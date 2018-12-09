Сокрытие и фальсификация научной информации – угроза современной цивилизации-2

…Негативные последствия квантово-релятивистской революции для других наук и опасность фальсификации знания. Квантово-релятивистская революция привела к искаженным представлениям о реальности в самых разных областях. Чтобы убедиться, в какой степени представления современной физики расходятся с реальностью, достаточно почитать лучезарные прогнозы ведущих специалистов на развитие программы управляемого термоядерного синтеза, даваемые два-три десятилетия назад. По их планам, к началу ХХI века эра тепловой энергетики уже была должна заканчиваться.



Даже многократное взвинчивание цен на нефть и газ в последнее время мало изменило эту тенденцию. Открытие высокотемпературной сверхпроводимости, наиболее крупное научное достижение последних лет, стало неожиданностью для физиков, причем сделано было это открытие химиками-технологами.



Несколько лет назад физики утверждали, что для прогресса в вычислительной технике и информатике совершенно необходимы оптические компьютеры. Как оказалось, техника совершила громадный рывок вперед и без их создания.

Теперь физики-теоретики вынашивают проект квантовых компьютеров. Только вот специалисты-практики в такие проекты уже не верят.

В последние годы, некоторые новые технологии получили развитие вообще вопреки принятым в физике представлениям: холодная трансмутация элементов, преобразование энергии с помощью ретроградной конденсации пара, эндотермический электролиз, генерация избыточного тепла в вихревых установках и др.



Хотя эти технологии испытаны в разных странах, аппараты на их основе массово выпускаются и исправно служат, ряд крупных физиков даже отказывается признать факт их существования как противоречащий известным законам.

Приведем еще несколько примеров из разных научных областей.

Геофизика

В 80-е годы ХХ века ведущие геологи мира на основе множества экспериментальных данных (в т.ч. спутниковых измерений) пришли к выводу о расширении Земли со скоростью порядка 1 см/год.



О причине расширения, поглощении Землей окружающего эфира и синтезе из него химических элементов, писалось еще столетие назад. Физики и геофизики факта расширения Земли признать не могут, поскольку отрицают эфир.



В итоге без удовлетворительного объяснения остаются землетрясения, дрейф континентов, вулканическая деятельность, земной магнетизм, образование месторождений полезных ископаемых.



Палеонтология



Современная наука признает существование в мезозойскую эру гигантских сухопутных и летающих ящеров. По законам механики такие ящеры могли передвигаться и летать только при условии, что сила тяжести в Мезозое была многократно меньше, чем теперь.



Палеонтологам, не признающим расширения Земли, приходится выдвигать нелепые гипотезы о ходьбе ящеров под водой или их планировании после предварительного пешего подъема на скалы.

Происхождение жизни

До последнего времени в этом вопросе господствовала точка зрения физиков, согласно которой, по-видимому, только на Земле имеются условия для существования живых организмов: солнечное излучение, теплый климат, наличие молекулярного кислорода и воды.



Открытие новых видов бактерий в скважинах на глубине нескольких километров и глубоководных червей-погонофоров, для которых совокупность этих условий не требуются, опровергло воззрения физиков.

Генетика

Принято полагать, что наследственная информации хранится в генетическом коде. Однако расчеты показывают, что даже для построения простейших растений и животных требуется объем информации, превышающий генетический более чем на десять порядков.

Так что генетический код – в лучшем случае только шифр для извлечения информации, хранящейся на неизвестных науке уровнях организации материи.

Признавая за материей лишь мир элементарных частиц и четырех видов полей, физика принципиально не позволяет приблизиться к пониманию феномена жизни.

Биофизика

Одной из главных проблем биофизики остается объяснение энергетики и биохимии живых организмов. Непонятыми остаются эксперименты с выращиванием культур методом гидропоники: для их роста не требуется углерод.

Даже рост деревьев на песчаных почвах необъясним в рамках современных представлений: содержания углекислого газа в воздухе явно недостаточно.



Замалчиваются эксперименты по измерению изотопного состава элементов в растениях и животных.



Необъяснимой остается способность животных и, в частности, человека к длительному голоданию. Между тем, уже давно рядом исследователей было показано, что энергетика жизни неразрывно связана с трансмутацией элементов.



Поскольку холодная трансмутация элементов современной физикой не признается, то биофизики, биологи, медики и агрохимики ее возможности не допускают.

Происхождение человека

По данным раскопок, основные виды млекопитающих обитали на Земле еще сотни миллионов лет назад. Современный человек как биологический вид существует всего в течение нескольких десятков тысячелетий. Поэтому для науки происхождение человека и его подвидов (рас) остается полной загадкой.



Существует гипотеза об искусственном происхождении человека как вида, полученного методом генной инженерии. На первый взгляд, такая гипотеза выглядит антинаучной. Однако известно множество древних изображений, на которых люди вместе со скотом ведут сфинксов, грифонов и других подобных чудищ.



Поэтому приходится признать, что в древности действительно проводились генетические эксперименты.

Происхождение языков, религий и наук

Антропный принцип, которым по воле физиков и философов-естественников руководствуются ученые других специальностей, не допускает возможности существования доисторических цивилизаций.



Однако еще в XIX веке многие историки полагали, что легенды и мифы древнего мира основаны на действительных событиях, и фигурирующие в них боги, обладающие бессмертием, были реальностью. Существовали и более древние высокоразвитые цивилизации. Тогда происхождению языков, религий и наук человечество обязано их представителям.

Стоит вспомнить слова Ньютона, что его научные достижения являлись результатом расшифровки древних рукописей.

История

С отмеченными выше вопросами связана и фальсификация истории древнего мира.



Историки игнорируют такие факты, как шумерские указания на существование великих пирамид в дофараонову эпоху, схожесть архитектурных и скульптурных памятников древности в Египте, Южной Америке, Ближнем Востоке и Северной Европе (например, недавно на Кольском полуострове были обнаружены каменные скульптуры, идентичные древнеегипетским), невозможность воспроизведения памятников даже современными техническими средствами.



В рамках сложившегося в ХХ веке представления о современном человеке как высшей ступени эволюции приблизиться к разгадке тайн древности невозможно. Фальсификацию истории более поздних периодов ученые проводили под давлением власти и церкви. А вот фальсификацию истории физики и естествознания научное сообщество провело по своей воле, в силу собственных заблуждений.

Связь

Технологии связи развиваются методом наименьшего сопротивления, продвигаясь для увеличения пропускной способности в сторону все более высоких радиочастот, опасных для организма человека ввиду резонансной раскачки колебаний белковых молекул.



Кроме того, из-за ошибочного представления современной электродинамики о структуре поля и потоке мощности в ближней зоне излучателей (фундаментальные ошибки, как указывалось выше, были совершены еще Хэвисайдом и Фицджеральдом) степень воздействия сотового телефона или коммуникатора на человека недооценивается. Особый вред сотовая телефония наносит детям.



Статистика свидетельствует о росте заболеваемости опухолями правого полушария мозга. Генетическое воздействие сотовой телефонии вообще не изучается.



Между тем, известны методы многократного снижения воздействия сотового телефона на организм (пропаганда гарнитур, внедрение новых стандартов сжатия информации без увеличения несущей частоты, разработка эффективных схем автоматической регулировки мощности излучения, уменьшение расстояния между приемо-передающими станциями).



Из классических эфирных теорий следует возможность сверхсветовой коммуникации, необходимой для космической связи (в т.ч. для Интернета). Однако на такую связь теория относительности налагает запрет.

Энергетика

Основные направления развития энергетики ХХ века определялись в основном мировоззрением физиков.



Физики до сих пор полагают, что необходимо развивать атомную энергетику и решать проблему управляемого термоядерного синтеза (УТС). А то, что уже через два года после аварии на Чернобыльской АЭС прямые затраты на ликвидацию ее последствий превысили стоимость электроэнергии, выработанной всеми атомными станциями СССР за предыдущие годы, что авария стоила жизни десяткам тысяч ликвидаторов, они уже забыли.



Как показала практика эксплуатации АЭС частными владельцами в США, атомная энергетика конкурентоспособна лишь при условии, что государство берет на себя затраты по строительству станций и перерабатывающих комбинатов, захоронению отходов, покупке наработанного плутония и обеспечению безопасности.



Иными словами, в действительности АЭС убыточны.



Решение же проблемы управляемого термоядерного синтеза в рамках принятых воззрений вряд ли возможно: современным физикам не позволяется знать о действительных результатах ядерных и термоядерных испытаний, в которых были зарегистрированы энерговыделения, многократно превосходящие расчетные, а дейтерий и тритий в водородных бомбах разлетался, практически не прореагировав. В качестве нетрадиционных видов энергетики физики предлагают развивать солнечную и ветряную.



Однако их конкурентоспособность мала. Кроме того, солнечная энергетика в расчете на произведенный киловаттчас электроэнергии оказывается менее экологичной, чем тепловая (производство полупроводниковых фотоэлементов экологически вредное).



О таких же реальных направлениях нетрадиционной энергетики, как эндотермический электролиз, вихревые преобразователи, трансмутация элементов многие физики и слышать не хотят, поскольку считают их антинаучными.

Экология

Геофизики, экологи и климатологи исходят из того, что главной причиной загрязнения окружающей среды и изменения климата является сжигание углеводородного сырья.



В итоге был подписан Киотский протокол, ограничивающий в ряде стран выброс в атмосферу углекислого газа.



При этом был проигнорирован основной механизм регуляции содержания углекислого газа – его растворение водой и накопление карбонатов в виде морских отложений.



Состав атмосферы, как показывают исследования последних лет, определяется балансом реакций трансмутации азота в кислород и углерод.



Главной же причиной увеличения парникового эффекта, по-видимому, следует считать варварскую эксплуатацию месторождений газа и нефти, в результате которой около половины добываемых углеводородов выбрасывается в атмосферу.



Чрезвычайный вред человеку и окружающей среде наносят ядовитые вещества, использующиеся в качестве присадок к топливу, однако о них экологи редко вспоминают.



Многие проблемы, возникшие из-за ошибочных представлений физиков, несут угрозу человеческой цивилизации.



Развитие атомной энергетики ведет к неизбежным экологическим загрязнениям, накоплению и без того гигантских запасов ядерного оружия с опасностью его попадания в руки диктаторов, террористов и криминальных структур. Кроме того, работа АЭС сопровождается выходом потоков нейтрино, которые невозможно задержать. Влияние нейтрино на живые организмы не изучено, однако статистика показывает, что вблизи АЭС репродуктивная способность скота и удои понижены.



Эксперименты со сверхмощными ускорителями и установками для осуществления УТС грозят непредвиденными последствиями: механизмы энергообмена между частицами и физическим вакуумом (эфиром) до сих пор не поняты.



Потенциально опасны и такие проекты нетрадиционной энергетики, как создание солнечных электростанций на орбите с передачей энергии на Землю с помощью СВЧ пучков.



Особую опасность представляют эксперименты по клонированию и генной модификации организмов, проводящиеся без понимания механизмов этих явлений. Первое слово в решении подобных проблем должно быть за физиками. Но для этого они должны пересмотреть свои воззрения.



Заключение

Многие маститые ученых уже давно поняли, какую злую шутку сыграла с ними физика ХХ века, но продолжают соблюдать установленные правила игры.



По иронии судьбы, на страже незыблемости положений квантово-релятивистской физики в России стоит Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН.



Члены комиссии, следуя ведомственным интересам, выступают за развитие атомной энергетики, строительство ускорителей, ввоз на территорию страны зарубежных радиоактивных отходов и одновременно обвиняют инакомыслящих физиков и изобретателей в жульничестве.



Трудно призывать руководителей от науки, уничтожавших важнейшие направления исследований и шельмовавших таких неординарных мыслителей, как астрофизика Н.А. Козырева, к покаянию (вспомним, что в травле А.Д. Сахарова принимало участие большое число академиков, а покаявшихся среди них не оказалось).



Многих уже нет в живых, другие принимали на веру непроверенные суждения, третьи не хотели портить себе научную карьеру. Но ведь нашел же мужество американский ученый Китинг провести ревизию своих экспериментов с атомными часами, установленными на самолетах!



Оказалось, что выводы теории относительности не подтверждаются.



Не побоялся шведский астрофизик, лауреат Нобелевской премии Х. Альфвен заявить о полной несостоятельности космологических моделей, основанных на ОТО!



Отважился академик М.М. Лаврентьев с сотрудниками подтвердить правильность опытов Козырева!



Нашли смелость астрономы из Пулковской обсерватории заявить, что наблюдаемая звездная аберрация соответствует классическим представлениям, а не СТО.



Решились американские баллистики сообщить, что при расчете траекторий космических летательных аппаратов следует использовать классическое, а не релятивистское правило сложения скоростей!



Не испугались в Российском Центре управления полетами признать, что атомные часы, установленные на геостационарных спутниках, вопреки теории относительности показывают то же время, что и в Центре!



Список таких признаний, полученных в последние годы, можно продолжать.

Наконец, получил многократные экспериментальные подтверждения вывод, который должен шокировать сторонников теории относительности: оказалось, что гравитационная масса тел с ростом их энергии уменьшается!



Таким образом, ученые, информированные о действительном положении дел с опытной проверкой основ современной физики, стоят перед нравственным выбором – либо закрыть глаза на экспериментальные факты, либо, рискуя своими репутацией, карьерой и финансовым положением, попытаться изменить сложившуюся в физике ситуацию.



Для этого придется провести фундаментальную реконструкцию всего здания физической науки. Отметим еще один важный момент, без которого невозможно понимание причин великой физической революции и ее последствий.



Ученые ХVII – XIX веков в большинстве своем были глубоко религиозными людьми. Они испытывали трепет перед божьим промыслом и осознавали себя избранниками, которых Бог направляет на познание созданной им Природы.



К началу ХХ века такое отношение к науке было уже в значительной степени потеряно. Это и позволило многим талантливым ученым пойти в своих исследованиях не только против здравого смысла, но и против совести, пренебречь знанием, добытым нелегким трудом предыдущих поколений.



Характерно высказывание Эйнштейна: "Если не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему придти".



Любопытно проследить эволюцию его взглядов на науку по мере взросления и постепенного обращения к Богу. Знаменитые статьи бернского периода написаны самоуверенным и заносчивым человеком, безразличным к религии.



Для них свойственны безаппеляционность суждений, неуважение к предшественникам и грубейшее нарушение научной этики, проявившееся в отсутствии ссылок на работы Пуанкаре и других корифеев науки начала ХХ века, без которых выводы Эйнштейна были бы невозможны.



Статьи 20 – 30-х гг. написаны гораздо более осторожным человеком, допускающим неоднозначность суждений и многовариантность путей дальнейшего развития физики.



Статьи 40 – 50-х гг. написаны мудрецом, сомневающимся во всем им содеянном и осознающим свою ответственность перед Богом.



Современная же физическая элита в большей части атеистична.



В последние годы жизни Эйнштейн, Планк, Шрёдингер, де Бройль, Дирак, Бриллюэн, Фейнман и многие другие выдающиеся ученые выражали критическое отношение к основам физики ХХ века.

Вот что писал в 1954 г. Эйнштейн своему другу М.Бессо: "Я считаю вполне вероятным, что физику нельзя построить на теории поля, эквивалентного статическому эфиру, т.е. на непрерывных структурах. Тогда ничего не останется от созданного мною воздушного замка, включая и теорию гравитации, да и от всей современной физики".

О возможности возвращения к концепции светоносного эфира в динамической форме неоднократно заявлял Дирак.

Дар научного предвидения не обманул великих творцов науки. Все большее число исследователей осознает ошибочность основных положений квантово-релятивистской физики и возвращается к классическим представлениям динамического эфира, но уже с позиций современного знания.

Однако фальсификация продолжается: из русского перевода научной биографии Эйнштейна (автор А. Пайс) фрагмент его высказывания об эфире был изъят.

В июле 2004 г. журнал "Успехи физических наук" опубликовал статью "О возможности экспериментальной проверки второго постулата специальной теории относительности". Факт ее публикации, на первый взгляд, удивителен, поскольку уже несколько десятилетий обсуждение подобных вопросов в академических журналах не ведется.



Еще в 1934 г. было принято Постановление ЦК ВКП(б) "По дискуссии о релятивизме", по которому за критику теории относительности отправляли в лагеря.



После войны это Постановление стало нарушаться, и в 1964 г. Президиуму АН СССР пришлось издать новое Постановление, запрещающее ставить под сомнение положения теории относительности.



Однако, как оказывается, в этой статье указанное Постановление и не нарушается.



В ней, как и во всех цензурованных учебниках и монографиях, приводятся ссылки на работы Майкельсона 1887 г., но ничего не говорится об его более поздних работах, как и об экспериментах Миллера.



Не упоминаются работы Галаева и множество других экспериментов последних лет, показавших ошибочность постулатов СТО.



Если для авторов некоторых учебных пособий незнание поздних работ Майкельсона и Миллера простительно (их наличие скрывается от широкой публики), то в данном случае имеет место сознательная фальсификация.



Дело в том, что автор статьи ссылается на сборник статей "Эфирный ветер", выпущенный по инициативе акад. РАЕН В.А.Ацюковского в 1993 г.



В сборнике опубликованы все основные работы Майкельсона и Миллера по измерению эфирного ветра. Как уже отмечалось, Миллер экспериментально показал, что определение скорости эфирного ветра в условиях его экранировки стенами помещения и корпусом прибора бессмысленно.



Но именно с помощью таких экспериментов автор статьи в "Успехах физических наук" предлагает проверять второй постулат СТО.



Впрочем, следует поблагодарить автора статьи хотя бы за то, что в ней есть ссылка на сборник "Эфирный ветер", и, возможно, найдутся любопытные читатели, которые возьмут в руки эту книгу и узнают правду об экспериментах Майкельсона и Миллера.



На вопрос корреспондента о том, каким оружием будут воевать в третьей мировой войне, Эйнштейн ответил, что не знает на счет третьей, а вот в четвертой будут воевать дубиной.



Если физики и ученые других специальностей не перестанут в столь чудовищных масштабах использовать сфальсифицированную информацию и будут сами продолжать ее скрывать и искажать, то нашим уцелевшим потомкам действительно придется брать в руки дубину.