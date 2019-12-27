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Презентация книги сказок А.С.Пушкина

14:00. 27 декабря 2019 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Произведения А.С. Пушкина хорошо известны и популярны в Словакии. Благодаря Словацкой ассоциации писателей, на словацкий язык переведены и изданы «Капитанская дочка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Борис Годунов» и «Сказка о царе Салтане». В год 220-летия поэта появилась еще одна книга сказок Пушкина, куда вошла также знаменитая романтическая поэма «Руслан и Людмила». 11 декабря в Садовом павильоне ГМП это двуязычное словацко-русское издание было представлено московской публике.

Ссылка на статью “Презентация книги сказок А.С.Пушкина” – https://slavradio.org/events/sobytiya…

В церемонии приняли участие известные писатели, художники, ученые, писатели, издатели, представители многих московских учреждений и общественных организаций, а также гости из Словакии.

Выступали:

Алла Борисовна Руднева,
старший научный сотрудник
отдела изофондов Государственного музея А.С. Пушкина,
Милош Зверина, издатель,
Евгений Пальцев, переводчик
и другие.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VMfLszdQCSw

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