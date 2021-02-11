Естественная убыль населения РФ в 2020-м году составила 668 тыс. человек
Использованные источники: ria.ru
Естественная убыль населения РФ в 2020-м году составила 668 тыс. человек
Естественная убыль населения России в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, следует из данных Росстата.
Число умерших за январь-декабрь прошлого года составило 2,124 миллиона человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18% (в январе-декабре 2019 года число умерших составило 1,8 миллиона человек).
Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январе-декабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом ранее.
Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч человек.
https://ria.ru/20210208/ubyl-1596552809.html – цинк
Ожидавшаяся демографическая яма + коронавирус делают свое дело.
В отношении к общему приросту населения, то на все это еще наложился миграционный отток, в результате чего за год население страны сократилось более чем на 500 тыс. человек.
Текущие демографические тенденции пока что безрадостные.
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Сергеев сказал, что нахрен столько. Потребности в еде большие.
Руками надо больше работать.
Где этот я писал то такое, самому антиресно.
https://pandoraopen.ru/2021-02-08/kak-v-ssha-boryutsya-s-sugrobami-v-nyu-jorke-i-kakoj-urok-nuzhno-vynesti-iz-etogo-rossiyanam/#comment-586640
Россия в 2020 году вымерла почти на 700 тысяч человек, и самое катастрофичное в том, что во власти никто из-за этого даже не почесался. Вымирание преимущественно произошло в исконно русских областях.
Но правительство озабочено другим: как привлечь на сезонные сельхозработы мигрантов.
Что очень символично. У кого ещё остались иллюзии , что Россия для русских ?
https://t.me/nakanuneru/4426
Стараются.