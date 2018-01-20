Шоу «Голос»: Разбор полетов, или почему я перестал его смотреть

Историческая справка

Шоу «Голос» (The Voice) – формат телевизионных вокальных конкурсов. Первое шоу было показано в Голландии в 2010 году. На текущий момент ежегодно шоу «Голос» выходит на экранах телевизоров во многих странах мира.

В России шоу «Голос» стартовало на Первом канале в 2012 году, и к настоящему моменту вышло более 6 сезонов. Бессменный ведущий шоу 6-ти сезонов – Дмитрий Нагиев. В наставниках побывали:

Леонид Агутин

Александр Градский

Пелагея (Пелагея Сергеевна Телегина)

Дмитрий Билан

Григорий Лепс

Полина Гагарина

Баста (Василий Михайлович Вакуленко)

Продюсеры: Юрий Аксюта, Лариса Синельщикова (2012–2014гг.), Илья Кривицкий (2012–2014гг.)

Производство: медиа-холдинг «Красный квадрат» (2012-2014гг.), телекомпания «Первый канал» (с 2015г.)

Предисловие:

Собственно, почему я выбрал для разбора именно это шоу. Возможно, потому что за последние 5 лет это единственное, что я смотрел по телевизору. Смотрел, потому что в свое время сам был немного связан с музыкой, и данный формат шоу мне показался интересен тем, что дает шанс начинающим музыкантам и вокалистам как минимум заявить о себе на всю страну. Скажу сразу, что последний 6-й сезон я не досмотрел и до половины – разочаровался и потерял интерес.

Основная часть

Итак, начнем разбор полетов. Основные вопросы, на которые хочется ответить – чему должно учить шоу такого формата и чему шоу «Голос» на самом деле учит? Касательно первого вопроса, считаю, что шоу «Голос» должно:

1. Привить телезрителю вкус к хорошей качественной музыке.

2. Дать шанс талантливым исполнителям показать себя.

3. Создать и показать правильный образ исполнителя.

4. Показать телезрителю культурное богатство нашей страны и нашего родного языка, тем самым укрепляя патриотичные настроения среди населения.

5. Все участники шоу (ведущий, наставники, конкурсанты) должны своими действиями поддерживать такие человеческие качества, как доброта, честность, справедливость, сотрудничество, поддержка.

Остановимся на каждом пункте поподробнее и рассмотрим насколько шоу «Голос» соответствует заданным критериям.

Вкус к хорошей качественной музыке

Давайте определимся, что же значит «хорошая качественная» музыка. Для одного данная песня хорошая, для другого – нет. Ведь, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. И откуда у человека появляется определенный вкус? А не СМИ ли его формируют? Или СМИ лишь только отражают реальные вкусовые предпочтения аудитории? Думаю, что вкус прививается еще с детства. А вот кем? А кто первый успел – родители, друзья, СМИ. Потом во взрослой осознанной жизни индивид, конечно, может волевым решением изменить свой вкус, но это уже сложнее сделать.

Считаю, что «хорошей качественной» музыкой/песней в первую очередь должна быть определенная смысловая нагрузка, а именно:

1. Она способствует созидательным порывам и настроениям в человеке;

2. Она несет в массы и воспевает такие понятия как доброта, честность, справедливость, сотрудничество, поддержка, любовь.

3. Она должна способствовать решению морально-нравственных проблем общества:

– четкая граница между добром и злом;

– добро всегда побеждает зло.

Во вторую очередь, так же важны музыкальность и гармоничность музыкального произведения в силу того, что оно оказывает непосредственное физическое (через звуковые волны) воздействие на организм человека. Эта тема очень обширна, так что не будем в нее углубляться в рамках данного разбора.

Шоу «Голос» может влиять и влияет на музыкальные вкусы и предпочтения своей аудитории через мнения авторитетов – 4 наставников участников конкурса. Именно через их мнение у аудитории формируется вкус на определенную музыку. Как правило, наверное, в 90% случаев наставниками восхваляется песня на иностранном (особенно английском) языке, исполненная в современной манере и в популярном жанре (рок, поп).

Такие направления, как романсы, баллады, русские народные песни, военные песни, не пользуются спросом среди наставников. Хотя бывают и исключения. Например, на этапе прослушиваний наставник выбирает себе конкурсанта, который спел, допустим, русскую народную песню. Но затем наставник в первую очередь интересуется у конкурсанта, может ли тот петь на английском языке и в других жанрах. И, естественно, дальше в рамках шоу наставник пытается переформатировать конкурсанта под свой формат, и если не получается, то выгоняет. Зачастую происходит именно так.

Много внимания наставники уделяют технике исполнения произведения, артистичности, эмоциональности, музыкальности. Само по себе это не плохо. Но в то же время, как правило, полностью игнорируется первый критерий «хорошей качественной» музыки – смысловая нагрузка.

Дать шанс талантливым исполнителям показать себя

Для начала давайте попробуем определиться с термином «талантливый исполнитель». По моему мнению, талантливый исполнитель:

1. С технической точки зрения, должен обладать вокальными данными, достаточными для исполнения выбранного музыкального произведения без искажения оригинала.

2. Должен уметь эмоционально окрасить свое исполнение таким образом, чтобы максимально эффективно передать смысловую нагрузку произведения слушателю. Исполнение должно вдохновлять, воодушевлять, наполнять светлыми чувствами слушателя.

3. Должен иметь внешний вид и вести себя на сцене соответственно исполняемому музыкальному произведению, которое, в свою очередь, должно вдохновлять, воодушевлять, наполнять светлыми чувствами слушателя.

Считаю, что это необходимый минимум для талантливого исполнителя.

Каким образом шоу «Голос» (не) способствует отбору и продвижению талантливых исполнителей?

Все начинается еще с рассмотрения заявки на участие в шоу – это первый фильтр талантов. Экспертная комиссия Первого канала отбирает участников, руководствуясь своими определенными критериями. Затем отфильтрованная масса талантов попадает в руки наставников, которые руководствуясь своими (?) критериями набирают участников в свои команды – это второй фильтр. Затем на каждом из этапов наставник решает, кто из конкурсантов пойдет дальше, а кто покинет шоу.

Какие же критерии используют наставники?

Как правило, основными явными критериями являются техническое исполнение, эмоциональность, артистичность. Наставники трактуют данные критерии каждый по-своему в нужную себе (читать – Первому каналу) сторону. Так, если конкурсант выступил с технической точки зрения неважно, но его надо оставить в проекте, то наставник будет уверять телезрителя, что техническое исполнение это не главное, а важнее всего эмоциональность и энергетика конкурсанта. По сути игра слов, не более.

На этапе полуфинала к решению наставника добавляют результаты голосования телезрителей, а в финале победителя выбирают только телезрители. Таким образом, вроде как не только наставники, но и телезрители сами выбирают достойных конкурсантов. Казалось бы, ну вот и наступает справедливость! Но, во-первых, телезрители подключаются к выбору только на последних двух этапах, на которых масса талантов уже весьма сильно отфильтрована, и приходится выбирать уже из того, что осталось. И во-вторых, у меня почему-то возникают смутные сомнения по поводу реальности зрительского голосования. А не подтасовываются ли результаты?

Создать и показать правильный образ исполнителя

По-моему, «правильный» образ исполнителя должен нести в массы и олицетворять собой такие понятия, как доброта, честность, справедливость, скромность и много чего еще положительного. Причем мужчины должны собой олицетворять мужские качества – сила, воля, мужественность, стойкость, храбрость. А женщины в свою очередь – женские качества – доброта, мягкость, женственность, скоромность.

А что мы имеем в шоу «Голос»? За редким исключением, все перевернуто с ног на голову. Если мужчина-конкурсант показывает свою чувственность, мягкость, поет «писклявым» голосом песню на иностранном языке, то он заслужит бурю оваций и похвалу со стороны наставника. Если женщина-конкурсант будет выглядеть и вести себя вызывающе, а порой даже вульгарно, то она безусловно получит одобрение зала и лестные отзывы наставников.

Показать телезрителю культурное богатство нашей страны и нашего родного языка

В силу того, что шоу «Голос» транслируется в нашей стране на федеральном канале, и в нем участвуют наши соотечественники, полагаю логичным предположить, что в данном шоу должно быть показано культурное богатство нашей страны и нашего родного языка.

А что мы имеем на самом деле?

Большая часть песен иностранного происхождения и исполняется конкурсантами на английском языке. Как правило, это хиты зарубежных хит-парадов. Я не против мирового культурного наследия и того, чтобы достойные зарубежные песни звучали в рамках данного шоу. Но, во-первых, большую часть зарубежных песен в шоу «Голос» нельзя отнести к категории достойных. А во-вторых, количественное соотношение должно быть в пользу отечественных композиций, чего не наблюдается в шоу.

И что касается последнего 5-го пункта про человеческие качества, которые должны поддерживать все участники и создатели шоу «Голос», то напишу кратко – в процессе создания данного шоу такая цель явно не преследовалась…

Роман Зражевский

Дополнительный материал по теме: Почему в шоу «Голос» поют на английском языке?

Источник: whatisgood.ru