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Русофобская Польша нагло фальсифицирует историю Второй мировой войны

15:21. 21 августа 2019 Просмотров - 129 3 коммент. Опубликовал:

В Польше русофобская власть снесла более 420 советских памятников
За последние годы в Польше снесли 427 советских памятников, установленных вне мест захоронений. Из 561 монумента осталось только 134. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, чьи слова приводят "Известия".

Напомним, что в 2017 году Варшава приняла поправки к закону о декоммунизации. Новые правила предусматривали, в частности, уничтожение до 31 марта 2018 года мемориалов, которые "пропагандируют коммунизм", а также находящихся вне территорий воинских захоронений.

Главным образом к этой категории в Польше отнесли памятники советским воинам-освободителям.

По словам дипломата, в Польше отрицается освобождение страны Красной армией, из-за чего возобновление взаимодействия с Варшавой по историческим вопросам не представляется возможным.

Более того, согласно проводимой нынешними польскими властями исторической политике, советские войны страну якобы не освобождали, а оккупировали, а оставшиеся памятники символизируют "советское доминирование в Польше в послевоенный период".

"Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчетов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдет на нет", – объяснил посол.

Дипломат указал, что Москва не намерена принимать участие в инициативах по переносу памятников из Польши в Россию, поскольку они "должны стоять там, где происходили события и совершали подвиги герои". Кроме того, он отметил, что российская сторона не будет отвечать Варшаве на ее недружественные действия по принципу "око за око".


Сергей Новиков


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4619210.html

Метки: война, войска, история, подвиг, польша, русофобия, советский, фальсификация

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 5493 895
    ХОХОЛ 21 августа 2019 в 16:34

    Всё уже было.
    Ничего нового.
    Поляки снесли собор Александра Невского в Варшаве.
    https://szhaman.livejournal.com/175290.html
    А вскоре от Варшавы остались жалкие руины.
    https://visualhistory.livejournal.com/66438.html
    Ну и понятнее почему никто не пришёл на помошь Варшавскому восстанию тогда. Не придёт и завтра.
    Так что всё повторяется

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    • 8099 2405
      krikunolegХОХОЛ 21 августа 2019 в 18:11

      “Ну и понятнее почему никто не пришёл на помошь Варшавскому восстанию тогда” – не за собор, конечно…;)) Просто физически не могли – не были проинформированы, стояли далеко, армии перегруппировывались, да и мосты через реку к городу восставшие не взяли. И само восстание было подготовлено плохо. Даже очень плохо если учесть, что во главе его стояли военные.

      А так, да, пыжатся поляки что-то кому-то доказать… Смешно…;))

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      • 5493 895
        ХОХОЛkrikunoleg 21 августа 2019 в 18:27

        Да даже если и сами его спровоцировали (есть и такие версии).
        Ну и правильно.
        Очень удачно,т.е полным погромом закончившееся восстание.
        Да и поляки не пыжатся это их естество которое сейчас перенимают хохлы.
        Сдохну на зло русским.
        Так туда и дорога и никто не держит.
        И скоро огребут и снова от своих.

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