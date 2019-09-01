Как советская пропаганда учила людей воспитывать детей: 20 плакатов тех времен

Все в Советском Союзе делалось ради светлого будущего и на благо простого народа. И все, разумеется, было подчинено строгим правилам, а государство могло дать рекомендации в отношении любого дела. Инструкции и предписания были повсюду, а каналом коммуникации зачастую становились очень популярные тогда плакаты. На них работники пропаганды размещали самые запоминающиеся лозунги касательно той или иной сферы жизни и такие же врезающиеся в память иллюстрации. Эффективность таких постеров, по всей видимости, была высочайшей.



Не обошла вниманием советская пропаганда и такую важную тему, как воспитание детей. Дети СССР учились никогда не лгать, всегда помогать старшим и усердно учиться, чтобы потом старательно трудиться, приближая социалистический рай и простое земное счастье рабочего класса. Вот как к этим всем добродетелям подталкивали юных советских жителей создатели знаменитых плакатов.















































































Источник: http://nashaplaneta.su/news/kak_sovetskaja_propaganda_uchila_ljudej_vospityvat_detej_20_plakatov_tekh_vremen/2019-08-31-74989