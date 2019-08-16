Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 августа 2019

Правительство Бахрейна сотрудничало с “Аль-Каидой”

правительство Бахрейна и представители разведки пытались заставить их убить ключевых деятелей оппозиции шиитов по приказу короля.

Катарская "Аль-Джазира" жирно набросила, выложив показания боевиков "Аль-Каиды", которые утверждают, что во время Арабской весны, правительство Бахрейна нанимало террористов, чтобы убивать лидеров протестующих шиитов с целью подавления протестов за демократию в Бахрейне, где до сих пор правит полуфеодальная монархия.Бахрейн разумеется все отрицает, так как если это признать, то это значит фактически расписаться в прямом сотрудничестве с "Аль-Каидой", в чем замазана и королевская семья и служба безопасности. https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2019/07/bahrain-playing-fire-190727093038378.html – по ссылке доступен и сам фильмВполне понятно, зачем выходят такие фильмы. Во время раскола между Саудовской Аравией и Катаром, Катар обвинили в том, что он является "главным спонсором терроризма" на Ближнем Востоке, после чего попробовали устроить блокаду и сменить режим местного эмира. Но Турция и Иран помешали этому и Катар начал постоянно поднимать тему сотрудничества с террористами Саудовской Аравии и их союзников, указывая на то, что не Катар, а Саудовская Аравия и ее "друзья" – главные спонсоры терроризма. Бахрейн в этом конфликта изначально поддерживал Саудовскую Аравию и осуждал Катар, так что для катарского эмира, данная история служит отличным способом поквитаться с клеветниками, выкидывая через "Аль-Джазиру" в открытый доступ обвинения в сотрудничестве властей Бахрейна с террористами.Ирония всех этих обвинений (Это ты спонсируешь террористов! – Нет, ты!) заключается в том, что все участники это жаркого диспута так или иначе спонсировали суннитских террористов для борьбы с Асадом и Ираном. Когда же в их рядах произошла размолвка, они начали поиски стрелочника, на которого можно было бы спихнуть ответственность за эту грязную и преступную политику. Стрелочником попытались сделать катарского эмира, но тот уперся и теперь топит своих бывших подельников, вытаскивая их грязное белье на суд общественности.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Атака корвета “Ханит”

"Хезбалла" опубликовала новое видео посвященное атаке на израильский корвет "Ханит" во время агрессии Израиля против Ливана в 2006 году.Ракета С-802 поразила корвет 14 июля 2006 года, убив четырех членов экипажа и выведя корвет из строя практически на месяц.С тех пор, Иран существенно прокачал ракетные возможности "Хезбаллы", чем шейх Насралла периодически хвастается, выкладывая карты Эйлата и других городов Израиля, которые находятся в зоне эффективного поражения ракет ливанцев.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирийская Армия продолжает наступление, правительственные силы подошли к Хабиту 18+

К оглавлению | Источник: www.youtube.com