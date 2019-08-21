Россия и Китай собрали Совбез ООН из-за ракетного беспредела США

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, встреча пройдет в четверг, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности российского постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Пентагон 19 августа объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, подпадавшую ранее под действие ДРСМД.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базы в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что США готовили испытания ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД. «Это все было известно еще с октября прошлого года, когда приезжал (советник президента США по нацбезопасности — ред.) Джон Болтон и он нам сказал — я, по-моему об этом уже упоминал вашим коллегам журналистам, — что заявление (президента США Дональда — ред.) Трампа о необходимости выйти из этого договора — это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение», — сказал глава МИД.

В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора о РСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия соглашения.

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