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Кирилл Запорожец в Архангельске. День 1. Часть 4

19:30. 28 августа 2019 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал:

Кирилл Запорожец рассказывает о славянских календарях и Науке Времени.

Выступление в г. Архангельске. Это первый приезд Кирилла Запорожца на землю поморскую.

День 1:

Часть 1 – https://youtu.be/WmRKSEkvYnU
Часть 2 – https://youtu.be/IRLkgkPSU4g
Часть 3 – https://youtu.be/-p7a7kvhglY

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jZNRbpu0anY

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