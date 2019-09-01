Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 сентября 2019

Вашингтон, нарушив все договоренности, нанес удар в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

В сообщении говорится, что с 06:00 часов 31 августа 2019 года по инициативе Москвы и Анкары Сирийская Арабская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации «Идлиб», о чем были уведомлены все стороны конфликта.

За минувшие сутки армия ни разу не нарушила взятых на себя обязательств, более того — полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии полностью прекращены.

Однако, игнорируя все договорённости и стремление сторон к миру, в 15:00 31 августа 2019 года Соединенные Штаты нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

После акта агрессии Вашингтон сделал заявление об уничтожении «пункта управления группировки „Аль-Каида“* в Сирии», якобы угрожавшего безопасности граждан США.

ЦПВС подчеркивает, что своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб», а на ряде направлений сорвали его.

«Подобные действия США, на фоне регулярных обвинений со стороны Вашингтона в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики о якобы в „неизбирательном применении авиации“ в зоне деэскалации Идлиб, вызывают недоумение», — говорится в сообщении.

Справка РВ

Зона деэскалации «Идлиб» возникла после переговоров России, Турции и Ирана 4 мая в Астане. Был подписан меморандум о создании в Сирии зон безопасности.

Документ предусматривал создание в провинции Идлиб, которая на тот момент оставалась единственным анклавом радикальных исламистов в Сирии, первой зоны деэскалации.

В неё, помимо Идлиба, вошли также северные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Турция отнеслась к этой инициативе позитивно.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация