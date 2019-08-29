Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 августа 2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом сообщает турецкое отделение CNN.

«Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019) не зря», — сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.

Эрдоган также подчеркнул, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию Вашингтона касательно участия Турции в программе F-35.

Ранее президент России Владимир Путин показал Эрдогана новейший российский истребитель Су-57 на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Как сообщала «Русская Весна», глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция сможет получить американские самолёты F-35 только в том случае, если полностью откажется российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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