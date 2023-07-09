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Музыка. Опера М.И.Глинки “Руслан и Людмила” (1974)

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Учебная передача из цикла “Музыка”
И.А.Семенова рассказывает об опере М.И.Глинки “Руслан и Людмила” и оперных музыкальных формах – каватине и рондо. В передачу включены фрагменты арий Людмилы, Фарлафа, Руслана.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1974

#глинка #РусланИЛюдмила #опера #УчебнаяПередача

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=92N7mOQfiJw
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