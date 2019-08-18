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Специально для него и для других молодых патриотов

10:49. 18 августа 2019 Просмотров - 363 36 коммент. Опубликовал:

Меня тут с утра пораньше обвинили в предательстве Родины, потому что я “поддерживаю преступную власть”. Обвиняющий – молодой человек, который в силу возраста не помнит, что было со страной до прихода Путина к власти. Специально для него и для других молодых патриотов я опишу в какой стране мы жили до Путина. Буквально в десяти пунктах.

1. Нам не платили зарплату по полгода, а некоторым и по году. Всем бюджетникам. Получить зарплату за январь в августе – обычное дело. Эта ситуация была тотальной. Выживали за счет огородов. Накоплений не было ни у кого.

2. Экстренным службам выдавалось по 20 литров бензина на машину. Однажды я в полуобморочном состоянии с острым отравлением сам пришел в “Скорую помощь”. Потому что на вызов мне ответили, что у них закончился бензин.

3. Страна постоянно стояла с протянутой рукой. Новости начинались с сюжетов о том, как наше правительство ведет переговоры о выдаче нового кредита. А продолжались они войной олигархов друг с другом. Кстати, Доренко, который после смерти стал чуть ли не иконой журналистики, беззастенчиво мочил на главном телекане страны всех, на кого ему укажет Березовский. И да, канал принадлежал Березовскому.

4. Война в Чечне. Стоило военным добиться успеха, как тут же боевые действия останавливались и начинались переговоры, по итогам которых весь успех нивелировался. По всей стране похищались люди (рядовые граждане, а не богачи) и вывозились в Чечню. СМИ регулярно рассказывали душераздирающие истории о том, как матери собирают деньги, чтобы выкупить своих детей из плена. Тех, кого не удалось выкупить, превращали в рабов. А в 1999 году террористы из де-факто независимой Чечни напали на Дагестан. В том же году поставлен абсолютный рекорд по количеству уклонистов от службы в армии (44% от состоявших на воинском учете).

5. Главы правительств могли меняться по 2-3 раза за год, что являлось следствием борьбы олигархов между собой и их влияния на аппаратные решения, которые принимались “семьей” – кругом приближенных Бориса Ельцина.

6. Регулярно происходили заказные и не очень убийства. Преступные группировки воевали друг с другом, отправвляя на тот свет целые банды. Школьники на вопрос о том, кем хочешь быть, вполне серьезно отвечали – бандитами. В 2000 году страна поставил рекорд по количеству убийств и грабежей.

7. Настроения в обществе царили абсолютно упадочные. Согласно социологическим опросам, в 1999 году 79% населения испытывали чувство стыда и огорчения за страну.

8. В 2000 году золотовалютные резервы страны составляли 12,5 млн долларов. Денег в стране просто не было.

9. В 1997 году сформировалась негативная тенденция естественной убыли населения (минус в среднем составлял, примерно, по полмиллиона в год), прервать которую удалось только в 2009 году.

10. Число самоубийств достигло пиковых значений. В 2000 году – 39 случаев на 100 тысяч населения (сейчас этот показатель в районе 13% – на уровне с США).

Путин в буквальном смысле оттащил страну от края пропасти, потому что сценарий её развала был более чем реальным. Вот почему старшее поколение голосует за Путина, а не потому что “оно не понимает, какое счастье ждало бы страну без него”. Старшему поколению есть с чем сравнивать. Выйдите на улицу в 23.00. Что вы видите? Дорога освещается? Двадцать лет назад не то, что улица – подъезды не освещались. Вам кажется, что все вокруг – это то, что было всегда. Это не так.

И в благодарность за то, что спас страну, Путин получает плевки от молодой и дерзкой поросли. А все потому, что они абсолютно близорукие и не способны к сопоставительному анализу. Большое видится на расстоянии. Изучите недавнее прошлое своей страны и вы все поймете сами. И да. Если вы решите “скинуть Путина”, вам придется перешагнуть через мой труп, вырвав из моих окоченевших рук оружие.

© Архивариус  

PS.

Источник: http://voicesevas.ru/news/46626-specialno-dlya-nego-i-dlya-drugih-molodyh-patriotov.html

Метки: Новости

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36 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5391 873
    ХОХОЛ 18 августа 2019 в 13:01

    Толково.
    Антипутинских скакуасов только САМ ПУТИН и спасает от жёского поголовного уничтожения.
    И правильно.
    Очередная резня не нужна.
    Народ от пролитой кровищи лучше и добрее не станет.
    Но…..
    Но что-то может пойти не так и понеслась….
    По улицам будут валяться отрубанные руки,ноги,головы

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    3
  • 88 72
    Valeriy Bondarik 18 августа 2019 в 13:11

    .,.З д р а в и я Вам.,.

    [i морально-психоЛОГИЧЕСКОГО]

    А ведь Автор Этой Статьи – Прав…
    (при всех “ОППО-доводАХ”…Прав!)
    ““““““““““““““““`
    ~~~ МолодОЙ ДУРак…~~~

    _Молодой ДУРАК – и ТАКИЕ-же как он,
    ВИЗЖАТ о реводлюции – со всех сторон…
    “нужно-власть-менять” – ТАК они орут!
    НЕ понимая что ПЕРВЫМИ – в “расход” ПОЙДУТ…
    [ix - ixнie КУРАТОРЫ - лишь ИСПОЛЬЗУЮТ...]

    _Молодой ДУРАК – и ТАКИЕ-же как он,
    Идеологией ЧУЖ`ИХ…умело “ОКОРМЛЁН”…
    “ПОДСАЖЕН” на ОБМАН – этот ДУРАК,
    Как и ВСЁ “СТАДО” – такИХже “МАКАК”…
    [ИХ энергию РАЗРУШЕНИЯ - Использует ЧУЖАК]

    _Молодой ДУРАК – и такие-же как он,
    ВЕРЕЩАТ с ЧУЖ`ИХ…ЦУ – со ВСЕХ сторон…
    “Битфордовыми-шнурами” – эти ДУРАКИ являются,
    И именно ИМИ,изнутри – страны РАЗРУШАЮТся…
    [а "ПОДЖИГАТЕЛИ" - ГДЕ скрывают,ся...]

    _Молодой ДУРАК – и такие-же как он,
    НЕ понимает,КАКОЙ для страны – ОН приносит УРОН!
    Он ЛОЖЬЮ(от КУРАТОРОВ)- Умело “ОКОРМЛЁН”!
    Он ВОПИТ “вон” – НЕ слыша страны “Стон”…
    [НЕ видят ДУРАКИ,как Страну "РВУТ" - со ВСЕХ сторон...]

    _Молодой ДУРАК – и ТАКИЕ-же как он -
    Тем СОЦИАЛЬНЫМ “ХВОРОСТОМ” являются,
    Которых ИСПОЛЬЗУЮТ в ТЁМНУЮ и которые,
    В…социал-ПОЛИТИЧЕСКИХ “костёр” – ВБРАСЫВАЮТся…
    [от этого "ХВОРОСТА" - Использовав - ИЗБАВЛЯЮТСЯ]

    _Молодёжь Опомнись – поПЫТАЙСЯ Осознать,
    КАК Вас(тебя)ЧУЖИЕ – Начали ИСПОЛЬЗОВАТЬ…!
    “ОНИ” – Посредством Вас у Вас – и ЭТО Так,
    Вашу страну(Родину)- Хотят(ОБМАНОМ)О Т Н Я Т Ь!!!
    * КАК Вас ЧУЖИЕ ДУРЯТ – поСТАРАЙТЕСЬ Понять!!![44-14]
    “““““““““““
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 18-8-19.

    P.S. Если власть ЧУЖ`ИХ…окончательно в Россию “придёт” ТО,
    —> То в итоге Россия – РАЗВАЛится и…ПРОПАДЁТ…
    Гражданская Война – Россию(её территорию)- КРОВЬЮ зальёт…
    * Устанавливай Русскую Власть в России – Русский Народ!!!

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    1
  • 4872 4402
    жора шапов 18 августа 2019 в 13:29

    Результатом и примером действий социальных паразитов есть ситуёвина ( ещё не окончательная ) на остатках Украины.

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    0
  • 332 288
    Goodworld 18 августа 2019 в 13:57

    Чтобы как можно меньше была «гора кровавых тел», как можно больше стало Живых – нужно напрячься.
    Благодарен судьбе за возможность свободно говорить о том Главном, что есть в каждом, служить Ему.
    Так было не всегда, помню об этом, о скоротечности, поэтому дорог каждый день

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  • 11055 6537
    Maleos 18 августа 2019 в 14:17

    Ойй.. маразм крепчал… один придyрок обозвал, другой обиделся и стал оправдываться…

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    1
  • 25 17
    Вася 18 августа 2019 в 14:22

    С 1 по 4 пункты- это было сделано чтобы загнать население в состояние стресса чтобы подавить его волю, чтобы посеять в народе неверие в свои силы.
    5, 6 пункты это борьба пауков за власть в стране, за возможность распоряжаться её ресурсами и народом, в ней победила та группировка, которая теперь у власти и Путин их решальщик, даже не пахан.
    7-10 пункт это последствия, большинство население было готово пахать на любого упыря лишь бы прекратился беспредел устроенный этими же упырями.
    Путин ни чего от пропасти не оттаскивал, ибо к пропасти страна была подведена умышленно и управляемо (хотя допускаю, что упыри так заигрались, что пришлось просить помощи у коммунистов Примакову, Маслюкову, Геращенко), чтобы изменить менталитет людей превратить их в рабов готовых пойти в капиталистическое рабство, но капиталистического рабства им оказалось мало, они в 2012 году стали загонять народ в феодальное рабство, так как в капиталистическом рабстве сохраняется возможность конкуренции, что не давало возможности полного завладения ресурсами и “человеческого капитала” (людоедская фраза Путинского правительства). Теперь им кажется что феодализма то же не достаточно, так как даже у холопа есть права оказывать сопротивление своему феодалу, в надежде, что другой феодал будет лучше относиться. Поэтому Путин и еже с ним, готовят нам полное рабовладение, постепенно отбирая у народа все их права, лишая любых политических свобод, закабаляя через банковскую систему, загоняя в электронно-цифровой концлагерь. И не надо тут рассказывать басни про старшее поколение, я сам старшее поколение, и мне все происходившие события очевидны, эти упыри украли 20 лет моей жизни, и жизни моей страны, ради своего личного обогащения, а у тебя неуважаемый автор стокгольмский синдром, ты 20 лет прибывал в заложниках у душегубов, а теперь сам себя убеждаешь, что они тебе как отец родной, просто смешно твой бред читать. Не дури молодёжи голову.

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    2
    • 706 350
      BlackCatВася 18 августа 2019 в 14:52

      …Путин ни чего от пропасти не оттаскивал, ибо к пропасти страна была подведена умышленно и управляемо…
      У Вас проблема с логикой. Вы и соглашаетесь и опровергаете в одном предложении.
      …чтобы изменить менталитет людей превратить их в рабов готовых пойти в капиталистическое рабство…
      Интересно, а до Путина не “капитализм” был?
      …в феодальное рабство…
      Извольте объяснить суть этого.
      …что не давало возможности полного завладения ресурсами и “человеческого капитала” (людоедская фраза Путинского правительства)…
      Хотите сказать что Вы раб?
      …Поэтому Путин и еже с ним, готовят нам полное рабовладение…
      Вы с Путиным лично обсудили план?
      …закабаляя через банковскую систему…
      Не знал, что у нас вся банковская система принадлежит госудаству. Тот же Альфа Банк пытался обанкротить УВЗ, продукция которого защиту государственности же и осуществляет, в виде создания паритета военной техники. Объясните логично ваш довод.
      …И не надо тут рассказывать басни про старшее поколение…
      То есть перечисленное в статье ложь?
      …эти упыри украли 20 лет моей жизни, и жизни моей страны…
      Говорите за себя. Что именно украли то?
      …Не дури молодёжи голову…
      А Вы имеете права указывать автору? Вы ему и всем нам кто?

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  • 1065 621
    Онуфрий 18 августа 2019 в 14:25

    Зарплата раз в полгода. Когда Ельцин пришёл к власти, в кооперативах платили каждую неделю зарплату. Но особо “умные” стали возмущаться, хотим раз в месяц, чтобы накопилось побольше. Новые капиталисты посмотрели на идиотов и совсем перестали платить зарплату.

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  • 13290 9968
    Ъ 18 августа 2019 в 14:28

    “Спасибо мне,что есть я у тебя..”.В.В.Путин.Люди,поймите,предательство-есть предательство.От скудоумия или от корысти-это предательство все равно…Мой дед прошел всю войну…И что я ему скажу…”Деда Красноярская ГЭС теперь американская,потому что изменилась экономическая ситуация в мире…”.Вы,люди,думайте ответственно…За что вас пращуры могут по заднице отхлестать….Наше общение-это выпуск пара.Но…скотиной становиться сознательно….-это убийство детей и внуков….Всюду последствия.Ответственность такая неприятная штука,она придет все-равно…Иногда я читаю то,за что деды бы кончили однозначно…и есть “плюсики”…Тупая тварь или умная тварь-это не имеет значения.Главное эффект.Наказание тоже одно…Просто для тупой твари это будет обидно и неожиданно.

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    1
    • 706 350
      BlackCatЪ 18 августа 2019 в 15:09

      Вас снова «понесло». Советую принять душ и подумать о чем нибудь светлом. Самонакрутка в одном направлении лишает ваше сознание объективности. Эмоции так и сквозят через текст.

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      1
      • 654 502
        Елена ОгурцоваBlackCat 18 августа 2019 в 15:16

        А мне нравится, очень даже позитивненько, бумеранг возвращается всегда. Ъ абсолютно прав.

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        1
      • 13290 9968
        ЪBlackCat 18 августа 2019 в 15:21

        Я ничего не испытываю.Ни огорчения,ни возбуждения,ни обид….Просто я могу так доносить текст.Меня можете хоть как называть…я осажу,естественно,но не так сильно,когда толпой будут уничтожать разумного при моем визуальном участии.Если вы хотите чтобы я подумал о “светлом”,то давайте я подумаю о вас…И “светлое” окажется не чистым.Вы и свет-это не одно и то же….

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        • 706 350
          BlackCatЪ 18 августа 2019 в 15:30

          Я человек. И вижу Ваши эмоции в тексте выше. Пишу это искренне честно. Вам решать, объективна ли моя оценка со стороны иль нет. Эмоции – это продукт нашей жизнедеятельности, так почему бы не начать контролировать то, что является производным от нас?

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          • 13290 9968
            ЪBlackCat 18 августа 2019 в 15:39

            У меня с вами разный опыт,и всего лишь…Моя любовь к людям-это проявление разума.Я видел столько конфликтных ситуаций,что они перестали вызывать эмоции.Но в тексте могу донести и могу вызвать…Юмор-это спасает от деформации личности.

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          • 706 350
            BlackCatЪ 18 августа 2019 в 15:46

            По юмору – это то, что не объективно, но позитивно. Странность, но полезная. Хотя порой и не уместная.

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        • 706 350
          BlackCatЪ 18 августа 2019 в 15:45

          Эмоции можно сравнить с заносом автомобиля. Когда логика вроде как пытается удержать его на траектории, но занос мешает. Так и до “аварии” недалеко. Или вы профессионально “дрифтуете”?

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          • 13290 9968
            ЪBlackCat 18 августа 2019 в 15:58

            Не за деньги,так правильнее сказать.Профессионализм-это то за что получаешь оплату.А подход-да,похож…Эмоции вызывают улыбку.Появляются только определения….Вы вполне могли стать и “мурзиком”,но пока не время:).

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    • 80 44
      Циля ПаркинсонЪ 18 августа 2019 в 15:46

      Да-а-а… Как-то неловко у тебя с твоим геройским дедом получилось. А ну как спросит (за Красноярскую ГЭС), да притом ещё и ссылочку, да не просто, а на документик. А ежели не дашь, он тебе своим геройским кулаком да в ухо – БЗДЫНЬ-Ь-Ь.

      То-то звону будет!

      И да, щас буду ржать. Отползайте. Всё, ржу:

      :-) :-) :-) :-) :-) :-)

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      -1

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