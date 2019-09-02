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Царь-двигатель, Проблемы Utair, Дефолт Аргентины // Галопом по Европам #83

19:21. 2 сентября 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Международные инвесторы за год вывели с российского фондового рынка почти три миллиарда долларов;
- Вашингтон с 1 сентября ввел новые пошлины на китайскую электронику и одежду на 125 миллиардов;
- Рогозин объявил о начале производства ракетных «царь-двигателей» – РД-171МВ;
- Стройку на космодроме восточный тем временем могут отдать Минобороны;
- В Шереметьево снова отложили открытие третьей взлетно-посадочной полосы, которую строят с 2011 года;
- Крупнейший российский лоукостер Ютэйр на пороге банкротства;
- Британские предприятия переживают сильнейший спад с 2012 года;
- В Варшаве прошли мероприятия по случаю 80-летия начала второй мировой;
- Мэр Лондона Садик Хан, который тоже был на мероприятиях в Польше, сравнил нынешнюю политическую обстановку с кануном второй мировой;
- Американские военные нанесли авиаудар по Идлибу, где ранее было объявлено перемирие;
- Агентство S&P заявило о фактическом дефолте Аргентины;
- Колумбийская ФАРК выходит из перемирия;
- Во Владимирской области заявления об увольнении написали 12 медсестёр Александровской районной больницы;
- В Москве родителям удалось добиться отмены выселения школьников из лицея «Воробьевы Горы».

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galop.feedback@gmail.com



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vRahMqvSGCk

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