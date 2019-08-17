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Почему я выбираю КиноЦензор?

20:29. 17 августа 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Все, наверное, слышали про такой распиаренный фильм как «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Довелось и мне его недавно посмотреть – плевался жутко, и стало очень обидно за время, потраченное на эту пошлость. А подвигла меня на просмотр – высокая оценка на всем известном КиноПоиске.

Вот давайте вместе перейдём на сайт. Открываем страницу КиноПоиска и видим, что за фильм проголосовало больше 260 тысяч человек, и по результатам этой оценки картина получила почти 8 баллов. То есть, по  данным КиноПоиска, вот эту историю про похотливого наркомана, зацикленного на деньгах, который к тому же изображён ещё и положительным героем, надо смотреть всем и каждому, потому что это вроде как «очень классный фильм».

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Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/pochemu-ya-vyibirayu-kinotsenzor/

Метки: аналитика, видеообзоры, обзоры прочие, технологии

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