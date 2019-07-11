Эксперт объяснил катастрофическую убыль населения России: уровень жизни постыдный
Естественная убыль населения в России становится катастрофичной. Это мнение вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, которое она высказала на встрече с медиками кластера «Западный» Северо-Западного федерального округа. Она сообщила неутешительные цифры: за четыре месяца 2019 года население страны уменьшилось на 149 тысяч человек. Почти по 40 тысяч в месяц
Вице-премьер также отметила, что в России падает рождаемость и не такими темпами, как хотелось бы, снижается смертность.
Правда, в общие показатели можно отнести внешние причины смертности, например, ДТП. Однако по словам вице-премьера, многие регионы, в погоне за качественными показателями, предоставляли приукрашенную статистику. А именно: сознательно снижали показатели по смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшали, так сказать, картину.
Правда в один момент такое занижение стало невозможным, поскольку критически выросли группы прочих заболеваний, которые не приводят к летальным исходам..
После критики Минздрава и социального блока федерального правительства , в регионах стали докладывать более реальные цифры. Как говорится, сколько веревочке не виться...
Примеры. Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 г. по сравнению с 2017-м на 1,2 %. А за четыре месяца нынешнего года, когда федеральная власть поставила «вопрос ребром» — на 20 %. Ивановская область за четыре месяца 2019 года продемонстрировала увеличение количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 36 % . Хотя ранее этот рост был в пределах арифметической погрешности.
Вице-премьер призвала федеральные медицинские организации принимать активное участие в анализе ситуации. Ведь без их профессионального участия позитивные процессы в субъектах могут так и не состояться.
Вот как видит ситуацию с демографией эксперт «МК».
- Наша жизнь по-любому ограничена временными рамками,- говорит доктор экономических наук Сергей СМИРНОВ.- . Если человеку 90 лет, то как ни старайся, рано или поздно он уйдет в мир иной.
Не секрет, что население нашей страны становится более возрастным, что в свою очередь накладывает отпечаток на общую статистику убыли населения.
Это первый момент — возрастной, от которого никуда не деться.
Нужно признать, что у нас высокий процент смертности от заболеваний. Здесь мне непонятна политика импортозамещения в здравоохранении, которую наше государство исповедует в последние годы. Если по части продовольствия мы худо-бедно можем тягаемся с Западом, хотя и цены выросли, и качество продуктов стало похуже, то вот по части медицинского оборудования, технологий и препаратов, увы, конкуренцию Европе и США составить не в состоянии.
На мой взгляд, вице-премьер правительства РФ могла бы и должна сказать свое веское слово на совещаниях в правительстве. Мы бы спасли много жизней, не ставя барьеры на пути западных медицинских завоеваний.
Рождаемость в стране сегодня рвануть не может: мы в «демографической яме» и тут никакие материнские капиталы ситуацию изменить не могут
По этой причине, озвученная статистика не удивляет. В Европе тоже идет убыль населения, прироста они (в том числе США и Канада) добиваются за счет грамотной миграционной политики. Не в ущерб, конечно, своим коренным гражданам.
Нам тоже необходимо двигаться этим путем.
И — кардинально улучшать уровень жизни россиян, сегодня в основной массе он просто постыдный.
Источник: https://www.mk.ru/social/2019/07/02/ekspert-obyasnil-katastroficheskuyu-ubyl-naseleniya-rossii-uroven-zhizni-postydnyy.html?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial
Самая главная причина – неуверенность в завтрашнем дне. Засилие финансовых структур, которые с грабительским процентом всунулись посредником между всеми существенными отношениями; в разы завышенный тариф ЖКХ, обязанность исполнять который защитили законом; парадоксальные образование и медицина; неповоротливая и инертная система правоохранения; непробиваемость администраций. Можно долго перечислять. А чего это детишек не рожают ??? А кто с радостью рожать то детей в такой мир будет?
Давно пора начать называть вещи своими именами!
Белое должно быть белым, а чёрное- чёрным!
В демографической проблеме полностью виноват Путин и его, так сказать правительство! Ибо рыба гниёт с головы!
Да нет Началось это гораздо раньше в 80 х годах Политика поху…зма Коммунистической партии СССР В России даже своей Комп.партии не было А самая СИЛЬНАЯ была на Украине Вот они и рулили.
Еще раньше – в 1953, со смертью Сталина, когда партия стала не сообществом единомышленников, а трамплином к материальным благам.
Л.И.Брежнев на 25 съезде КПСС: “мы идем к коммунизму семимильными шагами”, голос из зала: “Леонид Ильич, кушать нечего”, Л.И. Брежнев: “так а кто же ест на ходу?”
Кто уверен в завтрашнем дне и миллиардами ворочает тоже…..не рожают.
Потому в другом проблема и её НЕ РЕШИТЬ.
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Сто лет назад мужичок гордился соболй и считал себя счастливым и богатым если у него ДВА СЫНА как мин.
Сыны это БОГАТСТВО и счастье.
Сегодня мужичок считает себя богатым и счастливым если у него ДВА ГЕЛЕНВАГЕНА в гараже. Они богатство и счастье. А дети это проблемы и расходы
А потому что есть СК РФ, по которому 25% дохода нужно отдавать на содержание несовершеннолетнего (это если один), если супруга взбрыкнет. А она взбрыкнет обязательно. Ибо выйти замуж за богатого и родить для него стало способом заработка. Знаю таких “девушек” и не одну. причем выходили замуж далеко не за миллионеров и не один раз. Одна из них единовременно получала алиментов от 250 до 300 тыс в месяц. и это в районном центре уездного города. Какой же дурак будет детей хотеть при таких условиях?
И это тоже.
Но это один факт из стройной последовательности и системы численность населения УМЕНЬШАЮЩЕЙ.
И под разговоры про демографию всё делается чтоб не было ПРОБЛЕМ в будущем с трудоустройством армии Шариковых.
Ибо уже в ближ. будущем дуракам работать будет НЕГДЕ.
Автомобили станут роботами в ближ. десятелетие.
Что делать с 10 млн. водителей?
Опять организовать войнушку и всех на фронт в утиль?
Так кстати поступили с крепостными.
Миллионы ненужных крестьян друг друга перебили в революциях и войнах.
Не переживайте, на социалку посадят. Уже сейчас в соцпомощь огромные деньги идут, из года в год все больше. Пожрал супчику – брысь в клетушку
Это создаст ГЕТТО и многие другие проблемы.
Смотрим на Америку и уже и Европу и видим что их проблемы в их социалке.
Да это лучше чем миллионами на убой и всё в ХЛАМ в Алепо но тоже мало приятно и рядовому гражданину не менее опасно.
Придётся ещё больше ПАХАТЬ чтоб выбраться из плохого дешёвого района в дорогой хороший пока соседи тебя не прирезали.
Ну и демографию это тоже не увеличит
“Придётся ещё больше ПАХАТЬ чтоб выбраться из плохого дешёвого района в дорогой хороший пока соседи тебя не прирезали.” – это Вы сейчас меня повеселили. ))))))))))))))))))))
Живя в резервации хоть запахайся – максимально достижимый уровень – зам рулевого резервации, ибо рулевой присылается сверху ))))))))))))))))))
Неправда.
Эмиграция советских в Америку в 90-х тому доказательство.
ВСЕ
Приехали без ничего и начинали в ГЕТТО в дешёвых сьёмных квартирах с чёрными соседями и вскеми прелестями.
Многие в том числе знакомые это прошли и вырвались на хорошую работу и в хорошие районы.
В ГЕТТО цепями не прикован и в этом отличие от ГУЛАГ
В ГУЛАГ, к слову, не жить отправляли, а отбывать наказание и исправляться посредством принудительного общественно полезного труда. Как говорят, почувствуй разницу
Снова пробочку просpал? Даааа? Снова всех сероводородом травишь!
ПыСы
Если сто лет назад в семье было всего два ребенка, то такая семья считалась неполноценной!
https://youtu.be/e_o_PCx7IPE
Ну и хорошо.
Не надо будет УТИЛИЗИРОВАТЬ 10 миллионов водителей когда ВСЕ автомобили станут роботами.
При рабовладельческом, феодальном, капиталистическом строях существуют антагонистические классы.
При капитализме: господствующие классы владеющие основными средствами производства являются эксплуаторским классом, присваивающим прибавочную стоимость за счёт найма трудового народа.
Эксплуататоров капиталистов, как правило меньшинство. Остальные считаются угнетённым классом. Капиталист эксплуататор ради прибыли идёт на всё: может сокращать рабочие места, закрывать производства, не выплачивать или снижать зарплату. Не думая, что за каждым рабочим местом стоит семья. Понятно, что бедные угнетаемые классы быстрее умирают. Поэтому в 90-х годах, когда страна окунулась в капитализм, она окунулась в пережиток прошлого. И только для Хохла, Айвы, мари … это самая счастливая пора жизни.
Хорош трепаться.
Едь в Венесуэлу Кубу или Сев. Корею.
Оттуда расскажешь как тебе хорошо
Куба далека – Куба далека, Куба рядом – Куба рядом, Куба далека – Куба далека, Куба рядом – Куба рядом, это говорим – это говорим МЫ !
Самая большая моя трагедия после того как узнал что Дед Мороз не настоящий это поездка на Кубу.
Жесть нищета и безпросвет социализма
Фекалька, тебя в Кременчуге заждались, хохлятскую нафту сероводородить!
Отбросив естественную (относительно естественную, конечно) смертность, то основная часть убыли населения приходится, пардон, на дебилов. Предложенные правила существования предоставляют КАЖДОМУ челу выбор: ускорить свою смерть или продлить жизнь. На это работает система (дез)информации: не можешь или не хочешь разобраться во вранье, льющемся со всех сторон и создающем в твоей тупой башке фантазии, не имеющие связи с действительностью – раньше времени ложишься в ящик. Разберёшься и пойдёшь дальше, найдя информацию полезную – живёшь и радуешься. Например, челы, пребывающие в иллюзии, что ЛЕЧЕНИЕ (у (жыдо)врачей) и ВЫЛЕЧИВАНИЕ это одно и то же, – это и есть приведённая в статье статистика. Что, собственно, и констатировали жыды от медицины на своём “кластере”))..
“Путинские власти берут у частных банков кредиты под высокие проценты, которые выплачиваются из бюджета, а банкиры таки выплачивают откаты чиновникам за взятые регионом кредиты. И ведь так не в одном этом регионе, а во всех. Это путинское ворьё, обнаглевшее от безнаказанности, по-другому жить и не может”.
Из дипломной работы одного студента, которого за эту работу отчислили из Университета.
У хорошей власти народ богатеет.
А у плохой, вымирает…
Вот говорят, яма в 90х была, но и сейчас плодить я не хотят. А почему, я думаю что потому что не уверен народ в завтрашнем дне. И наше, любимое из кожи лезет чтобы эта уверенность не угасала.
Упыри по понятным причинам не ведут учет по конкретным этногруппам. Чисто визуально в РФ часть этносов наращивает или сохраняет свою численность, один этнос ускоренно вымирает.
с 2021 г. в полную силу начнет работать пенсионная “реформа”, процесс убыли подускорится немного.
Ничего не поделаешь, нужно потерпеть.
“Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать”. М. Монтень. С подачи одного местного хлебосольного мудреца