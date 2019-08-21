Русофобская Польша нагло фальсифицирует историю Второй мировой войны
В Польше русофобская власть снесла более 420 советских памятников
За последние годы в Польше снесли 427 советских памятников, установленных вне мест захоронений. Из 561 монумента осталось только 134. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, чьи слова приводят "Известия".
Напомним, что в 2017 году Варшава приняла поправки к закону о декоммунизации. Новые правила предусматривали, в частности, уничтожение до 31 марта 2018 года мемориалов, которые "пропагандируют коммунизм", а также находящихся вне территорий воинских захоронений.
По словам дипломата, в Польше отрицается освобождение страны Красной армией, из-за чего возобновление взаимодействия с Варшавой по историческим вопросам не представляется возможным.
Более того, согласно проводимой нынешними польскими властями исторической политике, советские войны страну якобы не освобождали, а оккупировали, а оставшиеся памятники символизируют "советское доминирование в Польше в послевоенный период".
"Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчетов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдет на нет", – объяснил посол.
Дипломат указал, что Москва не намерена принимать участие в инициативах по переносу памятников из Польши в Россию, поскольку они "должны стоять там, где происходили события и совершали подвиги герои". Кроме того, он отметил, что российская сторона не будет отвечать Варшаве на ее недружественные действия по принципу "око за око".
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Источник.
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Всё уже было.
Ничего нового.
Поляки снесли собор Александра Невского в Варшаве.
https://szhaman.livejournal.com/175290.html
А вскоре от Варшавы остались жалкие руины.
https://visualhistory.livejournal.com/66438.html
Ну и понятнее почему никто не пришёл на помошь Варшавскому восстанию тогда. Не придёт и завтра.
Так что всё повторяется
“Ну и понятнее почему никто не пришёл на помошь Варшавскому восстанию тогда” – не за собор, конечно…;)) Просто физически не могли – не были проинформированы, стояли далеко, армии перегруппировывались, да и мосты через реку к городу восставшие не взяли. И само восстание было подготовлено плохо. Даже очень плохо если учесть, что во главе его стояли военные.
А так, да, пыжатся поляки что-то кому-то доказать… Смешно…;))
Да даже если и сами его спровоцировали (есть и такие версии).
Ну и правильно.
Очень удачно,т.е полным погромом закончившееся восстание.
Да и поляки не пыжатся это их естество которое сейчас перенимают хохлы.
Сдохну на зло русским.
Так туда и дорога и никто не держит.
И скоро огребут и снова от своих.