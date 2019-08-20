Убыль населения, Блокировка карт, Трамп против Google // Галопом по Европам #77

В этом выпуске:

- Убыль населения России за полгода составила почти 200 тысяч человек;

- Госдума создала комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны;

- Ассоциация банков России предлагает блокировать карты при подозрительных переводах;

- В деле банка «Югра» сумма хищений выросла с семи до 200 миллиардов рублей;

- США в 2021 году ждет рецессия;

- В Совфеде допустили ассиметричный ответ на запуск новой американской крылатой ракеты;

- Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах и грозит компании судом;

- В Кентукки шахтеры обанкротившейся компании Blackjewel взяли в заложники состав с углём на миллион



долларов;

- В Боливии бессрочную забастовку объявили работники крупнейшей в стране шахты, добывающей серебро;

- В Ростове-на-Дону экипаж теплохода Восток смог добиться погашения долгов по зарплате;

- Минсельхоз хочет ускорить изъятие заброшенных участков;

- В Краснодарском крае суд отказался возвращать в госсобственность так называемую дачу Сердюкова в



пригороде Анапы;

- В Москве дорожные камеры начали проверять водителей на наличие ОСАГО.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7psFBccCDQM