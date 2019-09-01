Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 сентября 2019
- 12:47 Эрдоган сделал заявление о будущем Турции в НАТО.
- 11:21 США нанесли удар по Сирии, не уведомив Россию или Турцию.
- 08:00 Турецкие военные попали в окружение сирийских войск в «котле» в Идлибе (ФОТО, ВИДЕО).
Эрдоган сделал заявление о будущем Турции в НАТО
Выступая с речью в Стамбуле 31 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе.
«Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников», — цитирует Эрдогана турецкое издание Daily Sabah.
Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки систем ПВО С-400 у России.
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США нанесли удар по Сирии, не уведомив Россию или Турцию
Вашингтон, нарушив все договоренности, нанес удар в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон.
В сообщении говорится, что с 06:00 часов 31 августа 2019 года по инициативе Москвы и Анкары Сирийская Арабская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации «Идлиб», о чем были уведомлены все стороны конфликта.
За минувшие сутки армия ни разу не нарушила взятых на себя обязательств, более того — полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии полностью прекращены.
Однако, игнорируя все договорённости и стремление сторон к миру, в 15:00 31 августа 2019 года Соединенные Штаты нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.
После акта агрессии Вашингтон сделал заявление об уничтожении «пункта управления группировки „Аль-Каида“* в Сирии», якобы угрожавшего безопасности граждан США.
ЦПВС подчеркивает, что своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб», а на ряде направлений сорвали его.
«Подобные действия США, на фоне регулярных обвинений со стороны Вашингтона в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики о якобы в „неизбирательном применении авиации“ в зоне деэскалации Идлиб, вызывают недоумение», — говорится в сообщении.
Справка РВ
Зона деэскалации «Идлиб» возникла после переговоров России, Турции и Ирана 4 мая в Астане. Был подписан меморандум о создании в Сирии зон безопасности.
Документ предусматривал создание в провинции Идлиб, которая на тот момент оставалась единственным анклавом радикальных исламистов в Сирии, первой зоны деэскалации.
В неё, помимо Идлиба, вошли также северные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Турция отнеслась к этой инициативе позитивно.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Турецкие военные попали в окружение сирийских войск в «котле» в Идлибе (ФОТО, ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин сопровождает сирийскую армию, продолжающую операцию по зачистке от террористов стыка провинций Идлиб и Хама.
«Мурек — последний из населенных пунктов латамнинского котла, который сирийские войска взяли под контроль. Особо ничем не примечателен, кроме одного момента — именно в нескольких сотнях от него расположен турецкий наблюдательный пункт, оказавшийся в окружении правительственных сил, после взятия ими Хан Шейхуна и созданием Латамнинского котла.
Похоже эта ситуация стала для турок неприятным сюрпризом, к которому они оказались не готовы. Предложение покинуть н.п. турецкой стороной на сегодня отвергнуты.
Похоже, что турки сами пока не понимают, как вести себя в этой ситуации, но надеясь сохранить лицо, пока пытаются бравировать и грозить применением силы в случае угрозы их военным. Как будут развиваться события, увидим дальше.
Ну а на данный момент сирийская армия продолжает двигаться на север и освободила от боевиков ХТШ очередной населенный пункт — Хувейн».
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