«Руслан и Людмила: Перезагрузка!»: Неудачная попытка подмены культурных кодов

В начале августа в России на широкий экран вышел полнометражный мультипликационный фильм «Руслан и Людмила. Перезагрузка», созданный украинской студией «Анимакорд» в сотрудничестве с голливудскими консультантами. Хотя авторы взяли за основу сюжета одноимённую поэму Александра Пушкина, но картина создавалась с прицелом не на русскоязычную аудиторию, а на международный прокат, что в значительной степени и определило её содержание – очень далёкое от оригинального произведения.

А учитывая открытые русофобские настроения последних лет, исходящие от киевских властей и их кураторов, масштабное финансирование именно такого мультфильма можно изначально рассматривать, как элемент культурной агрессии против России, нацеленной на искажение ценностных кодов через подмену образов пушкинского наследия.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная информационная атака. В декабре 2017 года на российские экраны вышел фильм «Последний богатырь», также обыгрывающий и наделяющий иными смыслами архетипичные для русского народа образы. Его вредоносность многие, к сожалению, не распознали, и поэтому сейчас ведутся съёмки второй части этой картины.

Однако, прежде чем приступить к анализу нового мультфильма «Руслан и Людмила: Перезагрузка!», следует сказать пару слов о той задаче, с которой сталкиваются любые авторы, пытающиеся работать с творчеством Александра Сергеевича Пушкина.

Символика А.С.Пушкина

Начнём с того, что произведения Пушкина много раз пытались перевести на английский язык, занимался этим, в том числе, и получивший широкую известность на Западе Владимир Набоков. Однако итогом его трудов стала фраза: «Золотая клетка осталась, а птичка улетела». Из этого признания Набокова можно понять, что в творчестве русского классика заложена такая глубина смыслов, которую передать в полной мере при переводе на иностранный язык крайне сложно.

Для понимания этого момента достаточно привести лишь пару примеров. В частности, имя «Людмила» содержит в себе корневую основу «люд милый», и по мнению многих почитателей творчества Александра Сергеевича, под образом красавицы, попавшей в плен к Черномору, автор подразумевал в целом русский народ. При этом Пушкин пророческим образом сумел подсказать и инструмент закабаления народа. Вспомним, что главный атрибут Черномора, в котором заключена его сила, – это длинная борода, в образном смысле символизирующая мир ростовщиков (борода всегда была присуща их имиджу, и именно так их принято изображать на картинах). А своё отношение к ссудному проценту Александр Сергеевич в одном из своих произведений выразил такими строчками:

«…Горячий капал жир в копчёное корыто, И лопал на огне печёный ростовщик. А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?» Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик: Одно стяжание имев всегда в предмете, Жир должников своих сосал сей злой старик И их безжалостно крутил на вашем свете…»

И место, в которое Черномор уносит Людмилу, в описании Пушкина значится как «страна полночных гор». Вдумчивый читатель уже может догадаться, что если сопоставить образы мирового банковского капитала и горной местности, то речь идёт, очевидно, о Швейцарии, которая и во времена Пушкина уже играла ту же роль в мировых процессах, что и сегодня.

Подобная смысловая глубина скрыта за всеми именами и, на первый взгляд, незначительными деталями произведения «Руслан и Людмила» (одну из версий раскрытия второго смыслового ряда произведения можно увидеть в спектакле Шаблинского Д.В. «Пророчества Пушкина о судьбе России»). Естественно, передать весь пласт подобной информации при переводе вряд ли возможно, так же как и отразить его при экранизации произведения.

Тем не менее, если авторы мультфильма или фильма, снятого по поэме А.С.Пушкина, подходят к своему делу ответственно, то они постараются отразить хотя бы часть смыслов матрицы Александра Сергеевича, и самое главное – не исказить общий посыл произведения, сохранив его созидательную направленность. Если же для них съёмки картины – это просто способ заработать денег или, даже хуже, – целенаправленный инструмент культурной агрессии, то и результат их труда будет соответствующий.

Перезагруженная классика

А теперь перейдём к описанию мультфильма и тех образов главных героев, которые нам предлагают создатели «Перезагрузки» (в дальнейшем будем этот медиа-продукт именовать именно так, так как гордым названием «Руслан и Людмила» он называться права не имеет).

Действия в мультфильме происходят в неизвестном городе (по Пушкину – в Киеве), пейзажи которого напоминают скорее Европу, чем Русь: вокруг мы видим людей, одетых в средневековую европейскую одежду, наблюдаем дома европейской постройки, а живут там рыцари и короли. В общем, по антуражу – классический «Дисней», но значительно недотягивающий до оригинала по качеству анимации: движения персонажей и сцены битв как будто взяты из компьютерной игры и выглядят неестественно. В кадрах появляются всадники в латах, смешные зверьки, кривляющиеся герои, скелет дракона и в дальнейшем – даже сам дракон, в которого превратился злодей Черномор.

Персонажи мультфильма:

Русский князь Владимир – отец главной героини, представлен нам в образе средневекового короля, желающего поскорее выдать замуж свою дочь. Зачем ему так надо побыстрее её сосватать, по сюжету не раскрывается, из-за чего его навязчивое желание выглядит как самодурство и подавление личности принцессы.

Руслан Перезагрузочный – из князя и богатыря превратился в инфантильного красавчика, опять же в диснеевском стиле, который зарабатывает на жизнь бродячим театром, но мечтает о приключениях и подвигах. Профессия уличного актера его, мягко говоря, не устраивает, и при первой подвернувшейся возможности он примеряет на себя образ рыцаря, не гнушаясь откровенного обмана. В дальнейшем ему, конечно, придётся рассказать правду принцессе и пройти определённый путь нравственного преображения, чтобы справиться с Черномором. Но мелкие моменты – по типу беспардонного отношения к случайным зверькам (в одном из эпизодов он швыряет ёжиком как дротиком, и больше этот ёжик в кадре не появляется), нелепых жестов, глупых шуток – оставляют неприятный осадок.

Мужество, честь и смелость – те качества, которые были присущи пушкинскому Руслану, в мультфильме трансформировались в смекалку и везение главного героя. Практически в каждой сцене, где он должен проявить мужские волевые качества, наш Руслан Перезагрузочный оказывается не в состоянии вступиться ни за себя, ни за близких. Когда необходимо защитить Людмилу Перезагрузочную, он показывает какие-то фокусы, проявляет ловкость и хитрость, что помогает ему отвлечь противников; при попытке воспользоваться мечом – в его руках он становится похожим на штопор. Чтобы убежать от рыцаря – закидывает его фруктами и овощами. Перед беззащитным Финном он изображает мужественного и опасного «воина» со шваброй в руке, потом они с Нестором связывают беззащитного старика и устраивают ему допрос с пытками. И не сказать, чтобы образ Руслана Перезагрузочного был таким уж откровенно отрицательным (им всё же двигают благородные порывы) – просто по внешнему виду и всему антуражу это не русский богатырь, готовый и за себя, и за Родину постоять, а скорее – американский денди, спасающий свою возлюбленную.

У Руслана есть друг, известный знатокам школьного курса истории, – летописец Нестор. Только он изображён не старцем, живущим в келье и ведущим летописание, а неадекватным придурковатым молодым человеком. В целом, как уже мог понять читатель, «придурковатостью» в той или иной мере наделены все персонажи мультфильма. Видимо это одно из главных требований к современной мультипликации для детей: побольше шуток и никакой серьёзности.

Людмила Перезагрузочная представлена девицей не робкого десятка. Ее персонаж, наделённый двумя рыжими косами и большими зелеными глазами, очень сильно напоминает смесь Анны и Мериды – главных героинь мультфильмов «Холодное сердце» и «Храбрая сердцем». По внешнему виду она больше похожа на коренного ирландского жителя, но никак не на русскую девушку.

С первых кадров можно сделать вывод о том, что эта особа уверенно движется в фарватере феминизма и прочих вольностей. Как это принято для всех диснеевских принцесс, героиня в совершенстве владеет боевыми искусствами, и в нужный момент может постоять за себя не хуже рыцарей. Она открыто перечит отцу, неуважительно относится к его решениям и даже мечтает стать похожей на девицу с обложки журнала. Правда, и отец ведёт себе некорректно, сватая ей в качестве мужей трёх идиотов-рыцарей (такой сюжетный поворот часто используется, чтобы оправдать в глазах зрителя негативное отношение к родителям). Людмила Перезагрузочная ищет абстрактной свободы и готова влюбиться в первого встречного. Естественно, логикой развития событий мультфильма такое поведение поощряется.

От образа мудрого и ученого кота, знающего сказки, ничего не осталось: нам показан сенсей, в агрессии превращающийся в огромного разъяренного зверя. Укротить это рыжее чудовище, яростно лазающее по полкам своей библиотеки и крушащее всё на своём пути, можно только при помощи игры с ним в бантик.

Соперники нашего главного героя, следующие за Русланом Перезагрузочным в поиске похищенной принцессы, Ратмир, Рагдай и Фарлаф предстали перед нами в образе средневековых рыцарей, при чем больше похожих на преступную банду. Один из них – любитель поковыряться в носу, второй – невероятный толстяк (которого периодически тошнит), а третий – наделён ярко выраженными жеманными манерами.

Поглумились украинские создатели мультфильма и над образом одного из самых значимых персонажей поэмы – старца Финна. В мультике он выглядит тощим бомжеватым стариком, лишившимся рассудка и воображающим, что он великий маг. В прошлом он потерял возлюбленную и колдовские силы из-за злодеяний Черномора. В конце сюжета он вновь обретает силы и перевоплощается в самовлюбленного молодого мужчину, опять же, с неприятными жеманными манерами. Хотя в оригинале Финн – это представитель русского жречества, который наставляет Руслана, а в конце книги оживляет его мертвой и живой водой.

Ну и как вишенка на торте: Наина, ставшая положительным героем; Толстая жаба с огромными накрашенными губами, пытающаяся всех поцеловать (похабная отсылка к персонажу Царевны-Лягушки); и сам Пушкин – в виде Будды в храме безумного мага…

Единственным персонажем, отдаленно напоминающим оригинальный образ, является главный злодей – Черномор. Он обитает в волшебной стране, попасть в которую можно только пройдя через портал в виде Ока (хоть какой-то уместный символизм в мультфильме), а в его замке повсюду лежат груды золота. Черномор показан достаточно подлым и злым, внешне абсолютно безобразным, присутствует и укороченная борода, которую отрубит в конце мультфильма Руслан Перезагрузочный.

Общая оценка

Что касается общей логики развития событий в мультфильме и её воспитательной составляющей, то хотя она и далека от откровенно отупляющих поделок по типу «Миньонов» или «Angry Birds», но её созидательный посыл низок, так как душевные порывы персонажей не подкреплены соответствующими качествами характера: инфантильность и благородство в реальности далеки друг от друга, а в мультфильме они гармонично соседствуют – что является ложью. А учитывая, что картина в целом представляет собой явную заказную попытку авторов американизировать русскую классику, то отношение к ней должно быть вдвойне негативное.

Вывод после просмотра мультфильма «Руслан и Людмила: Перезагрузка!» один единственный – это бездарно сделанное кино, ориентированное не на ценности и идеалы русской цивилизации, нашедшие своё отражение в произведении Пушкина, а на обманчивое развлечение публики, которой приятно погрузиться в знакомые сказочные образы, и которая не задумывается о том, что за внешним знакомым антуражем может быть скрыта совсем иная начинка.

К счастью, как минимум, в России прокат мультфильма прошёл скромно, и в кинотеатры на него пошло относительно немного зрителей. Надеемся, что причиной этого стало не только низкое качество анимации и сценарной проработки, но и высокая степень осознанности российской аудитории, почувствовавшей чуждость этой мультипликации.

В качестве альтернативы читателю можно предложить посмотреть и показать детям советский двухсерийный фильм «Руслан и Людмила», снятый киностудией «Мосфильм» в 1972 году под руководством режиссера Александра Птушко.

Это красивое сказание о русском богатыре Руслане и его юной невесте Людмиле. Об их нежной и трепетной любви друг к другу. В нём хорошо показаны качества главных героев. Руслан мужественный, смелый, доблестный, сильный и справедливый, ему также свойственны великодушие, прощение и отзывчивость. Людмила юная, красивая девушка, искренне любящая своего избранника, целомудрена, скромна, но вместе с тем тверда в характере и верности супругу, несмотря ни на какие обстоятельства.

Образ отношений между двумя любящими людьми, проявление лучших качеств героев в непростых ситуациях, настоящий русский язык, простота повествования и глубина смысла – вот те жемчужины поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила», которые в значительной мере отразил в своём фильме Александр Птушко.

Взрослым же людям полезнее и интереснее будет перечитать оригинальное произведение Александра Сергеевича, ознакомиться с доступными версиями раскрытия второго смыслового ряда и сформировать своё мнение о содержании и посыле произведения.

Анастасия Макеева

Сергей Субботин

Дмитрий Раевский

Дополнительное видео по теме:

Моноспектакль Шаблинского Д.В. «Пророчества Пушкина о судьбе России»:

Источник: https://whatisgood.ru/tv/cartoons/ruslan-i-lyudmila-perezagruzka/