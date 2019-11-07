В России четвертый год подряд ускоряется убыль населения

Счетная палата боится не достичь национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста населения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года.

Уточняется, что такой риск возникает в результате ускоряющейся четвертый год подряд естественной убыли населения.

Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.

Также в докладе указывается, что естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над числом родившихся в январе — августе 2019 года, составила 219,2 тыс. человек. Такой показатель компенсировал миграционный прирост, однако лишь на 76%.

Задача обеспечить устойчивый естественный рост населения была поставлена в майском указе президента России Владимира Путина.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/07/n_13667360.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews