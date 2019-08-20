ГКЧП. Август 1991 года. Профессор М.В.Попов на радио Эхо Москвы.

ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). 19-21 августа 1991 года. Гость радио Эхо Москвы Михаил Васильевич Попов, профессор по кафедре экономики и права, президент Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России.

Эфир от 13 июля 2016 года.



Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gJ6XDRD39y8