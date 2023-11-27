Финал Смуты, освобождение Москвы, Земский собор, Романовы | Смутное время 10
Финал Смуты, освобождение Москвы, Земский собор, Романовы | Смутное время 10
00:00:00 Начало
00:01:09 Расстановка сил под Москвой
00:11:45 Карл Филипп Ваза – шведский претендент на русский престол
00:13:39 Иван “воренок” – третий претендент на престол
00:15:51 Деньги – нерв войны, или Экономическая сторона Смуты
00:19:53 Нижний Новгород – центр консолидации сопротивления
00:24:22 Падение Смоленска – толчок к росту патриотических настроений
00:26:55 Призыв Кузьмы Минина
00:29:59 Вождем ополчения становится Пожарский
00:34:30 Начинается сбор Второго ополчения
00:36:16 Экономическая база Второго ополчения
00:37:59 Рост численности Второго ополчения
00:38:49 Политические игры Второго ополчения
00:39:57 Дела духовные
00:44:26 Дмитрий Пожарский как военный администратор
00:44:44 Поход Второго ополчения по Волге
00:47:57 Ярославское сидение Второго ополчения
00:53:55 На Москву идет Ян Кароль Ходкевич
00:56:48 Битва на Девичьем поле
01:00:54 Раздоры между ополчениями
01:02:43 Минин и Пожарский предлагают полякам сдаться
01:03:25 Взятие Китай-города ополченцами
01:04:31 Пожарский осаждает Кремль
01:04:55 Капитуляция польского гарнизона
01:05:30 Ополчение вступает в Кремль
01:05:59 Официальное окончание Смутного времени
01:06:32 Выборы нового царя
01:11:06 Штрихи к портрету патриарха Филарета
01:12:34 Штрихи к портрету династии Романовых
01:14:35 Избрание на царство Михаила Романова
01:15:52 Завершение Смутного времени
01:16:23 Русско-шведская война и Столбовский мир со Швецией
01:19:40 Рейд Лисовского
01:19:57 Московский поход Сигизмунда III и Деулинский мир
01:21:21 Итоги, последствия и уроки Смутного времени
01:26:25 Финал Смуты
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-209
Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Причины Смутного времени: кризис власти после смерти Ивана Грозного, голод 1601-1603 годов, неудачное правление Бориса Годунова, самозванцы.
2. Основные события Смуты: появление Лжедмитрия I и его короткое правление, воцарение Василия Шуйского и восстания против него, образование Тушинского воровского лагеря, интервенция Польши и Швеции.
3. Роль ополчений в борьбе со Смутой: первое ополчение под предводительством Ляпунова не смогло стабилизировать обстановку; второе ополчение Минина и Пожарского освободило Москву и привело к избранию на царство Михаила Романова.
4. Масштабные последствия Смуты: огромные людские потери, разорение земель и городов, утрата Смоленска и выхода к Балтийскому морю.
Вывод: Смутное время стало тяжелейшим испытанием для русского государства и общества начала XVII века. Несмотря на разруху и вмешательство иностранцев, страна смогла найти в себе силы для возрождения благодаря патриотическим усилиям различных сословий. Ополчение Минина и Пожарского сыграло решающую роль в освобождении Москвы и прекращении Смуты.