Почему я выбираю КиноЦензор?

Все, наверное, слышали про такой распиаренный фильм как «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Довелось и мне его недавно посмотреть – плевался жутко, и стало очень обидно за время, потраченное на эту пошлость. А подвигла меня на просмотр – высокая оценка на всем известном КиноПоиске.

Вот давайте вместе перейдём на сайт. Открываем страницу КиноПоиска и видим, что за фильм проголосовало больше 260 тысяч человек, и по результатам этой оценки картина получила почти 8 баллов. То есть, по данным КиноПоиска, вот эту историю про похотливого наркомана, зацикленного на деньгах, который к тому же изображён ещё и положительным героем, надо смотреть всем и каждому, потому что это вроде как «очень классный фильм».

Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/pochemu-ya-vyibirayu-kinotsenzor/