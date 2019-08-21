Графа «Против всех», Илон Маск и Роскосмос, Возвращение в G8 // Галопом по Европам #78

В этом выпуске:

- Больше половины жителей России – 62 процента – считают ситуацию в стране неблагоприятной для планирования будущего;

- В России могут вернуть графу «против всех»;

- Тинькофф банк за полгода увеличил количество выданных кредитов почти в полтора раза;

- В Москве 3,5 года тюрьмы получил бывший командир спецназа Росгвардии Егоров;

- В России стали дольше жить – по крайней мере, так считает глава минздрава Скворцова;

- Глава минпромторга Мантуров выступил против запрета на экспорт леса в Китай;

- Российский автопром продолжит дорожать без господдержки;

- США и Китай подсчитывают убытки от торговой войны;

- МИД Китая тем временем арестовал сотрудника британского консульства в Гонконге;

- Трамп и Макрон решили предложить России вернуться в большую восьмёрку;

- Казанские крановщики рассказали об итогах забастовки;

- В Хакасии на угольном разрезе «Черногорский» запустили в работу два «БелАЗа»-беспилотника;

- В Иркутске требуют уволить главу пресс-службы губернатора Алашкевич;

- Рогозин заявил, что появление на рынке Илона Маска хорошо сказалось на Роскосмосе;

- Союзмультфильм получит права на «Чебурашку».





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l-HyPqKPSx8