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Сергей Савельев. Почему нами управляют мошенники и проходимцы

17:26. 18 августа 2019 Просмотров - 161 7 коммент. Опубликовал:

Золотой фонд ДеньТВ. Чем отличается мозг внушаемого человека. Как человек попадает в зависимые отношения. Какой отбор ведут государства и каков портрет идеального гражданина. К чему привели планету столетия усредняющего отбора. Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EZpm44DvCA0

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 708 352
    BlackCat 18 августа 2019 в 18:47

    Потому что Мы даем им управлять нами. Почему после насилия над ними, мошенниками и проходимцами, мы становимся такими же? Потому что идем “темным” путем. Тем же, которым когда то шли те самые мошенники и проходимцы.

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  • 13293 9971
    Ъ 18 августа 2019 в 20:18

    Бъерн Даллен.Живее всех живых.Я занимался лыжными гонками…Я не употреблял допинг,ибо был лох…мне его не давали.Но я ни разу не видел людей,у которых идет пена изо рта,как у лошади…У Бъерн Даллена все это было,прям еще до “звездности”…Но это только начало беседы “Монстра”..

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