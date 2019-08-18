Меня тут с утра пораньше обвинили в предательстве Родины, потому что я “поддерживаю преступную власть”. Обвиняющий – молодой человек, который в силу возраста не помнит, что было со страной до прихода Путина к власти. Специально для него и для других молодых патриотов я опишу в какой стране мы жили до Путина. Буквально в десяти пунктах.

1. Нам не платили зарплату по полгода, а некоторым и по году. Всем бюджетникам. Получить зарплату за январь в августе – обычное дело. Эта ситуация была тотальной. Выживали за счет огородов. Накоплений не было ни у кого.

2. Экстренным службам выдавалось по 20 литров бензина на машину. Однажды я в полуобморочном состоянии с острым отравлением сам пришел в “Скорую помощь”. Потому что на вызов мне ответили, что у них закончился бензин.

3. Страна постоянно стояла с протянутой рукой. Новости начинались с сюжетов о том, как наше правительство ведет переговоры о выдаче нового кредита. А продолжались они войной олигархов друг с другом. Кстати, Доренко, который после смерти стал чуть ли не иконой журналистики, беззастенчиво мочил на главном телекане страны всех, на кого ему укажет Березовский. И да, канал принадлежал Березовскому.

4. Война в Чечне. Стоило военным добиться успеха, как тут же боевые действия останавливались и начинались переговоры, по итогам которых весь успех нивелировался. По всей стране похищались люди (рядовые граждане, а не богачи) и вывозились в Чечню. СМИ регулярно рассказывали душераздирающие истории о том, как матери собирают деньги, чтобы выкупить своих детей из плена. Тех, кого не удалось выкупить, превращали в рабов. А в 1999 году террористы из де-факто независимой Чечни напали на Дагестан. В том же году поставлен абсолютный рекорд по количеству уклонистов от службы в армии (44% от состоявших на воинском учете).

5. Главы правительств могли меняться по 2-3 раза за год, что являлось следствием борьбы олигархов между собой и их влияния на аппаратные решения, которые принимались “семьей” – кругом приближенных Бориса Ельцина.

6. Регулярно происходили заказные и не очень убийства. Преступные группировки воевали друг с другом, отправвляя на тот свет целые банды. Школьники на вопрос о том, кем хочешь быть, вполне серьезно отвечали – бандитами. В 2000 году страна поставил рекорд по количеству убийств и грабежей.

7. Настроения в обществе царили абсолютно упадочные. Согласно социологическим опросам, в 1999 году 79% населения испытывали чувство стыда и огорчения за страну.

8. В 2000 году золотовалютные резервы страны составляли 12,5 млн долларов. Денег в стране просто не было.

9. В 1997 году сформировалась негативная тенденция естественной убыли населения (минус в среднем составлял, примерно, по полмиллиона в год), прервать которую удалось только в 2009 году.

10. Число самоубийств достигло пиковых значений. В 2000 году – 39 случаев на 100 тысяч населения (сейчас этот показатель в районе 13% – на уровне с США).

Путин в буквальном смысле оттащил страну от края пропасти, потому что сценарий её развала был более чем реальным. Вот почему старшее поколение голосует за Путина, а не потому что “оно не понимает, какое счастье ждало бы страну без него”. Старшему поколению есть с чем сравнивать. Выйдите на улицу в 23.00. Что вы видите? Дорога освещается? Двадцать лет назад не то, что улица – подъезды не освещались. Вам кажется, что все вокруг – это то, что было всегда. Это не так.

И в благодарность за то, что спас страну, Путин получает плевки от молодой и дерзкой поросли. А все потому, что они абсолютно близорукие и не способны к сопоставительному анализу. Большое видится на расстоянии. Изучите недавнее прошлое своей страны и вы все поймете сами. И да. Если вы решите “скинуть Путина”, вам придется перешагнуть через мой труп, вырвав из моих окоченевших рук оружие.

© Архивариус

PS.

Источник: http://voicesevas.ru/news/46626-specialno-dlya-nego-i-dlya-drugih-molodyh-patriotov.html