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Преемственность поколений: как триколор стал государственным символом России

19:41. 23 августа 2019 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: RT @ Святослав Князев
22 августа Россия отмечает День Государственного флага. Поднятый впервые более трёх столетий назад, бело-сине-красный триколор сегодня — один из главных символов Российской Федерации. Эксперты называют его «панславянским»: некоторые страны Центральной и Восточной Европы ещё в XIX веке взяли аналогичную цветовую комбинацию за основу для своей государственной символики. По словам историков, используемый в наши дни трёхцветный флаг был с Россией в непростые моменты её истории и сейчас он прежде всего символизирует преемственность поколений.
Преемственность поколений: как триколор стал государственным символом России

AFP © Yuri KADOBNOV

Знамёна-стяги и хоругви использовались на Руси издревле. Однако достоверной информации о том, как русские флаги выглядели в эпоху Средневековья, сохранилось немного. Историки, например, до сих пор активно спорят о том, какого цвета было военное знамя Великого княжества Московского — чёрного или красного.

«Скорее всего, московское знамя было червлёным или чермным — то есть тёмно-красным или багряным. А чёрный цвет в исторических источниках мог появиться из-за банальной ошибки переписчика»,— предположил в интервью RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

При Иване III «государево знамя» было красного цвета. При его внуке, Иване Грозном, использовался тёмно-красный стяг с изображением Всемилостивейшего Спаса и стяг с каймой брусничного цвета, на котором были изображены архангел Михаил на коне на лазурном поле и Иисус Христос на откосе сахарного цвета.

© Wikimedia Commons

Во второй половине XVII века русские цари использовали красно-белые гербовые знамёна с золотым орлом.

Загадка триколора

О том, кто и когда впервые поднял привычный сейчас бело-сине-красный триколор, доподлинно неизвестно. По одной из версий, он мог появиться в 1668 или 1669 году на первом русском военном корабле «Орёл», построенном по распоряжению царя Алексея Михайловича. Вопрос о том, какой на корабле будет флаг, поднял перед российскими властями то ли участвовавший в организации строительства голландский купец Иоганн ван Сведен, то ли капитан «Орла» Давид Бутлер. Алексей Михайлович, узнав о том, что флаг Нидерландов красно-бело-синий, приказал выделить для пошивки флагов материю аналогичных цветов, а также изобразить на них золотых орлов.

Флаг царя Московского 1668 г.  © Wikimedia Commons

Однако как выглядел уже готовый флаг «Орла», в различных источниках описывается по-разному. Можно найти упоминания о флаге с синим крестом и крыжами белого и красного цвета, о бело-сине-красном знамени с золотым орлом, а также о стяге, аналогичном по виду современному Государственному флагу России.

Достоверные примеры использования триколора можно обнаружить лишь начиная с петровских времён. В 1693 году бело-сине-красный «флаг царя Московского», украшенный золотым орлом, был поднят на 12-пушечной яхте «Святой Пётр».

Год спустя под таким флагом стоял на амстердамском рейде построенный в Роттердаме 44-пушечный фрегат, купленный Петром I и названный позже «Святым Пророчеством». В дальнейшем аналогичные флаги стали всё чаще появляться на картинах петровских времён. В 1700 году царь приказал Оружейной палате заняться изготовлением бело-красно-лиловых знамён.

Вид города Астрахани и фрегата «Орёл» с флотилией  © Wikimedia Commons

В 1709 году в таблице «Изъявление морских флагов всея государств вселенныя» бело-сине-красное полотнище фигурировало в качестве «обычайного торговых и всяких российских судов флага». Окончательно триколор был закреплён в качестве флага российского торгового флота в Морском уставе 1720 года.

От Петра до революции

Параллельно с триколором Пётр I в начале XVIII века утвердил и царский штандарт — жёлтое полотнище с двуглавым чёрным орлом, держащим морские карты. В 1742 году в связи с коронацией Елизаветы Петровны было создано новое государственное знамя Российской империи, перекликавшееся с царским штандартом Петра — жёлтое полотнище с чёрным двуглавым орлом. В схожем стиле было выдержано государственное знамя, которое использовалось при коронации Александра II в 1856 году. В связи с этим гербовыми цветами в империи считались чёрный, жёлтый и белый.

Практические манёвры голландской эскадры в честь Петра I, 1 сентября 1697 г.  © Wikimedia Commons

В то же самое время в большинстве стран государственный флаг и флаг торгового флота совпадали. Поэтому в мире Россия ассоциировалась у многих именно с бело-сине-красным триколором.

Перед коронацией Александра III в 1883 году было издано Высочайшее повеление, объявленное министром внутренних дел. Согласно его требованиям, в торжественных случаях украшать здания в России можно было исключительно бело-сине-красными флагами.

Начавшаяся при Александре III дискуссия о цветах национального флага продолжилась и при Николае II. В 1896 году специальное Совещание объявило российским флагом бело-сине-красное полотнище. К аналогичному решению пришёл и сам император. В 1899 году триколор был обозначен в Морском уставе уже не как коммерческий, а как национальный флаг. Однако это решение вызвало острую дискуссию в обществе. Примирить стороны попытались «объединением» флагов — созданием полотнища с бело-сине-красными полосами и жёлтым квадратом с чёрным орлом. Но данный государственный символ не прижился.

«В Первую мировую войну именно три привычных нам цвета использовались в качестве основного символа», — отметил в разговоре с RT специалист по геральдике Александр Цветков.

После Февральской революции Временное правительство сочло бело-сине-красный триколор достаточно нейтральным и подтвердило его использование в качестве государственного флага. В годы Гражданской войны под ним также часто выступали белогвардейцы.

«Панславянские цвета»

«Цвета триколора — это панславянские цвета. Это связано с событиями XIX века, когда состоялся первый Славянский конгресс 1848 года в Праге. Участники — представители разных стран приняли решение о том, что возьмут русский флаг за основу», — рассказал в беседе с RT учёный секретарь отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН Никита Гусев.

Российский самолёт с бело-сине-красной символикой времён Первой мировой войны //  Gettyimages.ru  © Hulton Archive

Проживавшие в Центральной и Юго-Восточной Европе славянские народы столетиями были порабощены Османской и Австрийской империями. Россия оказывала этим народам поддержку и покровительство. Поэтому участники Славянского конгресса и взяли триколор за основу символики своих национально-освободительных движений, объяснил эксперт.

В ходе конгресса моравы выступали под бело-красно-синим флагом. В 1848 году сине-красно-белый триколор объявили своим знаменем лужицкие сербы. Словенские патриоты продублировали российский флаг, а словацкие приняли сочетание его цветов в обратном порядке. В 1918 году сине-бело-красный флаг стал символом Югославянского государства.

Государственный символ

Советская Россия в 1918 году решила перейти к использованию красного флага с надписью «РСФСР». Но в 1990 году в республике началась дискуссия относительно смены флага. 22 августа 1991 года Верховный совет постановил считать государственным флагом Российской Федерации «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос». В 1994 году указом президента был установлен День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа.

В наши дни флаг России — её официальный государственный символ в соответствии с действующей Конституцией, наряду с гимном и гербом. Он представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос белого, синего и красного цветов. Отношение ширины флага к его длине составляет два к трём.

«Никакой официальной версии относительного того, что обозначают цвета флага, нет и в принципе никогда не существовало. Были различного рода мифологизированные домыслы. Например, один из самых распространённых мифов о белом цвете — Великая белая Русь, синий цвет — покрова Богородицы», — рассказал Александр Цветков.

По словам Андрея Кошкина, именно бело-сине-красное знамя сопровождало Россию в самые «непростые моменты её истории: в ходе становления империи при Петре I, на полях сражений Первой мировой».

«Российский флаг символизирует историческую преемственность поколений», — подытожил Кошкин.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107875

Метки: чит.клуб

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