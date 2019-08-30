Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 августа 2019
- 20:49 Антитурецкие протесты в Идлибе.
- 17:15 Беспорядки на границе Сирии и Турции (ВИДЕО).
- 14:51 Тамана освобождена..
- Вчера 22:25 САА взяла под контроль Мурек. Что в нём примечательного?.
Антитурецкие протесты в Идлибе
Протестующие в Идлибе на границе с Турцией жгут портреты Эрдогана и обвиняют его в измене делу Сирийской революции и нежелании повлиять на Путина,чтобы тот повлиял на Асада, чтобы тот перестал бомбить Идлиб, чтобы демократия в Идлибе наконец победила. Достаточно сложная схема, особенно если совместить ее с криками про "Аллах Акбар" и требованиями жить по шариату.
Турки после применения водометов и стрельбы по толпе (убили двух "повстанцев", делая работу за Асада), которая пыталась прорваться на территорию Турции, закрыли КПП и усилили группировку на границе, ввиду неспокойной ситуации связанной с резким увеличением кол-ва желающих бежать из Идлиба в Турцию. Но дело в том, что Турция наоборот заинтересована в том, чтобы спровадить сирийских беженцев со своей территории обратно в Сирию и в планы Эрдогана явно не входит массовый прием беглецов от "кровавого тирана Асада".
Но стоило поесть мороженого в Москве…
Всем участникам этого милого жабогадюкинга можно пожелать творческих успехов в взаимокритике.
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Беспорядки на границе Сирии и Турции (ВИДЕО)
Произошедшие сегодня демонстрация и беспорядки на границе Турции и Сирии в районе перехода Баб-эль-Хава были ожидаемы и предсказуемы.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Ранее, в сети уже сообщалось о том, что боевики готовят провокации в Идлибской зоне деэскалации.
Согласно запланированному сценарию, террористические организации «Хайат Тахрир-аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам» силой сгоняют мирных жителей провинции Идлиб в районы пограничных переходов на границе с Турцией. Гражданское население под угрозой расправы над ними и членами их семей вынуждено изображать из себя беженцев с освобожденных территорий, желающих попасть в Турцию.
Собственно, именно это и показано сегодня на кадрах, снятых в районе пограничного перехода Баб-эль-Хава.
Толпа неконтролируемых людей пытается ломать ворота пограничного пункта, переворачивает автомобили и автобусы. В ответ на такое поведение «протестующих», турецкие войска вынуждены были применить слезоточивый газ и водометы.
Данная спланированная акция протеста является не чем иным, как попыткой боевиков воздействовать на общественное мнение с целью переломить ситуацию в вооруженном противостоянии с САР в свою пользу. А именно, заставить сирийскую армию остановить свое наступление на территории, подконтрольные террористам.
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Тамана освобождена.
Сирийская армия, как и ожидалось, сегодня освободила город Таману в юго-восточном Идлибе.
Город был взят после обходящего маневра с востока. Перед лицом угрозы окружения боевики оставили город и прилегающую территорию, отойдя на северо-запад в направлении дороги Хан-Шейхун – Маарат-ан-Нуман.
В целом, фронт в юго-восточном Идлибе был оперативно и успешно выровнен.
Из прочего.
1. МО РФ заявило, что САА с субботы объявит об одностороннем прекращении огня (а вот и результат поездки Эрдогана в Москву), но прекратить огонь должны и боевики. Тут содержится очевидный и жирный намек, что если боевики огонь не прекратят, а Турция не сможет заставить их это сделать, то наступление продолжится также, как после прошлого перемирия, когда боевикам дали сутки на прекращения огня. Когда они отказались, покатилось наступление, которое ликвидировало Эль-Латаминский выступ. Посмотрим, как будет на этот раз.
2. Турция жалуется, что уже после встречи Путина и Эрдогана в Москве, сирийская армия дважды обстреливала турецкие обсервационные пункты в Идлибе. Мол, как так-то. Попутно, сами турки стреляли на поражение в демонстрацию арабов на погран.переходе Баб-аль-Хава. Демонстранты пытались прорваться через КПП на турецкую территорию.
3. "Силы Тигра" теперь официально переименованы в 25-ю дивизию войск специального назначения, хотя сейчас это все-таки больше элитная штурмовая часть, которая как правило используется массировано в первой линии.
4. Вчера сирийский БПЛА в индустриальной зоне города Идлиб засек передвижение колонны из 6 танков в сопровождении автомобилей. Информацию довели до российских военных, в результате чего по колонне был нанесен авиаудар. Сирийцы заявляют, что все 6 танков уничтожены.
Боевики также подтверждают сильные авиаудары в этом районе, но в вопросе собственных потерь куда как менее конкретны.
5. Боевики в свою очередь показали видео https://twitter.com/smmsyria/status/1167352926488223744 с атакой смертника, который подрывает себя у расположения группы бронетехники САА (4 единицы). Судя по размеру взрыва, там наверняка были и потери в личном составе, да и самой технике наверняка досталось.
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САА взяла под контроль Мурек. Что в нём примечательного?
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