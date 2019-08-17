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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 августа 2019

09:53. 17 августа 2019 Просмотров - 224 Нет комментариев Опубликовал:

Сирийские террористы захватили в плен пилота истребителя Су-22

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Суд США постановил арестовать иранский танкер из-за Сирии

Суд США постановил арестовать иранский танкер из-за Сирии | Русская весна

Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного Гибралтаром.

В постановлении суда отмечается, что «нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на его борту и 995 000,00 долларов США подлежат конфискации на основе нарушений закона О международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона об отмывании денег, а также отдельно закона о конфискации в связи с террористической деятельностью».

Министерство юстиции США в своем комментарии по данному вопросу заявило, что в документах суда раскрыта схема «незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией».

Минюст добавил, что в этой схеме участвуют «несколько сторон, связанных с КСИР».

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В связи с этим госдепартамент США предупредил о «серьезных последствиях» экипажу танкера.

«Соединенные Штаты считают, что танкер Grace 1 помогал Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1», — говорилось в распространенном сообщении госдепа.

В нем уточнялось, что члены экипажей судов, оказывающих помощь КСИР в транспортировке нефти из Ирана, могут быть лишены права на получение виз или въезд в США.

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Из жизни Сирии. Ферма в христианском посёлке в зоне боевых действий

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Турецкие планы



На заседании турецкого военного совета с участием министра обороны Хулуси Акара и шефа разведки Хакана Фидана, засветилась примечательная карта Рожавы, где турки чертят некие границы продвижения в рамках своих договоренностей с США о 5-километровой зоне у турецко-сирийской границы. Из того, что смогли разобрать со снимка не очень высокого качества – Кобани и Таль-Абьяд находятся внутри "турецкой зоны безопасности", в которой курдам будет прямо скажем небезопасно.
Границей зоны продвижения (в рамках турецкого планирования) должна стать трасса М-4.

Согласно заявлению министерства обороны Турции, совместный американо-турецкий центр по координации и обеспечению безопасности начнет работу на следующей неделе. По словам Акара, для Турции нет разницы между РПК и YPG – для Турции это все террористы.
Курдское руководство заявляет, что ведет переговоры с США по этому вопросу, так как на практике на некоторых участках глубина продвижения составляет 5 километров, а на других от 9 до 14.
На низовом уровне курды грозят оказывать сопротивление турецкой армии, но сам факт перехода к обсуждению параметров продвижения турок вглубь их территории уже сам по себе красноречив.

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Метки: главное, компиляция

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