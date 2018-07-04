Два царя – два результата правления. Николай II

Система управления огнем была французская, mod. 1899. Комплект приборов был впервые представлен на выставке в Париже и немедленно приобретен для РИФ его командующим Великим князем Алексеем Александровичем ( по воспоминаниям родственников, le Beau Brummel, едва ли не постоянно проживавшим во Франции ).

Разработка системы управления огнем для броненосца «Бородино» была величайше поручена Институту точной механики при дворе его Императорского Высочества. Созданием машин занималось Русское Общество паросиловых установок. Ведущий научно-производственный коллектив, чьи разработки успешно применялись на боевых кораблях по всему миру. В качестве систем вооружения были приняты орудия Иванова и самодвижущиеся мины конструкции Макарова…



Сам проект «Бородино» представлял видоизмененный проект броненосца «Цесаревич», спроектированного и построенного для Русского Императорского флота специалистами французской верфи «Форж и Шантье».

Во избежание недоразумений и необоснованных упреков необходимо сделать пояснение для широкой аудитории.



Хорошая новость — большая часть зарубежных названий в конструкции ЭБР «Бородино» принадлежала системам, произведенным по лицензии в России. С технической стороны они также соответствовали лучшим мировым стандартам. Например, общепринятая конструкция секционного котла системы Бельвилля и очень удачные пушки Гюстава Канэ.

Впрочем, уже одна французская система управления стрельбой на русском ЭБРе заставляет задуматься. Зачем и почему? Выглядит так же нелепо, как «Иджис» на советском «Орлане».

Плохих новостей две.

Великая империя с населением 130 млн. человек, с качественной системой образования (для избранных) и развитой научной школой — Менделеев, Попов, Яблочков. И при том кругом сплошные зарубежные технологии!



Где наш отечественный «Белльвиль»? А ведь он был — инженер-изобретатель В. Шухов, сотрудник российского филиала фирмы «Бабкок&Уилксос», запатентовавший вертикальный котел собственной конструкции.

В теории всё было. На практике — сплошные Бельвилли, братья Никлосс и ЭБР «Цесаревич» на верфи «Форж и Шантье» в качестве образца-эталона для русского флота.

Но, что особенно обидно, корабли на отечественных верфях строились в разы медленнее. Четыре года для ЭБР «Бородино» против двух с половиной лет для «Ретвизана» («Крэмп & Санс»). Сейчас не стоит уподобляться узнаваемому герою и вопрошать: «А почему? Кто это сделал?» Ответ находится на поверхности — нехватка инструмента, станков, опыта и умелых рук.

Другая проблема заключена состоит в том, что даже при «взаимовыгодном сотрудничестве» в условиях «открытого мирового рынка» что-то не наблюдается торпед конструкции Макарова на вооружении французского флота. Да и вообще не наблюдается ничего, что бы указывало на обмен технологиями.



Всё, всё по старой, проверенной схеме. Мы им — деньги и золото, они взамен — свои технические новинки. Котел Бельвилля. Мина Уайтхэда. Айфон-6. Потому, что русские монголы в плане творческого процесса — полные импотенты.

Если говорить конкретно за флот, то даже лицензий хватало не всегда. Приходилось просто брать и размещать заказы на зарубежных верфях.

Уже не скрывается факт, что крейсер «Варяг» был построен в США. Гораздо менее известно, что второй участник легендарного боя, канонерка «Кореец», строилась в Швеции.



Бронепалубный крейсер «Светлана», место постройки — Гавр, Франция.

Бронепалубный крейсер «Адмирал Корнилов» — Сен-Назер, Франция.

Бронепалубный крейсер «Аскольд» — Киль, Германия.

Бронепалубный крейсер «Боярин» — Копенгаген, Дания.

Броненосный крейсер «Баян» — Тулон, Франция.

Броненосный крейсер «Адмирал Макаров», построен на верфи «Форж & Шантье».

Броненосный крейсер «Рюрик», построен на английской верфи «Барроу-инн-Фёрнесс».

Броненосец «Ретвизан», построен компанией «Крэмп & Санс» в Филадельфии, США.

Серия миноносцев «Кит», верфь Фридриха Шихау, Германия.



Серия миноносцев «Форель», строились на заводе А. Нормана во Франции.

Серия «Лейтенант Бураков» — «Форж & Шантье», Франция.

Серия эсминцев «Инженер-механик Зверев» — верфь Шихау, Германия.



Головные миноносцы серий «Всадник» и «Сокол» были построены в Германии и, соответственно, Великобритании.

«Батум» — на верфи Ярроу в Глазго, Великобритания (список неполный!).

Очень едко по этому поводу высказался постоянный участник «Военного обозрения»:

Ну, понятно у немцев заказывали корабли. Они хорошо строили, машины на них были отличные. Ну, ясно во Франции, типа союзник, плюс откаты Великим князьям. Можно понять и заказ американцу Крампу. Делал быстро, много обещал и откатывал всяко не хуже французов. Но мы, оказывается, при царе-батюшке даже в Дании заказывали крейсеры.

Комментарий от Эдуарда (qwert).

Раздражение хорошо объяснимо. При том колоссальном разрыве в технологиях и производительности труда постройка серии бронепалубных крейсеров эквивалентна постройке современного космодрома.



Отдавать столь «жирные» проекты на откуп иностранным подрядчикам убыточно и неэффективно по всем статьям. Эти деньги должны доставаться рабочим адмиралтейских верфей и двигать отечественную экономику. А вместе с ней развивать собственную науку и промышленность. Так стремились поступать все во все времена. Воровать с прибыли, а не убытков. Но у нас так не принято.

У нас делалось иначе. Схема звалась «чтоб украсть рубль, навреди стране на миллион». Французам контракт, они, кому надо, — откат. Свои верфи сидят без заказов. Промышленность деградирует. Квалифицированные кадры не нужны.

Было время даже пытались строить линкоры-дредноуты, так лучше бы не пытались. При реализации сложнейшего проекта отчетливо проявились все недостатки дореволюционной России. Повсеместный недостаток производственного опыта, станков и грамотных специалистов. Помноженный на некомпетентность, кумовство, откаты и бардак в кабинетах Адмиралтейства.

В результате грозный «Севастополь» строился шесть лет и к моменту подъёма Андреевского флага совершенно устарел. Ничуть не лучше оказалась «Императрица Мария». Посмотрите на их ровесников. Кто одновременно с ними вступил в строй в 1915 году? Случаем не 15-дюймовый «Куин Элизабет»? И после этого скажите, что автор необъективен.

Говорят, еще был могучий «Измаил». Или не был. Линейный крейсер «Измаил» оказался непосильной ношей для РИ. Довольно странная привычка — выдавать за достижение то, чего не сделали.

Даже в мирное время, при непосредственной помощи зарубежных подрядчиков, корабли раз за разом превращались в долгострои. С крейсером все оказалось еще серьёзнее. Когда степень готовности «Измаила» достигла 43%, Россия ввязалась в войну, в которой отсутствовала всякая цель, объективная польза, и в которой было невозможно победить. Для «Измаила» это был конец, т.к. часть его механизмов импортировалась из Германии.

Если вести разговор вне политики, то ЛКР «Измаил» также не являлся показателем расцвета империи. На Востоке уже заалел рассвет. Во весь рост вставала Япония со своим 16-дюймовым «Нагато». Таким, от которого опешили даже их учителя-британцы.

Время шло, прогресса особо не наблюдалось. С точки зрения автора, промышленность в царской России находилась в полном упадке. Вы можете иметь отличное от авторского мнение, которое, впрочем, доказать будет непросто.

Спуститесь в машинное отделение эсминца «Новик» и прочтите, что выбито на его турбинах. Ну-ка, подайте сюда свет. Неужели? A.G. Vulkan Stettin. Дойчес Кайзеррайх.



С моторами не заладилось с самого начала. Заберитесь в мотогондолу того же «Ильи Муромца». Что там увидите? Двигатели марки «Горыныч»? Право, сюрприз. Renault.



Легендарное царское качество

Все факты свидетельствуют о том, что Российская империя плелась где-то в самом конце списка развитых государств. После Великобритании, Германии, Штатов, Франции и даже Японии, которая, пройдя позднюю модернизацию Мэйдзи, к 1910-гг. сумела во всем обойти РИ.

В общем, Россия была совсем не там, где подобает империи с такими амбициями.

После этого шутки про «лампочку Ильина» и государственную программу ликвидации неграмотности уже не кажутся такими смешными. Прошли годы, и страна вылечилась. Полностью. Она станет государством с лучшим в мире образованием, с передовой наукой и развитой промышленностью, которая умела делать все. Импортозамещение в важнейших отраслях (военпром, атом, космос) составляло 100%.

А потомки разбежавшихся дегенератов будут еще долго скулить в Париже о «России, которую они потеряли».