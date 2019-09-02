Россия виновата в том, что немцы не платят Польше

Министр обороны Польши обвинил Россию в том, что из-за России Польша не получила репарации с Германии.1. Во-первых репарации Польша получила, в тех объемах, о котороых была договоренность между правительствами Польской Народной Республики и ГДР. Все это завизировано соответствующими договорами. Когда это обсуждалось, большинство ныне требующих еще даже под стол пешком не ходили.2. Во-вторых, Польша получила территориальные компенсации за счет Германии взамен территорий утраченных на востоке (тех самых, которая она захватила в ходе агрессии 1919-1921 годов). Вполне очевидно, что с нынешним правительством Польша никаких компенсаций бы не получила.3. В третьих, СССР нет уже 28 лет, ничего не мешало Польше получить компенсации, но постойте, СССР нет, ГДР нет, а ФРГ платить отказывается. Кто же в этом виноват? Разве СССР последние 28 лет мешал заплатить ФРГ? Кто мешал ФРГ платить ПНР и антисоветской Польше? СССР ли?4. В четвертых, если Польшу не устраивают условия репарационных выплат и обменов, она может начать их пересмотр, отказавшись от переданных ей немецких территорий, вернув их Германии и потребовав назад земли принадлежащие Украине, Белоруссии и Литве. С интересом на это бы посмотрел.5. В пятых, если текущее руководство Польши ассоциирует себя с предвоенной Польшей, то для того, чтобы требовать компенсации с кого-либо, ей надо сначала выплатить компенсации Чехии, Израилю, Белоруссии и Украине, за преступления той Польши против чехов, евреев, украинцев и белоруссов.6. В шестых, в рамках борьбы за "историческую правду" Польша должна не стесняться и признать агрессии против Веймарской республики, Советской России и Чехословакии и публично извиниться перед Германией, Россией и Чехией за планирование и ведение агрессивных войн.Вот когда Польша перед всеми извинится, покается и выплатит компенсации, тогда и может приходить чего-то требовать. А пока что – строго лесом, можно куда-то под Смоленск.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5250078.html