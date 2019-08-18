Специально для него и для других молодых патриотов
Меня тут с утра пораньше обвинили в предательстве Родины, потому что я “поддерживаю преступную власть”. Обвиняющий – молодой человек, который в силу возраста не помнит, что было со страной до прихода Путина к власти. Специально для него и для других молодых патриотов я опишу в какой стране мы жили до Путина. Буквально в десяти пунктах.
1. Нам не платили зарплату по полгода, а некоторым и по году. Всем бюджетникам. Получить зарплату за январь в августе – обычное дело. Эта ситуация была тотальной. Выживали за счет огородов. Накоплений не было ни у кого.
2. Экстренным службам выдавалось по 20 литров бензина на машину. Однажды я в полуобморочном состоянии с острым отравлением сам пришел в “Скорую помощь”. Потому что на вызов мне ответили, что у них закончился бензин.
3. Страна постоянно стояла с протянутой рукой. Новости начинались с сюжетов о том, как наше правительство ведет переговоры о выдаче нового кредита. А продолжались они войной олигархов друг с другом. Кстати, Доренко, который после смерти стал чуть ли не иконой журналистики, беззастенчиво мочил на главном телекане страны всех, на кого ему укажет Березовский. И да, канал принадлежал Березовскому.
4. Война в Чечне. Стоило военным добиться успеха, как тут же боевые действия останавливались и начинались переговоры, по итогам которых весь успех нивелировался. По всей стране похищались люди (рядовые граждане, а не богачи) и вывозились в Чечню. СМИ регулярно рассказывали душераздирающие истории о том, как матери собирают деньги, чтобы выкупить своих детей из плена. Тех, кого не удалось выкупить, превращали в рабов. А в 1999 году террористы из де-факто независимой Чечни напали на Дагестан. В том же году поставлен абсолютный рекорд по количеству уклонистов от службы в армии (44% от состоявших на воинском учете).
5. Главы правительств могли меняться по 2-3 раза за год, что являлось следствием борьбы олигархов между собой и их влияния на аппаратные решения, которые принимались “семьей” – кругом приближенных Бориса Ельцина.
6. Регулярно происходили заказные и не очень убийства. Преступные группировки воевали друг с другом, отправвляя на тот свет целые банды. Школьники на вопрос о том, кем хочешь быть, вполне серьезно отвечали – бандитами. В 2000 году страна поставил рекорд по количеству убийств и грабежей.
7. Настроения в обществе царили абсолютно упадочные. Согласно социологическим опросам, в 1999 году 79% населения испытывали чувство стыда и огорчения за страну.
8. В 2000 году золотовалютные резервы страны составляли 12,5 млн долларов. Денег в стране просто не было.
9. В 1997 году сформировалась негативная тенденция естественной убыли населения (минус в среднем составлял, примерно, по полмиллиона в год), прервать которую удалось только в 2009 году.
10. Число самоубийств достигло пиковых значений. В 2000 году – 39 случаев на 100 тысяч населения (сейчас этот показатель в районе 13% – на уровне с США).
Путин в буквальном смысле оттащил страну от края пропасти, потому что сценарий её развала был более чем реальным. Вот почему старшее поколение голосует за Путина, а не потому что “оно не понимает, какое счастье ждало бы страну без него”. Старшему поколению есть с чем сравнивать. Выйдите на улицу в 23.00. Что вы видите? Дорога освещается? Двадцать лет назад не то, что улица – подъезды не освещались. Вам кажется, что все вокруг – это то, что было всегда. Это не так.
И в благодарность за то, что спас страну, Путин получает плевки от молодой и дерзкой поросли. А все потому, что они абсолютно близорукие и не способны к сопоставительному анализу. Большое видится на расстоянии. Изучите недавнее прошлое своей страны и вы все поймете сами. И да. Если вы решите “скинуть Путина”, вам придется перешагнуть через мой труп, вырвав из моих окоченевших рук оружие.
PS.
Источник: http://voicesevas.ru/news/46626-specialno-dlya-nego-i-dlya-drugih-molodyh-patriotov.html
Толково.
Антипутинских скакуасов только САМ ПУТИН и спасает от жёского поголовного уничтожения.
И правильно.
Очередная резня не нужна.
Народ от пролитой кровищи лучше и добрее не станет.
Но…..
Но что-то может пойти не так и понеслась….
По улицам будут валяться отрубанные руки,ноги,головы
Толково – не толково, но Путину по любому последний срок. И старшее поколение после пенсионной реформы больше не будет его защищать.
Да старшее поколение себя защитить не может))
Путина они собрались защищать или не защищать.
Лечитесь у Кашпировского и пляшите под Ласковый Май как в молодости.
Это ВЫ развалили СССР и ВАМ за это ничего не было.
Пока
Но потом припомнят
Хохол, дорогой, ты стал переобуваться в воздухе? Глазам своим не верю, ты стал защитником СССР!!!
Да никогда.
Никогда СССР защищать не буду.
Но и те кто его развалил а потом противненько скулят пуская слюни уважения не вызывают.
.,.З д р а в и я Вам.,.
[i морально-психоЛОГИЧЕСКОГО]
А ведь Автор Этой Статьи – Прав…
(при всех “ОППО-доводАХ”…Прав!)
““““““““““““““““`
~~~ МолодОЙ ДУРак…~~~
_Молодой ДУРАК – и ТАКИЕ-же как он,
ВИЗЖАТ о реводлюции – со всех сторон…
“нужно-власть-менять” – ТАК они орут!
НЕ понимая что ПЕРВЫМИ – в “расход” ПОЙДУТ…
[ix - ixнie КУРАТОРЫ - лишь ИСПОЛЬЗУЮТ...]
_Молодой ДУРАК – и ТАКИЕ-же как он,
Идеологией ЧУЖ`ИХ…умело “ОКОРМЛЁН”…
“ПОДСАЖЕН” на ОБМАН – этот ДУРАК,
Как и ВСЁ “СТАДО” – такИХже “МАКАК”…
[ИХ энергию РАЗРУШЕНИЯ - Использует ЧУЖАК]
_Молодой ДУРАК – и такие-же как он,
ВЕРЕЩАТ с ЧУЖ`ИХ…ЦУ – со ВСЕХ сторон…
“Битфордовыми-шнурами” – эти ДУРАКИ являются,
И именно ИМИ,изнутри – страны РАЗРУШАЮТся…
[а "ПОДЖИГАТЕЛИ" - ГДЕ скрывают,ся...]
_Молодой ДУРАК – и такие-же как он,
НЕ понимает,КАКОЙ для страны – ОН приносит УРОН!
Он ЛОЖЬЮ(от КУРАТОРОВ)- Умело “ОКОРМЛЁН”!
Он ВОПИТ “вон” – НЕ слыша страны “Стон”…
[НЕ видят ДУРАКИ,как Страну "РВУТ" - со ВСЕХ сторон...]
_Молодой ДУРАК – и ТАКИЕ-же как он -
Тем СОЦИАЛЬНЫМ “ХВОРОСТОМ” являются,
Которых ИСПОЛЬЗУЮТ в ТЁМНУЮ и которые,
В…социал-ПОЛИТИЧЕСКИХ “костёр” – ВБРАСЫВАЮТся…
[от этого "ХВОРОСТА" - Использовав - ИЗБАВЛЯЮТСЯ]
_Молодёжь Опомнись – поПЫТАЙСЯ Осознать,
КАК Вас(тебя)ЧУЖИЕ – Начали ИСПОЛЬЗОВАТЬ…!
“ОНИ” – Посредством Вас у Вас – и ЭТО Так,
Вашу страну(Родину)- Хотят(ОБМАНОМ)О Т Н Я Т Ь!!!
* КАК Вас ЧУЖИЕ ДУРЯТ – поСТАРАЙТЕСЬ Понять!!![44-14]
“““““““““““
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 18-8-19.
P.S. Если власть ЧУЖ`ИХ…окончательно в Россию “придёт” ТО,
—> То в итоге Россия – РАЗВАЛится и…ПРОПАДЁТ…
Гражданская Война – Россию(её территорию)- КРОВЬЮ зальёт…
* Устанавливай Русскую Власть в России – Русский Народ!!!
Результатом и примером действий социальных паразитов есть ситуёвина ( ещё не окончательная ) на остатках Украины.
Чтобы как можно меньше была «гора кровавых тел», как можно больше стало Живых – нужно напрячься.
Благодарен судьбе за возможность свободно говорить о том Главном, что есть в каждом, служить Ему.
Так было не всегда, помню об этом, о скоротечности, поэтому дорог каждый день
Ойй.. маразм крепчал… один придyрок обозвал, другой обиделся и стал оправдываться…
С 1 по 4 пункты- это было сделано чтобы загнать население в состояние стресса чтобы подавить его волю, чтобы посеять в народе неверие в свои силы.
5, 6 пункты это борьба пауков за власть в стране, за возможность распоряжаться её ресурсами и народом, в ней победила та группировка, которая теперь у власти и Путин их решальщик, даже не пахан.
7-10 пункт это последствия, большинство население было готово пахать на любого упыря лишь бы прекратился беспредел устроенный этими же упырями.
Путин ни чего от пропасти не оттаскивал, ибо к пропасти страна была подведена умышленно и управляемо (хотя допускаю, что упыри так заигрались, что пришлось просить помощи у коммунистов Примакову, Маслюкову, Геращенко), чтобы изменить менталитет людей превратить их в рабов готовых пойти в капиталистическое рабство, но капиталистического рабства им оказалось мало, они в 2012 году стали загонять народ в феодальное рабство, так как в капиталистическом рабстве сохраняется возможность конкуренции, что не давало возможности полного завладения ресурсами и “человеческого капитала” (людоедская фраза Путинского правительства). Теперь им кажется что феодализма то же не достаточно, так как даже у холопа есть права оказывать сопротивление своему феодалу, в надежде, что другой феодал будет лучше относиться. Поэтому Путин и еже с ним, готовят нам полное рабовладение, постепенно отбирая у народа все их права, лишая любых политических свобод, закабаляя через банковскую систему, загоняя в электронно-цифровой концлагерь. И не надо тут рассказывать басни про старшее поколение, я сам старшее поколение, и мне все происходившие события очевидны, эти упыри украли 20 лет моей жизни, и жизни моей страны, ради своего личного обогащения, а у тебя неуважаемый автор стокгольмский синдром, ты 20 лет прибывал в заложниках у душегубов, а теперь сам себя убеждаешь, что они тебе как отец родной, просто смешно твой бред читать. Не дури молодёжи голову.
…Путин ни чего от пропасти не оттаскивал, ибо к пропасти страна была подведена умышленно и управляемо…
У Вас проблема с логикой. Вы и соглашаетесь и опровергаете в одном предложении.
…чтобы изменить менталитет людей превратить их в рабов готовых пойти в капиталистическое рабство…
Интересно, а до Путина не “капитализм” был?
…в феодальное рабство…
Извольте объяснить суть этого.
…что не давало возможности полного завладения ресурсами и “человеческого капитала” (людоедская фраза Путинского правительства)…
Хотите сказать что Вы раб?
…Поэтому Путин и еже с ним, готовят нам полное рабовладение…
Вы с Путиным лично обсудили план?
…закабаляя через банковскую систему…
Не знал, что у нас вся банковская система принадлежит госудаству. Тот же Альфа Банк пытался обанкротить УВЗ, продукция которого защиту государственности же и осуществляет, в виде создания паритета военной техники. Объясните логично ваш довод.
…И не надо тут рассказывать басни про старшее поколение…
То есть перечисленное в статье ложь?
…эти упыри украли 20 лет моей жизни, и жизни моей страны…
Говорите за себя. Что именно украли то?
…Не дури молодёжи голову…
А Вы имеете права указывать автору? Вы ему и всем нам кто?
Это не ваша страна,более того это ваще не страна – это территория для разграбления.
Если лично у Вас данное понимание реалий прощу не пытаться мне его навязать. Не Вам решать уж точно, моя это родина или нет. Я тут родился, я её защищал, когда служил, и защищаю её сейчас так, как считаю нужным.
Зарплата раз в полгода. Когда Ельцин пришёл к власти, в кооперативах платили каждую неделю зарплату. Но особо “умные” стали возмущаться, хотим раз в месяц, чтобы накопилось побольше. Новые капиталисты посмотрели на идиотов и совсем перестали платить зарплату.
Не поделитесь где именно Вам зарплату не платят?
Вам в час или лучше раз в месяц, чтобы накопилось побольше7
Вы не ответили на вопрос.
“Вам зарплату её платят”. Как тут отвечать7
Мы с Вами на разных языках общаемся? Напомню, Ваше утверждение:
…Зарплата раз в полгода…
…Новые капиталисты посмотрели на идиотов и совсем перестали платить зарплату…
Так где Вам не платят зарплату?
“Спасибо мне,что есть я у тебя..”.В.В.Путин.Люди,поймите,предательство-есть предательство.От скудоумия или от корысти-это предательство все равно…Мой дед прошел всю войну…И что я ему скажу…”Деда Красноярская ГЭС теперь американская,потому что изменилась экономическая ситуация в мире…”.Вы,люди,думайте ответственно…За что вас пращуры могут по заднице отхлестать….Наше общение-это выпуск пара.Но…скотиной становиться сознательно….-это убийство детей и внуков….Всюду последствия.Ответственность такая неприятная штука,она придет все-равно…Иногда я читаю то,за что деды бы кончили однозначно…и есть “плюсики”…Тупая тварь или умная тварь-это не имеет значения.Главное эффект.Наказание тоже одно…Просто для тупой твари это будет обидно и неожиданно.
Вас снова «понесло». Советую принять душ и подумать о чем нибудь светлом. Самонакрутка в одном направлении лишает ваше сознание объективности. Эмоции так и сквозят через текст.
А мне нравится, очень даже позитивненько, бумеранг возвращается всегда. Ъ абсолютно прав.
Для Вас позитивен его негатив?
Каждый видит свое, вы – негатив, я – позитив. Но такова жизнь – все нам возвращается и хорошее и плохое, хотим ли этого или вовсе об этом не думаем. В этом и есть высшая справедливость. Вот это не может не радовать!
Хорошо, вопрос иначе задам. Что в тексте уважаемого Ъ для Вас позитивно?
Ну что, мне весь его текст переписывать? Почему вы в его тексте почувствовали негатив? В чем он не прав? Перечитайте его еще раз внимательнее, да не пытайтесь поймать эмоцию, она – отражение только вашего внутреннего мира, поймайте образ его слов, картинку, тогда и смысл дойдет неискаженным.
Я ничего не испытываю.Ни огорчения,ни возбуждения,ни обид….Просто я могу так доносить текст.Меня можете хоть как называть…я осажу,естественно,но не так сильно,когда толпой будут уничтожать разумного при моем визуальном участии.Если вы хотите чтобы я подумал о “светлом”,то давайте я подумаю о вас…И “светлое” окажется не чистым.Вы и свет-это не одно и то же….
Я человек. И вижу Ваши эмоции в тексте выше. Пишу это искренне честно. Вам решать, объективна ли моя оценка со стороны иль нет. Эмоции – это продукт нашей жизнедеятельности, так почему бы не начать контролировать то, что является производным от нас?
У меня с вами разный опыт,и всего лишь…Моя любовь к людям-это проявление разума.Я видел столько конфликтных ситуаций,что они перестали вызывать эмоции.Но в тексте могу донести и могу вызвать…Юмор-это спасает от деформации личности.
По юмору – это то, что не объективно, но позитивно. Странность, но полезная. Хотя порой и не уместная.
Эмоции можно сравнить с заносом автомобиля. Когда логика вроде как пытается удержать его на траектории, но занос мешает. Так и до “аварии” недалеко. Или вы профессионально “дрифтуете”?
Не за деньги,так правильнее сказать.Профессионализм-это то за что получаешь оплату.А подход-да,похож…Эмоции вызывают улыбку.Появляются только определения….Вы вполне могли стать и “мурзиком”,но пока не время:).
Да-а-а… Как-то неловко у тебя с твоим геройским дедом получилось. А ну как спросит (за Красноярскую ГЭС), да притом ещё и ссылочку, да не просто, а на документик. А ежели не дашь, он тебе своим геройским кулаком да в ухо – БЗДЫНЬ-Ь-Ь.
То-то звону будет!
И да, щас буду ржать. Отползайте. Всё, ржу:
:-) :-) :-) :-) :-) :-)
Идиотина…что ж могу поделать.
Нельзя так о родителях! Это неуважение.
Кто-нибудь знает, где территориально находится Циля?!!! Срочно нужен ветеринар-психолог, а то боюсь, мы навсегда потеряем Цилю в человеческом облике!