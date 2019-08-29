Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 августа 2019
- 07:46 Не зря приехали, — Эрдоган не исключил покупку Су-57 вместо F-35.
- 00:43 Коротко по Сирии. 28.08.2019.
- Вчера 21:04 МОЛНИЯ: Армия Ливана открыла огонь по израильской авиации — подробности (+ФОТО, ВИДЕО).
Не зря приехали, — Эрдоган не исключил покупку Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом сообщает турецкое отделение CNN.
«Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019) не зря», — сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.
Эрдоган также подчеркнул, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию Вашингтона касательно участия Турции в программе F-35.
Ранее президент России Владимир Путин показал Эрдогана новейший российский истребитель Су-57 на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Как сообщала «Русская Весна», глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция сможет получить американские самолёты F-35 только в том случае, если полностью откажется российских зенитных ракетных комплексов С-400.
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Коротко по Сирии. 28.08.2019
Попытка контрнаступления боевиков в юго-восточном Идлибе 27 августа дорого им обошлась.
После невразумительных результатов атаки с применением смертников https://colonelcassad.livejournal.com/5237319.html, 28 августа последовала жесткая расплата за эту авантюру.
После интенсивных авиаударов и артиллерийской подготовки, сирийские войска перешли в наступление и овладели двумя населенными пунктами и господствующей высотой к востоку и северо-востоку от Таманы, то есть фактически теми районами, из которых 27 августа последовала атака на сирийские позиции.
Также установлен контроль над частью ферм прилегающих к Тамане. Противник достойного сопротивления оказать не смог, что связано с высоким уровнем потерь в последние недели и деморализацией боевиков последними неудачами на фронте.
Положение противника обороняющего Таману становится угрожающим, так как САА вместо лобового штурма со стороны Сукайка и высоты Таль-Тери или же параллельно с ним, может развивать обходной маневр к северу от Таманы, дабы перехватить коммуникации боевиков и вынудить их оставить город без боя, угрожая окружением. В любом случае, можно ожидать, что в ближайшие дни Тамана будет освобождена.
Текущая операция очевидно является дополнением к срезанию Эль-Латаминского выступа. Полноценную линию фронта боевики скорее всего смогут выстроить несколько севернее, опираясь в том числе на линию обсервационных пунктов турецкой армии, один из которых, кстати, сегодня подвергся обстрелу сирийской артиллерии. Пока что поедание мороженого в Москве не привело к остановке наступления в Идлибе. И это хорошо.
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МОЛНИЯ: Армия Ливана открыла огонь по израильской авиации — подробности (+ФОТО, ВИДЕО)
Вечером 28 августа Армия Ливана открыла огонь по израильской военной беспилотной авиации в районе населённого пункта Адейса в южной ливанской провинции, передают арабские телеканалы.
Сообщается, что БПЛА агрессора вторгся в воздушное пространство Ливанской Республики.
«Ливанская армия стреляет по израильским дронам в Южном Ливане», — рассказала Хиба Наср, старший продюсер Sky News Arabia.
Напомним, что много лет Бейрут пассивно наблюдал за господством израильской военной авиации в своём небе. ЦАХАЛ много раз наносил удары по Сирии из ливанского воздушного пространства, прикрываясь чужими границами.
Новость обновляется, «Русская Весна» выясняет подробности.
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Ливанская армия заявила, что открыла огонь по двум из трех израильских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Республики в среду вечером. Инцидент произошёл на юге Ливана вблизи израильской границы, все 3 БПЛА вернулись в израильское воздушное пространство.
«Вражеский беспилотник Израиля нарушил воздушное пространство Ливана.
Армейское командование объявляет, что израильский разведывательный летательный аппарат, летевший с оккупированных палестинских территорий, нарушил воздушное пространство Ливана в 19:35. Он пролетел над армейским постом в районе Адайса. Армейцы увидели его и открыли огонь, заставив БПЛА вернуться на свою территорию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что второй дрон летел над н.п. Кафркиля, но повернул в сторону границы. Третий беспилотный разведчик подлетел к той же базе в Адайсе, где по нему был открыт огонь.
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Ранее израильский ударный беспилотник «Hermes-450» был замечен в ливанском небе.
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