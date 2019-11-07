Главная » Аналитика, Здоровье, События

В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения

14:45. 7 ноября 2019 116 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

upload-RIAN_5503112.HR-pic4_zoom-1500x15

Счетная палата боится не достичь национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года.

Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения.

Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.

Также в докладе указывается, что естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся в январе — августе 2019 года, составила 219,2 тыс. человек. Такой показатель компенсировал миграционный прирост, однако лишь на 76%.

Задача обеспечить устойчивый естественный рост населения была поставлена в майском указе президента России Владимира Путина.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/07/n_13667360.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Уровень жизни в России отбросило на 9 лет в прошлое
Уровень жизни в России упал четвертый год подряд, несмотря на рост ... правительства. По итогам 2017 года реальные располагаемые доходы населения,...рублей. В декабре спад ускорился в 1,5 раза ... по уровню имущественного неравенства Россия давно обошла Европу и ...
Экономика «Русской мечты»
...компактного правительства. Электронный документооборот фантастически ускорит скорость принятия всех решений (...годового арендного дохода, третий год — 25%, с четвертого года и далее — 50%....может находиться в России не более 6 месяцев подряд с последующим ...
О состоянии экономики и новой революции на Украине. России пора использовать «умную силу»
... 20 месяцев подряд. Но за 4 месяца 2014 г. спад ускорился до... «клятой» России имеются возможности использовать железную дорогу Белоруссии. В-четвертых, по понятным.... СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Посевная в этом году провалена – глава Европейского еврейского союза...
Несостоявшееся «государство Украина»: экономика за гранью краха и дефолт
... результате во 2 квартале текущего года падение ускорилось до 4,7%, а... 25 месяцев подряд. Но за первые месяцы 2014 г. спад ускорился до... «клятой» России имеются возможности использовать железную дорогу Белоруссии. В-четвертых, по понятным...
Новости Украины и Новороссии 12 октября 2017
...что Украина несколько лет подряд занимает первое место ...ближайшие годы выезд украинцев за границу может ускориться. На...замечать. Вот уже четвертый год Крымский полуостров остается ...чешский президент предложил, чтобы Россия выплатила Украине компенсацию. ...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
..., за иммуномодуляцию «всех подряд». Мы не можем ориентироваться...или, по крайней мере, ускорена приемом антиретровирусных препаратов. Не... — трансверстный томат). На четвертой Международной конференции по СПИДу (...ВИЧ-инфекции в России. В 2004 году на эти цели...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)