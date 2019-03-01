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Календарь Коляды Дар. Кирилл Запорожец

09:25. 1 марта 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Календарь Коляды Дар

Автор-сказитель – Кирилл Запорожец

Кирилл Запорожец вконтакте – https://vk.com/oshahaw

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В передаче Кирилл Запорожец продолжает знакомить нас со славянскими календарями.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GZE4L771zyk

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