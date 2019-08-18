Сергей Савельев. Почему нами управляют мошенники и проходимцы

Золотой фонд ДеньТВ. Чем отличается мозг внушаемого человека. Как человек попадает в зависимые отношения. Какой отбор ведут государства и каков портрет идеального гражданина. К чему привели планету столетия усредняющего отбора. Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев.



Поддержать передачи С. В. Савельева и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

Приобрести книгу “Морфология сознания” и другие работы С. В. Савельева http://bit.ly/2IxY5Cp

Приобрести книги категории Психология без торговой наценки http://bit.ly/2zp3RQ7

Краудфандинговая площадка День https://tv-den.ru/



#ДеньТВ #СергейСавельев #церебральныйсотринг #мозг #манипуляции #эволюция #искусственныйотбор #история #наука #биология #химия #гениальность #одаренность

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EZpm44DvCA0