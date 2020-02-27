Геноскоп Рода. Раскрытие. Кирилл Запорожец. Выпуск 3

Продолжаем раскрывать тему Геноскоп Рода.



Автор-сказитель – Кирилл Запорожец



Южно-арийская Наука Времени. Геноскоп Рода. Введение. Кирилл Запорожец. Выпуск 1 – https://youtu.be/vRJ9miK_3QQ



Южно-арийская Наука Времени. Геноскоп Рода. Введение. Кирилл Запорожец.Выпуск 2 – https://youtu.be/zurY6i1EWnU



Кирилл Запорожец вконтакте – https://vk.com/oshahaw



Лавка, где вы можете приобрести учебники, календари и полотна по славяно-арийской Науке Времени: https://vk.com/market-288391



Геноскоп – Гороскоп Рода или Книга 7 поколений.



- Что такое наш РОД?

- Какая связь у нас с нашими предками?

- Как построить Родовое Древо и восстановить нашу родословную?

- Что такое Родовая Книга и как её написать?



Геноскоп – это родовой гороскоп, где представлена наша связь с 126-тью прямыми предками в 6-ти, где мы сами являемся 127-м человеком и прямым потомком всех этих людей. Мы – 7-е поколение, центральная точка всей родовой мандалы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5KRJz7yWLHQ