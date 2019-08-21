Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 августа 2019
08:35. 21 августа 2019 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- Вчера 23:31 Кривая джихада.
- Вчера 23:04 Русская Гуманитарная Миссия привезла гуманитарную помощь в Латакию.
- Вчера 19:32 Сирийская армия взяла в «котел» боевиков в Южном Идлибе.
Кривая джихада
Абдулла аль-Мухайсини, проповедник группировки Хайят Тахрир аль-Шам, аффилированной с "Аль-Каидой", издал фетву, призывающую террористов "Хайят Тахрир аль-Шам" быстро отправиться из Сирии в ливийский Триполи, чтобы поддержать правительство Ливии в боях против Ливийской Национальной Армии Халифы Хафтара.
1. В 2011-2012 помнится выходили фетвы с призывами моджахедов ехать из Ливии воевать с тиранией Асада в Сирии. Сейчас призывают ехать в обратном направлении. Такая вот система сообщающихся сосудов.
2. Особенно умиляет, что проповедник призывает боевиков воевать на стороне легального правительства (!), которое признано и поддерживается рядом стран НАТО (!). Коалиции ливийской войны становятся все более причудливыми.
3. А как же джихад в Сирии спросите вы? А вот так – есть более срочные дела в Триполи, там тем более не так сильно бомбят, а как мы знаем из сегодняшних заявлений "если все время бомбить, то это не честно".
4. Разумеется, такой трафик боевиков невозможен без помощи Турции, которая также поддерживает легальное правительство Ливии и ведет прокси-войну против Хафтара. А тут под боком можно серьезно так пушечного мяса для Ливии зачерпнуть.
5. В условиях происходящего в Идлибе, данные заявляения выглядят как откровенно жирный троллинг – боевики несколько месяцев истекали кровью в Северной Хаме, а когда оборона рухнула – им предлагают ехать в Ливию защищать Сараджа.
Пожелаем же этим прекрасным людям успешной поездки в Ливию, ведь строительство демократии в Ливии не должно останавливаться.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Русская Гуманитарная Миссия привезла гуманитарную помощь в Латакию
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сирийская армия взяла в «котел» боевиков в Южном Идлибе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com