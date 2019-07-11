Эксперт объяснил катастрофическую убыль населения России: уровень жизни постыдный

Естественная убыль населения в России становится катастрофичной. Это мнение вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, которое она высказала на встрече с медиками кластера «Западный» Северо-Западного федерального округа. Она сообщила неутешительные цифры: за четыре месяца 2019 года население страны уменьшилось на 149 тысяч человек. Почти по 40 тысяч в месяц

Вице-премьер также отметила, что в России падает рождаемость и не такими темпами, как хотелось бы, снижается смертность.

Правда, в общие показатели можно отнести внешние причины смертности, например, ДТП. Однако по словам вице-премьера, многие регионы, в погоне за качественными показателями, предоставляли приукрашенную статистику. А именно: сознательно снижали показатели по смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшали, так сказать, картину.

Правда в один момент такое занижение стало невозможным, поскольку критически выросли группы прочих заболеваний, которые не приводят к летальным исходам..

После критики Минздрава и социального блока федерального правительства , в регионах стали докладывать более реальные цифры. Как говорится, сколько веревочке не виться...

Примеры. Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 г. по сравнению с 2017-м на 1,2 %. А за четыре месяца нынешнего года, когда федеральная власть поставила «вопрос ребром» — на 20 %. Ивановская область за четыре месяца 2019 года продемонстрировала увеличение количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 36 % . Хотя ранее этот рост был в пределах арифметической погрешности.

Вице-премьер призвала федеральные медицинские организации принимать активное участие в анализе ситуации. Ведь без их профессионального участия позитивные процессы в субъектах могут так и не состояться.

Вот как видит ситуацию с демографией эксперт «МК».

- Наша жизнь по-любому ограничена временными рамками,- говорит доктор экономических наук Сергей СМИРНОВ.- . Если человеку 90 лет, то как ни старайся, рано или поздно он уйдет в мир иной.

Не секрет, что население нашей страны становится более возрастным, что в свою очередь накладывает отпечаток на общую статистику убыли населения.

Это первый момент — возрастной, от которого никуда не деться.

Нужно признать, что у нас высокий процент смертности от заболеваний. Здесь мне непонятна политика импортозамещения в здравоохранении, которую наше государство исповедует в последние годы. Если по части продовольствия мы худо-бедно можем тягаемся с Западом, хотя и цены выросли, и качество продуктов стало похуже, то вот по части медицинского оборудования, технологий и препаратов, увы, конкуренцию Европе и США составить не в состоянии.

На мой взгляд, вице-премьер правительства РФ могла бы и должна сказать свое веское слово на совещаниях в правительстве. Мы бы спасли много жизней, не ставя барьеры на пути западных медицинских завоеваний.

Рождаемость в стране сегодня рвануть не может: мы в «демографической яме» и тут никакие материнские капиталы ситуацию изменить не могут

По этой причине, озвученная статистика не удивляет. В Европе тоже идет убыль населения, прироста они (в том числе США и Канада) добиваются за счет грамотной миграционной политики. Не в ущерб, конечно, своим коренным гражданам.

Нам тоже необходимо двигаться этим путем.

И — кардинально улучшать уровень жизни россиян, сегодня в основной массе он просто постыдный.

Источник: https://www.mk.ru/social/2019/07/02/ekspert-obyasnil-katastroficheskuyu-ubyl-naseleniya-rossii-uroven-zhizni-postydnyy.html?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial