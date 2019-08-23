Электродинамика = религия?

Вчера я выложил научно-популярную статью по теории излучения радиоволн, и на неё, как мотыльки на фонарь, слетелись физики и давай мне доказывать, что я — "местный дурачок", который полез туда, где "ни ухом, ни рылом".

Я же увидел в этих физиках сходство с некоторыми нечестными священниками, которые, увидев в моём лице конкурента, кинулись защищать свою "веру" и свою паству от моих "еретических проповедей"!

В статье, на которую они слетелись, я показал работу "вибратора Герца", который излучает вокруг себя радиоволны с круговым фронтом.

"Вибратор Герца" расположен вертикально, вид сверху.

Так же я привёл читателям доказательства, что радиоволна, имеющая электромагнитную природу, в реальности представляет собой волну магнитного поля (только магнитного поля!), и НЕ ПОПЕРЕЧНУЮ, а продольную, в которой в направлении её распространения изменяется густота магнитных силовых линий, определяющая переменную величину напряжённости магнитного поля! Подробности смотрите по ссылке: https://cont.ws/@antonblagin/1423598

Вдумайтесь! Наука утверждает: "Продольные волны — это такие волны, в которых колебания частиц среды совершаются вдоль направления распространения волн, например, звуковые волны". Та же наука утверждает, что "напряженность магнитного поля характеризуется густотой силовых линий (линий магнитной индукции)". Соответственно, когда магнитное поле порождается переменным током синусоидальной формы, его напряжённость меняется по закону синуса, при этом в пространстве меняется густота силовых линий магнитной индукции. То есть, переменная величина — густота силовых линий магнитной индукции. Причём густота силовых линий магнитного поля достигает своего максимума не один раз за период колебания тока в передающей радиоантенне, а дважды (в каждом полупериоде). На рисунке выше это показано. Вероятно, эта особенность волн электромагнитной природы как раз и объясняет, почему свет, падая на тела, оказывает на них одностороннее давление, в отличии от звуковых волн, которые, падая на тела, вызывают их колебания, как это происходит с мембраной микрофона.

Таким образом, в радиоволне нет каких-то поперечных колебаний (причём непонятно чего!), есть изменение густоты силовых линий магнитного поля, которые располагаются поперёк направления распространения волны, а колебания их густоты происходят в направлении распространения волны!

И если волны звука — это продольные колебания частиц среды (воздуха), то радиоволны и свет — это процесс образования в пространстве магнитных силовых линий, их сгущение и разрежение (периодическое изменение их количества), которое происходит в направлении, совпадающим с направлением распространения волны! Что полностью отвечает определению продольных волн!

Как расположены силовые линии магнитного поля в радиоволне, можно получить дополнительное представление из этих рисунков:

Здесь "вибратор Герца" установлен вертикально, радиоволну мы тоже видим сверху (пунктирные линии изображают силовые линии магнитного поля в радиоволне):

Поляризацию радиоволн и света эти силовые линии магнитного поля тоже прекрасно объясняют. Причём, посмотрев на изображения, представленные выше, и получив представления о расположении силовых линий магнитного поля в радиоволне и волне света, можно совершенно под иным углом зрения увидеть работу "закона Малюса", применительно к поляризованному свету.

Аналогично, если "вибратор Герца" располагается вертикально, то он излучает радиоволны с горизонтальной поляризацией магнитного поля. Чтобы их принимать, приёмная антенна (в виде такого же "полуволнового вибратора") должна располагаться тоже вертикально, как и передающая. Отклонение приёмной антенны от вертикали на любой угол (как на рисунке, иллюстрирующем "закон Малюса") будет уменьшать уровень принимаемого сигнала.

Причём, величина ЭДС, наводимой в приёмной антенне проходящей сквозь неё радиоволной, пропорциональна числу магнитных силовых линий, пересекающих тело антенны. Это закон электромагнетизма.

При этом, электрического поля, да ещё и вихревого в радиоволне, летящей в свободном пространстве, нет! В теории Д.К.Максвелла, сочинённой им в 1865 году, это предположение было ошибкой. Ну а сегодня это уже не что иное, как дезинформация!

Молодёжи, которая ещё только собирается поступать на физмат в какой-нибудь ВУЗ, чтобы изучать физику, я скажу так. Когда я учился на помощника капитана по радиоэлектронике, на занятиях по английскому языку один из учащихся при мне как-то спросил преподавателя: "насколько хорошо надо знать английский язык?" Тот, подумав секунду, с юмором ответил: "по крайней мере, настолько, чтобы не сказать спасибо, когда какой-нибудь англичанин пошлёт вас на своём языке "в пеший эротический поход"!

Так вот, когда вам, друзья, в учебниках по электродинамике объясняют работу "вибратора Герца" и показывают вот такие иллюстрации, как представлены ниже, то считайте, что вас в красивой форме посылают именно в "пеший эротический поход", а может и куда подальше!

1. Вертикально стоящий "вибратор Герца" и "волны Герца":

2. Формы вихревых электрических полей вокруг излучающих диполей:

3. Пошаговое образование "волн Герца":

4. Образование вихревых электрических полей "вибратором Герца":

Все эти иллюстрации — иллюзии обмана! Они изображают то, чего на самом деле в радиоволне нет! Во всех этих случаях представлено вихревое электрическое поле. Здесь показано, как оно формируется, какую форму приобретает, и как оно убегает прочь от передающей антенны со скоростью света.

Между тем ОБМАН разоблачается чрезвычайно ПРОСТО. Прежде всего надо осознать, что перед вами ИЛЛЮЗИЯ, а потом вспомнить, что свет и электрическое поле распространяются с одной и той же скоростью.

А теперь посмотрите вот на эту картинку из того же смыслового ряда. Здесь обман вскрывается буквально на раз!

Всего на расстоянии 2-х длин волны от "вибратора Герца" длина пути навязываемого нам в радиоволне вихревого электрического поля (стрелочка внизу, указывающая на сиреневые кольца), превышает длину волны излучения примерно в 9 раз!!!

То есть, радиоволна длиною 1 метр удаляется от передающей антенны на 2 метра, а вихревое электрическое поле, чтобы поспеть за вихревым магнитным полем (которое по теории создаёт его), должно пройти путь по кольцу, изогнутому в форме банана, аж в 9 метров!

Ещё раз, но по-другому, для тех, кто не понял:

Радиоволна движется прямолинейно со скоростью света, это около 300000 километров в секунду, при этом нас убеждают с помощью таких картинок, что "вихревое электрическое поле" наворачивает "петли" вокруг колец "вихревого магнитного поля" со скоростью, многократно превышающей скорость света! Причём чем дальше радиоволна уходит от антенны, тем размеры петель "вихревого электрического поля" становятся больше, и, соответственно, скорость движения электрического поля по ним становится всё выше и выше!

Вот так и дурят нашего брата! Причём нагло и цинично!

Чтобы вы поняли, что такое вихревое электрическое поле (не виртуальное, а реальное), достаточно посмотреть на этот рисунок.

Движение вихревого электрического поля по металлическому кольцу соответствует скорости света. И оно не может эту скорость превышать! Это первое. И второе. Вихревое электрическое поле в кольце возникает исключительно по той причине, что магнит своим магнитным полем непосредственно приводит в движение "свободные электроны", находящиеся в теле кольца, а уже они, ориентируясь определённым образом и приходя в упорядоченное движение, порождают в кольце вихревое электрическое поле.

Если кольцо распилить или разрезать, то индукционный ток протекать по разомкнутой цепи уже не будет, при этом движущееся магнитное поле магнита тем же самым образом (воздействуя непосредственно на свободные электроны будет создавать электрическое поле), которое будет создавать на концах распиленного кольца электрическое напряжение.

Если металлическое кольцо, содержащее в себе "свободные электроны", убрать из нашего опыта, и просто двигать магнит в воздухе (или в вакууме), то его движущееся магнитное поле не будет наводить в окружающем пространстве, не содержащем никакого вещества, никакого вихревого электрического поля!!! Вот почему в радиоволне, движущейся в "свободном пространстве", изменяющееся магнитное поле есть, а вихревого электрического поля нет!

Ясно?!

Теперь подумайте, в чьих руках находится наука о природе?

Вспомните и о том, что раньше науку о природе курировала Церковь. Причём в Европе долгое время была под запретам "Гелиоцентрическая система"! Хотя о том, что Земля обращается вокруг Солнца, а не наоборот, было известно ещё с 3-го века до новой эры. Это научным путём установил древнегреческий учёный-геометр Аристарх Самосский. Однако, истина в европейской науке восторжествовала только благодаря смелости и героизму итальянского учёного Галилео Галилея, который в 17 веке сформулировал "принцип относительности" (спародированный потом А.Эйнштейном в его "Теории Относительности") и объяснил священникам, почему никто из людей не ощущает своим телом ни орбитального движения Земли вокруг Солнца, ни вращения Земли вокруг своей оси. А ведь Галилей сильно рисковал! Его могли за эту дерзость казнить!

Это кажется сейчас немыслимым, но так было! Это было дикостью, конечно, со стороны священнослужителей. Но, как я убеждаюсь, сегодняшняя мировая наука находится под таким же диким кураторством! Ведь хозяева у этого мира не поменялись!

23 августа 2019 г. Мурманск. Антон Благин