Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 августа 2019
19:10. 16 августа 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 18:21 Правительство Бахрейна сотрудничало с “Аль-Каидой”.
- 12:50 Атака корвета “Ханит”.
- Вчера 21:38 Сирийская Армия продолжает наступление, правительственные силы подошли к Хабиту 18+.
Правительство Бахрейна сотрудничало с “Аль-Каидой”
Катарская "Аль-Джазира" жирно набросила, выложив показания боевиков "Аль-Каиды", которые утверждают, что во время Арабской весны, правительство Бахрейна нанимало террористов, чтобы убивать лидеров протестующих шиитов с целью подавления протестов за демократию в Бахрейне, где до сих пор правит полуфеодальная монархия.
Бахрейн разумеется все отрицает, так как если это признать, то это значит фактически расписаться в прямом сотрудничестве с "Аль-Каидой", в чем замазана и королевская семья и служба безопасности.
В феврале 2011 года после беспорядков в Тунисе и Египте в первые дни так называемой арабской весны демонстранты оппозиции вышли на улицы столицы Бахрейна Манамы.
Протесты быстро набирает обороты, демонстранты , требуют больше демократии и положить конец дискриминации в отношении большинства шиитов мусульманской общины со стороны суннитского режима.
Но в марте протесты были подавлены. Король объявил чрезвычайное положение и ввел в страну "Силу щита полуострова", военное крыло Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ). Правительство назвало безоружных демонстрантов и активистов "террористами". Гражданские демонстранты были отравлены слезоточивым газаом, избиты и расстреляны.
Теперь появились сообщения, свидетельствующие о том, что правительство Бахрейна предприняло попытки принуждения членов « Аль-Каиды» в Бахрейне а атакам на цели в мусульманской общине шиитов во время беспорядков.
В секретных видеозаписях бывшие члены «Аль-Каиды» говорят, что правительство Бахрейна и представители разведки пытались заставить их убить ключевых деятелей оппозиции шиитов по приказу короля.
В одной записи бывший член «Аль-Каиды» Мохаммад Салех говорит: «Офицер государственной безопасности и другой офицер … посетили меня. Они сказали, что действуют от имени Его Величества Короля Бахрейна в то время, когда у его страны были трудные времена. Он сказал, что мы, бойцы и члены Аль-Каиды, можем помочь подавить шиитов».
В другой записи, сделанной в то же время, Хишам Хилал аль-Балуши, который впоследствии был известным лидером суннитской вооруженной группировки в Иране до того, как был убит в 2015 году, говорит о том, что был задержан бахрейнскими службами безопасности, а затем завербован для проникновения в другую группу в Иране .
Правительство Бахрейна усиленно отвергает обвинения, сделанные в этом фильме. Министр иностранных дел назвал их «ложью и заблуждением против государства Бахрейн».
Министр информации заявил, что «на канале Аль-Джазира были предприняты попытки связаться с ним и другими должностными лицами по неопознанным телефонным номерам, чтобы записать их разговоры без их ведома или официального согласия и спровоцировать их, используя презренные методы».
Аль-Джазира также написала в офис королевской семьи, министерство внутренних дел и министерство иностранных дел, чтобы попросить их ответить на обвинения, но пока не получила никаких ответов.
После того, как арабская версия фильма вышла в эфир на арабском языке Аль-Джазира, Мохаммад Салех и Джамал аль-Балуши (брат ныне покойного Хилала) появились на бахрейнском телевидении, заявив, что хотя они и делали записи в 2011 году, то, что они сказали, было ложным ,
Мохаммад Салех сказал, что «все они согласились сделать записи и включить несколько ложных утверждений, чтобы придать им вес, который поможет международным правозащитным группам оказать давление на правительство и агентства безопасности Бахрейна», сообщает государственное агентство новостей Бахрейна.
По словам Джона Кириаку, бывшего офицера ЦРУ, Бахрейн «думал, что может разделить своих противников, заставив их атаковать друг друга». «Правительство Бахрейна полагало, что оно может натравить суннитских фундаменталистов на население шиитов и таким образом разделить обе стороны, а этого не произошло», – говорит он «Аль-Джазире». «Произошло то, что это еще больше разозлило шиитское население и в то же время способствовало фундаментализму среди суннитов».
В этом фильме арабский репортер «Аль-Джазира» Тамер Альмишал изучает видео-показания и рассказывает об обвинениях бывшим сотрудникам разведки, дипломатам, правозащитникам и экспертам по безопасности
https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2019/07/bahrain-playing-fire-190727093038378.html – по ссылке доступен и сам фильм
Вполне понятно, зачем выходят такие фильмы. Во время раскола между Саудовской Аравией и Катаром, Катар обвинили в том, что он является "главным спонсором терроризма" на Ближнем Востоке, после чего попробовали устроить блокаду и сменить режим местного эмира. Но Турция и Иран помешали этому и Катар начал постоянно поднимать тему сотрудничества с террористами Саудовской Аравии и их союзников, указывая на то, что не Катар, а Саудовская Аравия и ее "друзья" – главные спонсоры терроризма. Бахрейн в этом конфликта изначально поддерживал Саудовскую Аравию и осуждал Катар, так что для катарского эмира, данная история служит отличным способом поквитаться с клеветниками, выкидывая через "Аль-Джазиру" в открытый доступ обвинения в сотрудничестве властей Бахрейна с террористами.
Ирония всех этих обвинений (Это ты спонсируешь террористов! – Нет, ты!) заключается в том, что все участники это жаркого диспута так или иначе спонсировали суннитских террористов для борьбы с Асадом и Ираном. Когда же в их рядах произошла размолвка, они начали поиски стрелочника, на которого можно было бы спихнуть ответственность за эту грязную и преступную политику. Стрелочником попытались сделать катарского эмира, но тот уперся и теперь топит своих бывших подельников, вытаскивая их грязное белье на суд общественности.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Атака корвета “Ханит”
"Хезбалла" опубликовала новое видео посвященное атаке на израильский корвет "Ханит" во время агрессии Израиля против Ливана в 2006 году.
Ракета С-802 поразила корвет 14 июля 2006 года, убив четырех членов экипажа и выведя корвет из строя практически на месяц.
С тех пор, Иран существенно прокачал ракетные возможности "Хезбаллы", чем шейх Насралла периодически хвастается, выкладывая карты Эйлата и других городов Израиля, которые находятся в зоне эффективного поражения ракет ливанцев.
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Сирийская Армия продолжает наступление, правительственные силы подошли к Хабиту 18+
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