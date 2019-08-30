Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 августа 2019

Произошедшие сегодня демонстрация и беспорядки на границе Турции и Сирии в районе перехода Баб-эль-Хава были ожидаемы и предсказуемы.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Ранее, в сети уже сообщалось о том, что боевики готовят провокации в Идлибской зоне деэскалации.

Согласно запланированному сценарию, террористические организации «Хайат Тахрир-аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам» силой сгоняют мирных жителей провинции Идлиб в районы пограничных переходов на границе с Турцией. Гражданское население под угрозой расправы над ними и членами их семей вынуждено изображать из себя беженцев с освобожденных территорий, желающих попасть в Турцию.

Собственно, именно это и показано сегодня на кадрах, снятых в районе пограничного перехода Баб-эль-Хава.

Толпа неконтролируемых людей пытается ломать ворота пограничного пункта, переворачивает автомобили и автобусы. В ответ на такое поведение «протестующих», турецкие войска вынуждены были применить слезоточивый газ и водометы.

Данная спланированная акция протеста является не чем иным, как попыткой боевиков воздействовать на общественное мнение с целью переломить ситуацию в вооруженном противостоянии с САР в свою пользу. А именно, заставить сирийскую армию остановить свое наступление на территории, подконтрольные террористам.

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