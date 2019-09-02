Царь-двигатель, Проблемы Utair, Дефолт Аргентины // Галопом по Европам #83

В этом выпуске:

- Международные инвесторы за год вывели с российского фондового рынка почти три миллиарда долларов;

- Вашингтон с 1 сентября ввел новые пошлины на китайскую электронику и одежду на 125 миллиардов;

- Рогозин объявил о начале производства ракетных «царь-двигателей» – РД-171МВ;

- Стройку на космодроме восточный тем временем могут отдать Минобороны;

- В Шереметьево снова отложили открытие третьей взлетно-посадочной полосы, которую строят с 2011 года;

- Крупнейший российский лоукостер Ютэйр на пороге банкротства;

- Британские предприятия переживают сильнейший спад с 2012 года;

- В Варшаве прошли мероприятия по случаю 80-летия начала второй мировой;

- Мэр Лондона Садик Хан, который тоже был на мероприятиях в Польше, сравнил нынешнюю политическую обстановку с кануном второй мировой;

- Американские военные нанесли авиаудар по Идлибу, где ранее было объявлено перемирие;

- Агентство S&P заявило о фактическом дефолте Аргентины;

- Колумбийская ФАРК выходит из перемирия;

- Во Владимирской области заявления об увольнении написали 12 медсестёр Александровской районной больницы;

- В Москве родителям удалось добиться отмены выселения школьников из лицея «Воробьевы Горы».



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vRahMqvSGCk