Произведения А.С. Пушкина хорошо известны и популярны в Словакии. Благодаря Словацкой ассоциации писателей, на словацкий язык переведены и изданы «Капитанская дочка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Борис Годунов» и «Сказка о царе Салтане». В год 220-летия поэта появилась еще одна книга сказок Пушкина, куда вошла также знаменитая романтическая поэма «Руслан и Людмила». 11 декабря в Садовом павильоне ГМП это двуязычное словацко-русское издание было представлено московской публике.



Ссылка на статью “Презентация книги сказок А.С.Пушкина” – https://slavradio.org/events/sobytiya…



В церемонии приняли участие известные писатели, художники, ученые, писатели, издатели, представители многих московских учреждений и общественных организаций, а также гости из Словакии.



Выступали:



Алла Борисовна Руднева,

старший научный сотрудник

отдела изофондов Государственного музея А.С. Пушкина,

Милош Зверина, издатель,

Евгений Пальцев, переводчик

и другие.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VMfLszdQCSw