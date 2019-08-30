Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 августа 2019

20:13. 30 августа 2019 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:

Антитурецкие протесты в Идлибе



Протестующие в Идлибе на границе с Турцией жгут портреты Эрдогана и обвиняют его в измене делу Сирийской революции и нежелании повлиять на Путина,чтобы тот повлиял на Асада, чтобы тот перестал бомбить Идлиб, чтобы демократия в Идлибе наконец победила. Достаточно сложная схема, особенно если совместить ее с криками про "Аллах Акбар" и требованиями жить по шариату.

Турки после применения водометов и стрельбы по толпе (убили двух "повстанцев", делая работу за Асада), которая пыталась прорваться на территорию Турции, закрыли КПП и усилили группировку на границе, ввиду неспокойной ситуации связанной с резким увеличением кол-ва желающих бежать из Идлиба в Турцию. Но дело в том, что Турция наоборот заинтересована в том, чтобы спровадить сирийских беженцев со своей территории обратно в Сирию и в планы Эрдогана явно не входит массовый прием беглецов от "кровавого тирана Асада".


Но стоило поесть мороженого в Москве…























Всем участникам этого милого жабогадюкинга можно пожелать творческих успехов в взаимокритике.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Беспорядки на границе Сирии и Турции (ВИДЕО)

Беспорядки на границе Сирии и Турции (ВИДЕО) | Русская весна

Произошедшие сегодня демонстрация и беспорядки на границе Турции и Сирии в районе перехода Баб-эль-Хава были ожидаемы и предсказуемы.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Ранее, в сети уже сообщалось о том, что боевики готовят провокации в Идлибской зоне деэскалации

Согласно запланированному сценарию, террористические организации «Хайат Тахрир-аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам» силой сгоняют мирных жителей провинции Идлиб в районы пограничных переходов на границе с Турцией. Гражданское население под угрозой расправы над ними и членами их семей вынуждено изображать из себя беженцев с освобожденных территорий, желающих попасть в Турцию. 

Собственно, именно это и показано сегодня на кадрах, снятых в районе пограничного перехода Баб-эль-Хава.

Толпа неконтролируемых людей пытается ломать ворота пограничного пункта, переворачивает автомобили и автобусы. В ответ на такое поведение «протестующих», турецкие войска вынуждены были применить слезоточивый газ и водометы. 

Данная спланированная акция протеста является не чем иным, как попыткой боевиков воздействовать на общественное мнение с целью переломить ситуацию в вооруженном противостоянии с САР в свою пользу. А именно, заставить сирийскую армию остановить свое наступление на территории, подконтрольные террористам.

Читайте также: 

Беспорядки на границе Сирии и Турции (ВИДЕО) | Русская весна
Беспорядки на границе Сирии и Турции (ВИДЕО) | Русская весна
Беспорядки на границе Сирии и Турции (ВИДЕО) | Русская весна
Беспорядки на границе Сирии и Турции (ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Тамана освобождена.



Сирийская армия, как и ожидалось, сегодня освободила город Таману в юго-восточном Идлибе.
Город был взят после обходящего маневра с востока. Перед лицом угрозы окружения боевики оставили город и прилегающую территорию, отойдя на северо-запад в направлении дороги Хан-Шейхун – Маарат-ан-Нуман.









В целом, фронт в юго-восточном Идлибе был оперативно и успешно выровнен.

Из прочего.

1. МО РФ заявило, что САА с субботы объявит об одностороннем прекращении огня (а вот и результат поездки Эрдогана в Москву), но прекратить огонь должны и боевики. Тут содержится очевидный и жирный намек, что если боевики огонь не прекратят, а Турция не сможет заставить их это сделать, то наступление продолжится также, как после прошлого перемирия, когда боевикам дали сутки на прекращения огня. Когда они отказались, покатилось наступление, которое ликвидировало Эль-Латаминский выступ. Посмотрим, как будет на этот раз.
2. Турция жалуется, что уже после встречи Путина и Эрдогана в Москве, сирийская армия дважды обстреливала турецкие обсервационные пункты в Идлибе. Мол, как так-то. Попутно, сами турки стреляли на поражение в демонстрацию арабов на погран.переходе Баб-аль-Хава. Демонстранты пытались прорваться через КПП на турецкую территорию.
3. "Силы Тигра" теперь официально переименованы в 25-ю дивизию войск специального назначения, хотя сейчас это все-таки больше элитная штурмовая часть, которая как правило используется массировано в первой линии.
4. Вчера сирийский БПЛА в индустриальной зоне города Идлиб засек передвижение колонны из 6 танков в сопровождении автомобилей. Информацию довели до российских военных, в результате чего по колонне был нанесен авиаудар. Сирийцы заявляют, что все 6 танков уничтожены.
Боевики также подтверждают сильные авиаудары в этом районе, но в вопросе собственных потерь куда как менее конкретны.
5. Боевики в свою очередь показали видео https://twitter.com/smmsyria/status/1167352926488223744 с атакой смертника, который подрывает себя у расположения группы бронетехники САА (4 единицы). Судя по размеру взрыва, там наверняка были и потери в личном составе, да и самой технике наверняка досталось.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

САА взяла под контроль Мурек. Что в нём примечательного?

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
... баллистических ракет ближнего радиуса действия по всему Ближнему Востоку в целях .... Поэтому в последние несколько минут они выпустили новость, что это ...активизация преступной деятельности боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии вызвана неспособностью США ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
...и тактическим отступление черных. Последние крупные силы ИГ покидают Сармин и погранпереход... видение американской внешней политики на Ближнем Востоке. Сила добра: Америка вновь ... никакой помощи в восстановлении районов Сирии, контролируемых Асадом. В Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 июня 2019
...и Сирии, оно переключило на себя внимание Ближнего Востока и...ИГИЛ и не допустить его распространения в другие страны на Ближнем Востоке...предательства и отвлекающие факторы последнего десятилетия. Сегодня все...». Как сообщил РИА Новости другой источник, Россия ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018
...исламское государство транслировало новости о том, что боевики ИГИЛ на Филиппинах, ...с ИГИЛ и использование ИГИЛ как инструмента реализации американских интересов на Ближнем Востоке.3... странная война США в Сирии В последнее время в глобальной информационной...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2018
... Мохаммед Али Джафари, в последнее время трубили о том,..., когда они сражались с ИГИЛ. Сегодня, в Йемене, ...штурмовика ВКС РФ в Сирии (ВИДЕО) Новость обновляется Пропагандистское крыло ...Ближнем Востоке. Это самая важная причина для Ирана и Хезбаллы в Сирии...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)