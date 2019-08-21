Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 августа 2019

Кривая джихада

1. В 2011-2012 помнится выходили фетвы с призывами моджахедов ехать из Ливии воевать с тиранией Асада в Сирии. Сейчас призывают ехать в обратном направлении. Такая вот система сообщающихся сосудов.2. Особенно умиляет, что проповедник призывает боевиков воевать на стороне легального правительства (!), которое признано и поддерживается рядом стран НАТО (!). Коалиции ливийской войны становятся все более причудливыми.3. А как же джихад в Сирии спросите вы? А вот так – есть более срочные дела в Триполи, там тем более не так сильно бомбят, а как мы знаем из сегодняшних заявлений "если все время бомбить, то это не честно".4. Разумеется, такой трафик боевиков невозможен без помощи Турции, которая также поддерживает легальное правительство Ливии и ведет прокси-войну против Хафтара. А тут под боком можно серьезно так пушечного мяса для Ливии зачерпнуть.5. В условиях происходящего в Идлибе, данные заявляения выглядят как откровенно жирный троллинг – боевики несколько месяцев истекали кровью в Северной Хаме, а когда оборона рухнула – им предлагают ехать в Ливию защищать Сараджа.Пожелаем же этим прекрасным людям успешной поездки в Ливию, ведь строительство демократии в Ливии не должно останавливаться.

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