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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 августа 2019

08:35. 21 августа 2019 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:

Кривая джихада



Абдулла аль-Мухайсини, проповедник группировки Хайят Тахрир аль-Шам, аффилированной с "Аль-Каидой", издал фетву, призывающую террористов "Хайят Тахрир аль-Шам" быстро отправиться из Сирии в ливийский Триполи, чтобы поддержать правительство Ливии в боях против Ливийской Национальной Армии Халифы Хафтара.

1. В 2011-2012 помнится выходили фетвы с призывами моджахедов ехать из Ливии воевать с тиранией Асада в Сирии. Сейчас призывают ехать в обратном направлении. Такая вот система сообщающихся сосудов.
2. Особенно умиляет, что проповедник призывает боевиков воевать на стороне легального правительства (!), которое признано и поддерживается рядом стран НАТО (!). Коалиции ливийской войны становятся все более причудливыми.
3. А как же джихад в Сирии спросите вы? А вот так – есть более срочные дела в Триполи, там тем более не так сильно бомбят, а как мы знаем из сегодняшних заявлений "если все время бомбить, то это не честно".
4. Разумеется, такой трафик боевиков невозможен без помощи Турции, которая также поддерживает легальное правительство Ливии и ведет прокси-войну против Хафтара. А тут под боком можно серьезно так пушечного мяса для Ливии зачерпнуть.
5. В условиях происходящего в Идлибе, данные заявляения выглядят как откровенно жирный троллинг – боевики несколько месяцев истекали кровью в Северной Хаме, а когда оборона рухнула – им предлагают ехать в Ливию защищать Сараджа.

Пожелаем же этим прекрасным людям успешной поездки в Ливию, ведь строительство демократии в Ливии не должно останавливаться.

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Метки: главное, компиляция

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