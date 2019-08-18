Сергей Савельев. Почему нами управляют мошенники и проходимцы
Золотой фонд ДеньТВ. Чем отличается мозг внушаемого человека. Как человек попадает в зависимые отношения. Какой отбор ведут государства и каков портрет идеального гражданина. К чему привели планету столетия усредняющего отбора. Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев.
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Потому что Мы даем им управлять нами. Почему после насилия над ними, мошенниками и проходимцами, мы становимся такими же? Потому что идем “темным” путем. Тем же, которым когда то шли те самые мошенники и проходимцы.
Надеюсь , у Вас есть пример и результат личного обратного действия ?
А Вы молодец. Нет, примера нет. Зато пример отличный – Ваша внимательность к подаче информации.
Знаете в чем суть логики? В том, что мораль становится логична. Возведя логику в прогрессию приходишь к выводу, что все, что аморально – нелогично. А это значит лишь то, что логика сама покажет абсолют аморальности как точку схлопывания того, чем движет логика.
При условии, что есть база ценностная. Логика “аморальной” личности вполне себе логична для этой личности.
Пока он не познал закон «зеркала». Как все начнут «зеркалить» зло убьёт хоть целую цивилизацию.
Бъерн Даллен.Живее всех живых.Я занимался лыжными гонками…Я не употреблял допинг,ибо был лох…мне его не давали.Но я ни разу не видел людей,у которых идет пена изо рта,как у лошади…У Бъерн Даллена все это было,прям еще до “звездности”…Но это только начало беседы “Монстра”..