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«Европейский Союз в результате совместной войны против России сплотился, как никогда»

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«Европейский Союз в результате совместной войны против России сплотился, как никогда» (Адольф Гитлер. 30 июня 1941) В названии статьи - цитата. Слова Гитлера, сказанные 30 июня 1941. Записано Францем Гальдером. Удивительное попадание, не правда ли?Глядя на довольные сытые, а главное - ни разу не раскаявшиеся лица пленных нацистов "Азова", содрогаясь при виде расстреливаемых из натовских орудий русских городов Донбасса, отворачиваясь от экрана монитора при просмотре издевательств цеэуропейцев над пленными и гражданскими, неожиданно осознаёшь, что всё это уже видел.Мы, поколение, родившееся в 60е, читали в учебниках и книжках, смотрели в кинохрониках и советских художественных фильмах. Всё это мы знали так хорошо, будто война закончилась вчера, в начале 80х, когда мы заканчивали школы и ВУЗы. «Никто не забыт и ничто не забыто!» - повторяли мы на школьных уроках мужества, на встречах с живыми ветеранами и у памятников павшим. «Это не должно повториться!» - звучало с телеэкранов и трибун от самого скромного сельского ДК и до президиумов партийных съездов. И всё таки фашизм...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: topwar.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://ss69100.livejournal.com/6112941.html
Метки: Болгария, васильева, война, войска, Германия, Гитлер, Европа, Запад, ИСПАНИЯ, история, народ, польша, Россия, русский, советский, ссср, США, фашизм, Франция, цивилизация
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