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Графа «Против всех», Илон Маск и Роскосмос, Возвращение в G8 // Галопом по Европам #78

22:13. 21 августа 2019 Просмотров - 81 Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Больше половины жителей России – 62 процента – считают ситуацию в стране неблагоприятной для планирования будущего;
- В России могут вернуть графу «против всех»;
- Тинькофф банк за полгода увеличил количество выданных кредитов почти в полтора раза;
- В Москве 3,5 года тюрьмы получил бывший командир спецназа Росгвардии Егоров;
- В России стали дольше жить – по крайней мере, так считает глава минздрава Скворцова;
- Глава минпромторга Мантуров выступил против запрета на экспорт леса в Китай;
- Российский автопром продолжит дорожать без господдержки;
- США и Китай подсчитывают убытки от торговой войны;
- МИД Китая тем временем арестовал сотрудника британского консульства в Гонконге;
- Трамп и Макрон решили предложить России вернуться в большую восьмёрку;
- Казанские крановщики рассказали об итогах забастовки;
- В Хакасии на угольном разрезе «Черногорский» запустили в работу два «БелАЗа»-беспилотника;
- В Иркутске требуют уволить главу пресс-службы губернатора Алашкевич;
- Рогозин заявил, что появление на рынке Илона Маска хорошо сказалось на Роскосмосе;
- Союзмультфильм получит права на «Чебурашку».


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l-HyPqKPSx8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 34638 17678
    Степаныч 21 августа 2019 в 23:14

    Конечно явление илоны маски народу хорошо сказалось на Роскосмосе.)Пускай пиндоналогоплательщики и дальше лошарятся этим проходимцем,окончательно загоняя пиндосов,да и всех остальных в “вечное” рабство нашему Роскосмосу.)))

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