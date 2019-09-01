Расшатывание вертикали государства есть преступление против человечности. Шатания в верху дойдут до самого низа – свобода наступит резко и неожиданно для всех – освободит всех сверху до низу, низложит на землю, чтобы в очередной раз разобрать на кирпичики фундамент здания и соорудить вместо прочного дома перестроечный шалаш – шабаш с плясками на костях низложенных.

О «перестройке 2» вновь заговорила вершина пирамиды, пытаясь расшатать своё основание – тех, кто пока ещё живёт по-человечески, на чьих плечах и держится вся эта шаткая конструкция. Как только скотство дойдёт до низа, а оно практически уже там – рухнет всё, перевернётся в очередной раз маятник времени, ибо такова его природная функция. И не случится метанойи – истинной перестройки человеческого разума, устремлённого к созиданию, улучшению жизни, а не её разрушению.

Тридцать лет спустя, когда переосмыслено заново время и бремя перестройки, которое оно несло . За эти годы кто-то шёл вверх, кто-то вниз, делая свой выбор: жить по-человечески или по-скотски . Тех, кто выбрал первое, по меньшей мере, назвали чудиками и лохами, наделив большою мерою успех обычных мародеров. Верх-низ – качели времени мира, ментальный маятник которого кого-то подбрасывает вверх, кого-то с неумолимой силой опускает вниз. Шизофрения капиталистического общества, когда те, кто выбрал путь человека, оказываются на самой низкой ступени социальной лестницы – пылью под ногами тех, кто перестал им быть, восседая на самой высокой вершине собственного эгоизма. Не осознавая шаткость своего положения – маятник времени неизбежно качнётся в другую сторону, таков закон времени – переворачивать восприятие о верхе и низе.



Вероятность этого весьма высокая. Продуцируя с вершин жизни в низы эталон скотского поведения с экранов ТВ и СМИ, верхи не осознают опасность, в первую очередь, для собственной жизни. Всё, что нажито «непосильным трудом» может быть отобрано с жестокостью зверя, которого они наделили ролью успешного и процветающего человека.

За тридцать лет перестроечных реформ произошло переформатирование психики человека. С помощью завезённых в страну психотехнологий было произведено замещение образа человеческого поведения на звериный. 35% населения, принявшее перекодировку психики, изменило коллективный разум. Начало этому изменению положили те люди, которые в конце 80-х и начале 90-х проходили переподготовку на специальных тренингах за рубежом.

Уже к 2003 году в нашей стране произошло полное переформатирование коллективного разума. Одна социокультурная матрица сменилась на другую: с иными ценностями, иным культурным кодом, иным обустройством жизни. Произошло невидимое глазу: на информационном уровне обесценивание одной матрицы и её замена на другую.



Лишь у малой части общества разум не поддался замещению. У тех, кто решил жить по-божески, выбрав путь узкий, как игольное ушко, в которое надо пройти и сделать это весьма трудно в столь заманчивой среде словоблудия и беспредела низших инстинктов, выпущенных на волю, которым рукоплещут и потакают повсюду, из каждого «утюга».

И вот сейчас «прорабам перестройки 1» вновь взбрело в голову избавиться от вертикали, позвоночника, на котором держится государство, стержня любой страны. Психика зверя для того и предназначена – валить и поедать, раздирая на куски то, что было целостным и живым. Зверь не осознает, что сам он жив, пока есть государственная вертикаль власти и его опора – народ.

Народ нельзя оскотинивать, оглуплять, в опору нужно вкладывать как духовные, так и материальные средства, держа их в балансе, всячески укреплять опору, а не расшатывать. Государственная власть для того и существует, чтобы держать баланс между верхом и низом.



Если «голова» перенасыщена ресурсами, а до низа не доходит кровь экономики – страдает весь организм, он болен от неправильного обмена и распределения, не жизнеспособен. Но зверю не понять, что рано или поздно у него не останется ничего, кроме обглоданных костей, и он сам уйдёт в небытие.

Нельзя допустить очередную перестройку озверевшими. Нужны трезвленники ума, 35% от общего числа людей с человеческой психикой, чтобы вернуться к человеческому образу жизни. Если думаете, что это невозможно и утопически, значит просто не в курсе, как функционирует психика.

Да, это трудно, и шанс небольшой в силу того, что мало кто хочет этим «париться», людей целенаправленно приучили получать удовольствие от чего угодно и разучили адекватно оценивать ситуацию. По сути, разложили до оболочки, чтобы вообще не понимали, что являются всего лишь звеньями в пищевой цепочке зверя.

Можете кидать какие угодно комментарии, это не имеет значения, законы жизни не мной придуманы, они действуют независимо от того, кто и что про них думает. Только вот «умные» люди пользуются ими и создают с их помощью свои психические поля, на которых они всегда побеждают. Хотите быть в очередной раз побеждёнными в век информационных технологий?

Не знаю, может это похоже на «глас вопиющего в пустыне»? Или все же откликнется что-то человеческое в душе в ответ?

Л.И. Алексеева



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