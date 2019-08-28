Минздрав России о ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле
15:12. 28 августа 2019 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Минздрав России о ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле.
Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле находится на контроле Минздрава России.
Сегодня на месте работает комиссия федерального министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента.
Для разрешения ситуации приняты следующие меры: с 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил».
Кроме того, в учреждение принимаются два новых хирурга с 02.09.2019, а также направляются специалисты ГБУЗ СО «Областная клиническая больница № 1» и клинические ординаторы.
Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август.
В ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, ещё 1 находится в отпуске.
Специализированная медицинская помощь в экстренной и неотложной форме по профилю «хирургия» оказывается в ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Нижний Тагил» и ГБУЗ СО «Городская больница № 4 город Нижний Тагил». В ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» хирургическая помощь оказывается в полном объеме.
https://www.rosminzdrav.ru/news/2019/08/28/12354-soobschenie-press-sluzhby-minzdrava-rossii – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5238548.html
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