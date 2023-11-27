Финал Смуты, освобождение Москвы, Земский собор, Романовы | Смутное время 10

00:00:00 Начало

00:01:09 Расстановка сил под Москвой

00:11:45 Карл Филипп Ваза – шведский претендент на русский престол

00:13:39 Иван “воренок” – третий претендент на престол

00:15:51 Деньги – нерв войны, или Экономическая сторона Смуты

00:19:53 Нижний Новгород – центр консолидации сопротивления

00:24:22 Падение Смоленска – толчок к росту патриотических настроений

00:26:55 Призыв Кузьмы Минина

00:29:59 Вождем ополчения становится Пожарский

00:34:30 Начинается сбор Второго ополчения

00:36:16 Экономическая база Второго ополчения

00:37:59 Рост численности Второго ополчения

00:38:49 Политические игры Второго ополчения

00:39:57 Дела духовные

00:44:26 Дмитрий Пожарский как военный администратор

00:44:44 Поход Второго ополчения по Волге

00:47:57 Ярославское сидение Второго ополчения

00:53:55 На Москву идет Ян Кароль Ходкевич

00:56:48 Битва на Девичьем поле

01:00:54 Раздоры между ополчениями

01:02:43 Минин и Пожарский предлагают полякам сдаться

01:03:25 Взятие Китай-города ополченцами

01:04:31 Пожарский осаждает Кремль

01:04:55 Капитуляция польского гарнизона

01:05:30 Ополчение вступает в Кремль

01:05:59 Официальное окончание Смутного времени

01:06:32 Выборы нового царя

01:11:06 Штрихи к портрету патриарха Филарета

01:12:34 Штрихи к портрету династии Романовых

01:14:35 Избрание на царство Михаила Романова

01:15:52 Завершение Смутного времени

01:16:23 Русско-шведская война и Столбовский мир со Швецией

01:19:40 Рейд Лисовского

01:19:57 Московский поход Сигизмунда III и Деулинский мир

01:21:21 Итоги, последствия и уроки Смутного времени

01:26:25 Финал Смуты

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-209

Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Причины Смутного времени: кризис власти после смерти Ивана Грозного, голод 1601-1603 годов, неудачное правление Бориса Годунова, самозванцы.

2. Основные события Смуты: появление Лжедмитрия I и его короткое правление, воцарение Василия Шуйского и восстания против него, образование Тушинского воровского лагеря, интервенция Польши и Швеции.

3. Роль ополчений в борьбе со Смутой: первое ополчение под предводительством Ляпунова не смогло стабилизировать обстановку; второе ополчение Минина и Пожарского освободило Москву и привело к избранию на царство Михаила Романова.

4. Масштабные последствия Смуты: огромные людские потери, разорение земель и городов, утрата Смоленска и выхода к Балтийскому морю.

Вывод: Смутное время стало тяжелейшим испытанием для русского государства и общества начала XVII века. Несмотря на разруху и вмешательство иностранцев, страна смогла найти в себе силы для возрождения благодаря патриотическим усилиям различных сословий. Ополчение Минина и Пожарского сыграло решающую роль в освобождении Москвы и прекращении Смуты.