второстепенная роль огневой поддержки наземных тактических групп в конфликтах малой интенсивности. Поэтому в планах лишь модернизация и закупка C-130 и А-400М. Возможно, именно поэтому турки так легко перенесли отказ от F-35, а перспектива покупки российских Cу-57 может быть лишь демонстративной политической акцией для собратьев по НАТО.

Концепция реваншистской «мягкой силы» во многом загоняет Турцию в экономический и политический тупик, который может вызвать у руководства непредсказуемые конвульсии, аналогичные атаке на российский Су-24. Остается только надеяться, что Эрдоган и его окружение помнят причины, почему Османская империя превратилась в современную Турцию.

Евгений Федоров

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Не проверяйте наши возможности

"Хезбалла" опубликовала фотографию Нетаньяху якобы сделанную на территории Израиля с квадрокоптера.Фото опубликовано с припиской "Не проверяйте наши возможности".

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США в Сирии ударили по дружбе России и Турции

ВВС США нанесли удар по сирийской провинции Идлиб на следующий день после того, как армия Сирии объявила о прекращении огня для эвакуации мирных жителей. В результате налета в населенных пунктах зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. По мнению экспертов, совершить такую провокацию США заставило политическое и военно-техническое сближение Турции с Россией.

Как только боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом, Вашингтон, не уведомив Москву или Анкару, тут же нанес авиационный удар по этой сирийской провинции. Удар был совершен в 15.00 субботы и пришелся на район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая, сообщил Центр по примирению враждующих сторон. Есть многочисленные жертвы и разрушения. Такими действиями США нарушили все договоренности.

Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам по гуманитарному коридору покинуть Идлиб, который контролируется боевиками.

Однако несанкционированный удар США поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвал его, заявили в Минобороны России. И все же, «несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», – добавили там. Подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в «неизбирательном применении авиации» в Идлибе, возмутились в Минобороны РФ.

Россия и Турция также решили сохранить свои договоренности по сирийскому Идлибу и не будут их нарушать, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что до этого российский президент Владимир Путин встречался с главой Турции Тайипом Эрдоганом, и они решили сохранить договоренности. «Президенты согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», – добавил Лавров.

Вашингтон утверждает, что целью удара были члены террористической группировки. По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Сирии», угрожавший безопасности гражданам США. Однако эксперты считают, что это не что иное, как искусственно созданная США провокация для того, чтобы поссорить сблизившихся в последнее время Россию и Турцию.

«Это нарушение договоренностей, игнорирование здравого смысла, обычная провокация, замешанная на вечном американском снобизме и вседозволенности, которая создает серьезные трудности в данном регионе. США проигнорировали и нас, и Турцию. Американцы одни из лучших организаторов провокаций, они всю жизнь этим занимаются. Провокации и предательства – это то, чем американские военщина и государевы структуры овладели в совершенстве», ­– заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Последствия этой провокации, по его словам, будут серьезными в том числе и в рамках достигнутых мирных договоренностей. «Последствия сложно предсказать, ситуация может развиваться по-разному, потому что здесь много центров влияния и есть свои восточные особенности. Возникает масса противоречий, которые дипломаты и военные будут пытаться выровнять. Но не исключаю, что ситуация может привести к разноголосице и режим прекращения огня будет приостановлен. Это будет крайне вредно и опасно. Но к этому и стремятся США, проводя эту провокацию», – считает сенатор.

За фасадом борьбы с террористами, США скрывают совершенно иные цели. «Американцы продолжают негласный путь по спасению оставшихся разрозненных бандформирований, которые они сами создали и курируют. Они пытаются культивировать их как один из элементов для дестабилизации ситуации в Сирии и создания условий для смещения действующего президента и администрации Асада, а не по замене действующей власти демократическим путем», – указывает Франц Клинцевич.

Реальная цель сегодняшнего удара по Идлибу – это поссорить Россию с Турцией, которые в последнее время так сблизились, что сильно пугает США. «Идеальным для США решением проблемы был бы не поиск компромисса с Анкарой и Москвой, а организация провокации, которая заставит Россию и Турцию разбежаться по разным окопам», ­– говорит доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«На фоне сближения России и Турции США пытаются внести разлад в наши отношения. Последний МАКС показал, что Турция готова закупать не только российские зенитно-ракетные системы С-400. Сегодня уже идет разговор о покупке дополнительных вооружений, включая самые современные истребители и бомбардировщики, такие как Су-35 и Су-57. Турецкий президент на авиасалоне посмотрел, изучил и приценился­. С учетом цены-качества Анкара может получить от России оружия в два, а то и в три раза больше на ту же сумму, что у американцев. При этом тактико-технические характеристики российского оружия превышают американские F-35», – говорит Клинцевич.

На этой неделе Эрдоган вместе с Путиным посещали авиакосмический салон МАКС-2019 в Жуковском – и объектом их пристального внимания стал именно Су-57. Главы двух государств по приставной лестнице поднялись к кабине истребителя и между ними состоялся примечательный разговор. «Это Су-57? А он уже летает?» – спросил Эрдоган. «Летает», – заверил Путин. «А его можно купить?» – спросил турецкий лидер. «Можете купить», – ответил российский руководитель. «Почему бы и нет. Мы приехали сюда не зря», – заметил по этому поводу Эрдоган. Иными словами, Эрдоган не исключил покупки Су-57, а также другого нашего истребителя – Су-35, вместо американских F-35.

По словам эксперта, военно-техническое сотрудничество Турции и России означает не только закупку российского оружия. Такая сделка предполагает, что Россия будет долгие годы обеспечивать инженерно-техническое сопровождение сделки, поставлять детали и комплектующие, обучать турецких военных и т. д. «Это крайне не устраивает американскую сторону. Такой сотрудничество им не нужно», – отмечает сенатор Клинцевич.

Иронично, что вторая самая сильная армия НАТО может оказаться в куда лучших отношениях с вероятным противником США, чем с партнерами по НАТО.

Впрочем, в этом военном сближении пока еще не все так гладко. «С одной стороны, хорошо, что в Турцию проникают наши технологии и она все больше отдаляется от союзников по НАТО. Россия, укрепляя контакты – экономические, военно-технические, политические – начинает играть первую скрипку в регионе», – сказал политолог Дмитрий Дробницкий. С другой стороны, Дробницкий беспокоится, как бы наша военная техника в будущем не обратилась бы против российских же интересов. Например, как бы С-400 не были применены против наших союзников в Сирии. Потому что до недавнего времени Турция была недовольна действиями сирийской армии в Идлибе, которую поддерживает Россия. Добиться прекращения действий боевой авиации Россией и Турцией в этом районе удалось буквально накануне, и, к сожалению, пока нельзя сказать, как долго эти договоренности смогут продержаться. Тем более когда США подливают масла в огонь.

При этом Анкара не может совсем игнорировать Вашингтон. Яркий пример – это пятничное сообщение Эрдогана о переговорах по Су-57, в ходе которого он оговорился: решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию США о программе F-35.

Ольга Самофалова

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