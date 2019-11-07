В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения
Счетная палата боится не достичь национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года.
Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения.
Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.
Также в докладе указывается, что естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся в январе — августе 2019 года, составила 219,2 тыс. человек. Такой показатель компенсировал миграционный прирост, однако лишь на 76%.
Задача обеспечить устойчивый естественный рост населения была поставлена в майском указе президента России Владимира Путина.
Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/07/n_13667360.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews
Родить – не воспитать. Кукушек и так полно.
Ну, надо же. Надо заставить.
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Жан-Жак Руссо
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Публий Корнелий Тацит
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«Плох тот пастух, у которого стадо убывает, а еще хуже тот правитель, у которого народ умирает». Сократ
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«Только низким душам безразлично, как будут выглядеть их поступки в будущем». Платон
Наркмафия в РФ сильнее государства!
Интересно сколько детей у аФФтора.
Они так ВСЕГДА переживает за численность населения России.