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Как советская пропаганда учила людей воспитывать детей: 20 плакатов тех времен

14:34. 1 сентября 2019 Просмотров - 79 Один комментарий Опубликовал:


Все в Советском Союзе делалось ради светлого будущего и на благо простого народа. И все, разумеется, было подчинено строгим правилам, а государство могло дать рекомендации в отношении любого дела. Инструкции и предписания были повсюду, а каналом коммуникации зачастую становились очень популярные тогда плакаты. На них работники пропаганды размещали самые запоминающиеся лозунги касательно той или иной сферы жизни и такие же врезающиеся в память иллюстрации. Эффективность таких постеров, по всей видимости, была высочайшей.

Не обошла вниманием советская пропаганда и такую важную тему, как воспитание детей. Дети СССР учились никогда не лгать, всегда помогать старшим и усердно учиться, чтобы потом старательно трудиться, приближая социалистический рай и простое земное счастье рабочего класса. Вот как к этим всем добродетелям подталкивали юных советских жителей создатели знаменитых плакатов.









































Источник: http://nashaplaneta.su/news/kak_sovetskaja_propaganda_uchila_ljudej_vospityvat_detej_20_plakatov_tekh_vremen/2019-08-31-74989

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3599 2847
    Айва 1 сентября 2019 в 15:06

    Моё раннее детство. Всё так красочно нарисовано. Нагоняет тоску. Не знаю, как сейчас, но тогда это не воспринималось так, как было задумано авторами плакатов. Потому что слишком непохоже на жизнь? Хотя, вроде, всё правильно…

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