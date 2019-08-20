Убыль населения, Блокировка карт, Трамп против Google // Галопом по Европам #77
В этом выпуске:
- Убыль населения России за полгода составила почти 200 тысяч человек;
- Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны;
- Ассоциация банков России предлагает блокировать карты при подозрительных переводах;
- В деле банка «Югра» сумма хищений выросла с семи до 200 миллиардов рублей;
- США в 2021 году ждет рецессия;
- В Совфеде допустили ассиметричный ответ на запуск новой американской крылатой ракеты;
- Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах и грозит компании судом;
- В Кентукки шахтеры обанкротившейся компании Blackjewel взяли в заложники состав с углём на миллион
долларов;
- В Боливии бессрочную забастовку объявили работники крупнейшей в стране шахты, добывающей серебро;
- В Ростове-на-Дону экипаж теплохода Восток смог добиться погашения долгов по зарплате;
- Минсельхоз хочет ускорить изъятие заброшенных участков;
- В Краснодарском крае суд отказался возвращать в госсобственность так называемую дачу Сердюкова в
пригороде Анапы;
- В Москве дорожные камеры начали проверять водителей на наличие ОСАГО.
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