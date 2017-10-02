А. Леонидов – Уроки смут

И человеку, чего бы он не говорил публично – втайне всё равно всё время хочется вдарить кулаком по всей этой ненавистной системе, чтобы осколки иерархии во все стороны полетели! Так сказать, насладиться пожаром помещичьего имения…

Лучше бы просто и честно сказали – "ну, повезло нам, ребята… А вам нет…"

Две важнейших черты отличают власть, как явление: необходимость и нежеланность. Власть – это горькая пилюля, которую человеку приходится терпеть, чтобы выжить – и не быть уничтоженным, как индейцы, конкурирующими нациями. Люди появляются на свет с врождённой мечтой быть начальниками – но подавляющее большинство их всю жизнь обречено на подчинённые роли. Т.н. "успешные" постоянно врут, пытаясь доказать, что не просто в лотерею выиграли свой успех, а, дескать "был он справедливым, заслуженным и оправданным". И этим только раздражают!

Иногда у человека появляется шанс на такую низменную, но естественную радость, "праздник непослушания", пиршество самоуправства. Этот шанс называется "Смута"…

1.

Мир возмущает своей несправедливостью – просто потому, что он сам по себе несправедлив. Как его не тряси и не крути – он всё равно в итоге делится на начальство и подчинённых. Не могут все командовать: НЕКЕМ станет командовать. Не могут все подчиняться: НЕКОМУ станет подчинятся.

2.

Обсуждение несправедливости мира – подавляется террором, и вспыхивает всякий раз с новой силой, когда террор по каким-то причинам ослабевает. Из века в век, новые и новые поколения обнаруживают себя подчинёнными, и хотят стать начальниками. Зверь хочет загрызть вожака и стать на его место. То, что такого рода бунтари зовут «справедливостью» – на самом деле устойчивый из века в век ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ.

3.

Чёрный передел – это мечта отнять у начальников их возможности и переключить на себя. Начальниками выступают в разные эпохи рабовладельцы, дворяне, фабриканты, банкиры, парт-хоз-лидеры в СССР (в котором вообще вся собственность считалась общенародной) и т.п.

«Чёрным» мы называем этот передел не только в память об одноименной организации «народовольцев», но и потому, что битва зверя со зверем есть игра с нулевой суммой. Отнять что-то у другого и забрать себе – это заменить персону, но не отношения, не систему и не дух. Как нет справедливости во власти Ивана над Петром, так не будет справедливости и во власти Петра над Иваном.

4.

Классическая «бодяга», которую пытаются заварить сегодня Навальный и его дублёры (у Навального с дублёрами отчаянная драка[1]) имеет не просто украинские, а тысячелетние корни «ТИПОВОЙ СМУТЫ». Вся она выстроена на жажде «чёрного передела», и у участников действа нескрываемо слюни свисают до колен: Навальный поднимает неудачливых воров против удачливых. То есть речь идёт не о подавлении зверя в человеке, а замена зверя другим зверем. Чаще всего новый зверь хуже и хищнее прежнего – раз прежнего сумел загрызть (феномен Ельцина после Горбачёва).

5.

«Чёрный передел» никогда ничего не изменил к лучшему в жизни общества. Он и в принципе неспособен ничего изменить к лучшему. Есть не просто разница, а прямая противоположность между бандитским «гоп-стопом» «чёрного передела» и социальным прогрессом.

-У тебя есть то, что мне нужно! – говорит власти уличный налётчик, прижав её стволом к стене.

-У меня есть то, что тебе нужно! – говорят власти все прогрессивные деятели, все Менделеевы, Мечниковы, Королёвы, Циолковские, Вернадские и т.п.

6.

Власть не меняется к лучшему от погромов – точно так же как больной не поправляется от нанесения побоев. Поэтому насаждением погромных настроений в украинско-майданном формате всегда занимаются иностранные враги любой страны[2].

7.

Улучшение имущественного и правового положения граждан всегда неразрывно связано с ощущением властью собственной безопасности. Любая власть в мире – когда её свергают – ничем, кроме самозащиты, не занимается. Ей ничего неинтересно, кроме подавления угрозы – это частное преломление всеобщего для живого мира инстинкта самосохранения. Если над тобой висит прямая и непосредственная угроза – ты не будешь заниматься ни улучшением хозяйства, ни науками, ни искусствами.

8.

Устойчивость любой исторически известной нам системы строится на двуедином правиле: «власть даёт достаток, масса имеет представление о достаточности». Давно известно, что скромность – мать всех человеческих добродетелей. Смута случается, когда:

а) людям не дают ничего.

б) людям всё время кажется, что им мало дали.

Ответственность власти и общества может быть только взаимной. Голодных не сделать лояльными, ненасытных – никто не накормит. «Аттестат зрелости» общество получает лишь в том случае, если у него есть всеобщее (снизу доверху) представление о норме – ниже которой давать преступно, а выше требовать – безнравственно.

9.

При «чёрном переделе» речь идёт о механических перестановках, не затрагивающих сути человека и человеческих отношений. Борьба с коррупцией, например, подменяется борьбой за кресла коррупционеров. Цель – переключить на себя поток взяток, ныне получаемых другим. Такова видная всему миру «борьба с коррупцией» по-украински.

И вообще – по либеральному: отнять у чужого, отдать своему.

Цель же цивилизации и прогресса – победить, подавить Зверя в Человеке. Зоологические поединки между самцами одного вида – цивилизации и прогрессу совершенно неинтересны, а для окружающих – совершенно бесперспективны.

10.

Научно-техническое развитие производительных сил не может идти само по себе, без подавления зоологического самодурства сидящего в человеке Зверя. Зверь в человеке ИНСТИНКТИВНО (может, и сам того не понимая), снова и снова, будет реставрировать дикость животного мира звериных отношений (феномен «перестройки»). И не даст технике развиваться.

Не потому, что он не любит техники (он вообще не думает о технике) – а потому что любым сложным техническим устройствам требуются сложные мозги.

Обезьяна управится, может быть, с плотиком, но она не в состоянии управлять океанским атомоходом.

11.

Грызня за власть делает страну добычей другой страны. Грызня за власть не делает страну сильнее, богаче, влиятельнее, если только эту грызню не имитируют, как в США.

12.

Победа любого из авантюристов создаёт новое начальство, ещё более алчное, чем прежнее, но не создаёт справедливости или законности, о которых массы мечтают в начале всех СМУТ. Новое начальство очень агрессивно – потому что чувствует шаткость своего положения самозванцев, и в то же время ему приходится расплачиваться со всеми тёмными силами за поддержку в ходе борьбы за власть.

13.

Пора понять – через столько-то смут пройдя! – что для любой власти в мире, всегда и везде главное – это она сама. Не вы, не слесарь дядя Ваня, не пенсионерка Петровна и не борьба с коррупцией, а только она сама, лично и персонально. Чем тревожнее положение власти, чем острее она чувствует угрозу себе – тем больше сил тратит на самосохранение, игнорируя даже самые насущные потребности населения. Посадив над собой проходимца, который пообещает, что будет заботиться о людях – толпа в очередной раз обманет сама себя.

14.

Смута – всегда орудие гибели, и никогда – улучшения. Отдельные аферисты могут обогатиться на смуте – но только за счёт сограждан и в ничтожном меньшинстве. Народ – в смутах проигрывает всегда. Народ – заранее обречённая на проигрыш сторона в ЛЮБОЙ смуте.

[1] Как твердит на либеральном «Эхе Москвы» Максим Миронов, профессор IE Business school (Мадрид) – «…сейчас оппозиционные лидеры тратят намного больше усилий на критику Навального, чем на критику Путина. Иногда складывается ощущение, что именно Навальный – причина всех наших бед. Среди критиков Навального есть и известные политики (Кац, Пономарев, Рыжков, Шлосберг), и уважаемые экономисты (Илларионов, Иноземцев, Мовчан), и много других общественных деятелей…



Сейчас вместо нормальной политики – постоянная ругань и взаимные обвинения. Путин – плохой, это и так всем очевидно. Навальный плохой – потому что вождь и ни с кем не хочет объединяться. Мы все хорошие, но плохой Путин (как вариант Навальный, или оба) не дают нам избираться: Путин не пускает на федеральные каналы, а Навальный нас не пиарит в твиттере, хотя у него 2 млн. подписчиков.



Миронов не скажет вам, что это – следствие обид старых холопов ЦРУ, которые убеждены, что на месте йельского выкормыша-ставленника орды «новых кочевников» должны были быть они сами – «ну, а нам, видать, опала, служба верная пропала…»

[2] 1614 год, Генеральные Штаты Франции, Ришелье:

-У государей есть одно верное средство увеличить своё могущество: оно заключается в том, чтобы обогатить своих подданных и разорить соседей… и только в том случае им [государям-ЭиМ] нечего бояться вступать в борьбу с могущественными врагами, если силы последних разъединены и ослаблены…

Беспощадно карая сепаратизм внутри своей страны, Ришелье активно поощрял в Германии именно те элементы, которым рубил головы и сжигал на кострах во Франции.

Мелкие суверены искали поддержки у иноверных и инородных владык против собственного народа, как писал виднейший историк Средневековья С.Д. Сказкин, «постепенно нисходили от роли союзников [Франции, Швеции, Дании, Англии- ЭиМ] к роли наёмных агентов иностранной державы».

Тридцатилетняя война в Германии длилась, как уже понятно из названия, десятками лет, стоила стране ¾ её довоенного населения, превратила Германию в руины, и в добычу для всех соседей. Воистину – ничего нового под Луной!

А. Леонидов





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